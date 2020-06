Od 1500 m2 špilje godinama je gradio dom, a sad je iznajmljuje

Grant Jonhson je sanjao o predivnom domu kojeg si nije mogao priuštiti kao siromašni rudar, pa je odlučio uštedjeti dovoljno da kupi zemlju, a ostalo sagraditi posve sam

<p>Kao mladić stigao je u Utah tražeći posao. Zaposlio se kao rudar u obližnjem rudniku, a do 1980. godine je uspio skupiti dovoljno novca da kupi komadić zemlje kraj Buldera na nerazvijenom ruralnom području, piše <a href="https://tinyhousegiantjourney.com/2020/06/05/cave-house/">Tiny House Giant Journey.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Tanja i Zvonimir sami bez majstora sagradili su svoj dom</p><p>Ondje je živio u prikolici bez struje i vode sljedećih 25 godina, a vrijeme je provodio brinući o usjevima i učeći kako da sam uzgoji svoju hranu.</p><p>Živio je na toliko izoliranom području da je najbliži stup javne rasvjete udaljen dva sata vožnje, a da biste stigli do njegova imanja treba vam automobil na pogon sa sva četiri kotača i sposobnost da njime prijeđete omanje rječice.</p><p><br/> Grant je 1996. godine započeo na svojem imanju voditi jahačke ture, a otprilike u isto vrijeme je počeo minirati veliku stijenu na svojem imanju za koju je odlučio da će postati spilja njegov budući dom.</p><p>Trebalo mu je osam godina prije nego što je dobio željeni oblik stijene, a potom još nekoliko godina prije nego što je uspio dovršiti unutrašnjost. Nije htio nikakve metalne ili strukturne elemente u unutrašnjosti spilje, a na otvorima je postavio staklene plohe kako ništa ne bi smetalo pogledu.</p><p>Do preseljenja u spilju uspio je otkriti kako iz obližnjeg jezera dopremati vodu do imanja te proizvoditi struju uz pomoć turbine. Njegovo imanje je izvan svakog sustava, a jedini dodir s civilizacijom je satelitski pristup internetu.</p><p>Grant sam proizvodi svu hranu, uzgaja svinje, konje i drži krave muzare za mliječne proizvode.</p><p>Završivši spilju, Grant je zaključio kako je prevelika za njega, pa ju je podijelio na manje stambene cjeline i počeo iznajmljivati na AIRBNBU.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO O GRANTU:</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Na taj način dijeli svoje iskustvo s drugima, a goste često inspirira njegova životna priča kao i prirodne ljepote zemlje koje okružuju spilju.</p><p> </p>