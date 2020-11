Od 2016. do 2019. broj umrlih od ospica porastao za 50 posto

Lani je broj zaraženih ospicama dosegao 869.770, najviše u protekle 23 godine. Broj umrlih popeo se na više od 207.500 osoba, a pandemija Covida-19 to bi mogla i pogoršati, upozorava WHO

<p>Lani je broj prijavljenih slučajeva ljudi oboljelih od ospica u svijetu bio najveći u protekle 23 godine, istaknuto je u publikaciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO/WHO) i američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Broj oboljelih od ospica diljem svijeta porastao je na 869.770, što je najveći broj službeno zabilježenih slučajeva od 1996. godine, uz porast u svim regijama koje WHO prati.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sve što trebate znati o ospicama</p><p>Globalna smrtnost od ospica popela se za gotovo 50 posto u razdoblju od 2016. do 2019. godine. Procjene pokazuju da su ospice lani odnijele više od 207.500 života. </p><p>Nakon stabilnog globalnog napretka koji je zabilježen između 2010. i 2016. godine, broj prijavljenih slučajeva ospica progresivno se penjao do prošle godine. Uspoređujući podatke iz 2019. s povijesnim najnižim brojem prijavljenih slučajeva ospica u 2016. godini, autori navode neuspjeh cijepljenja djece na vrijeme s dvije doze cjepiva (MCV1 i MCV2) kao glavni razlog tog povećanja.</p><p>- Znamo kako spriječiti izbijanje i smrtnost ospica. Ovi podaci šalju jasnu poruku da ne uspijevamo zaštititi djecu od ospica u svim regijama svijeta. Moramo zajednički raditi na pružanju podrške zemljama i angažirati zajednice da dopiru do svih i svugdje cjepivom protiv ospica te da zaustave ovaj smrtonosni virus - rekao je dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor SZO.</p><p>Izbijanje ospica događa se kada su ljudi koji nisu zaštićeni od virusa zaraženi i šire bolest na necijepljene ili nedovoljno cijepljene populacije. Da bi se kontrolirale ospice i spriječile izbijanje i smrtnost, stope pokrivenosti cijepljenjem potrebnim MCV1 i MCV2 moraju doseći 95 posto i održavati se na nacionalnoj i podnacionalnoj razini. Pokrivenost MCV1 globalno stagnira već više od deset godina, između 84 i 85 posto. Pokrivenost MCV2 neprestano se povećava, ali tek sada iznosi 71 posto. Pokrivenost cijepljenjem protiv ospica ostaje znatno ispod 95 posto.</p><h2>Globalni odgovor na pandemiju COVID-19 ne smije pogoršati krizu ospica</h2><p>Iako je tijekom 2020. broj prijavljenih slučajeva ospica manji, sigurno je da su napori nužni za suzbijanje COVIDA-19 rezultirali prekidima u cijepljenju i slabljenju napora da se zaustavi širenje ospica. U studenom je više od 94 milijuna ljudi bilo u opasnosti, jer su kampanje protiv ospica zaustavljene u čak 26 zemalja. U mnogima od njih stalno se javljaju novi slučajevi ospica. Od zemalja s odgođenim planiranim kampanjama za 2020. godinu, samo je osam (Brazil, Srednjoafrička Republika, Demokratska Republika Kongo, Etiopija, Nepal, Nigerija, Filipini i Somalija) zaista i nastavilo svoje kampanje nakon početnih odgoda. </p><p>- Prije nego što je došlo do krize s korona virusom, svijet se borio s krizom ospica koje nisu iskorijenjene - kaže Henrietta Fore, izvršna direktorica UNICEF-a. Iako je zdravstveni sustav napregnut uslijed pandemije COVID-19, ne smijemo dopustiti da borba protiv jedne smrtonosne bolesti dođe na štetu naše borbe protiv druge, upozorava. </p><p>- To znači osigurati da imamo resurse za nastavak kampanja imunizacije za sve bolesti koje se mogu spriječiti cjepivima, unatoč rastućoj pandemiji COVID-19 - zaključuje Fore. </p><h2>Važno je riješiti uzroke neuspjeha u kontroli ospica kojih ima mnogo</h2><p>Početkom, točnije 6. studenog 2020. WHO i UNICEF izdali su hitni poziv na akciju za sprečavanje i odgovor na izbijanje ospica i dječje paralize .</p><p>- Virus ospica lako pronalazi nezaštićenu djecu, adolescente i odrasle jer je jako zarazan. Infekcije nisu samo znak slabe pokrivenosti cijepljenjem protiv ospica, već i poznati pokazatelj ili trag da 'vitalne zdravstvene usluge' možda ne dopiru do populacija koje su u najvećem riziku.</p><p>Naši zajednički napori da dopremo do djece cjepivima sada, prije mogućeg ublažavanja ograničenja putovanja COVID-19 i povećanog kretanja stanovništva, spasit će živote - rekao je dr. Robert Linkins, predsjedavajući tima za inicijativu za ospice i rubeolu i šef ogranka za ubrzanu kontrolu bolesti u SAD-u CDC.</p><p>Inicijative za cijepljenje protiv ospica i rubeole (M&RI;), koja uključuje američki Crveni križ, Zakladu Ujedinjenih naroda, američki CDC, UNICEF i WHO, te globalne imunizacijske partnere poput Gavija, Saveza za cjepiva, Zaklade Billa i Melinde Gates i druge, rade na tome da se pozabave trenutnom krizom ospica i osiguraju da se resursi bolje rasporede kako bi se provodila imunizacija u svim regijama svijeta.</p><p>Strateški okvir M&RI; za ospice i rubeolu za razdoblje od 2021. do 2030. godine, pomoći će u postizanju preokreta u globalnom napretku vezano uz suzbijanje ospica jačanjem jakih nacionalnih imunizacijskih sustava koji mogu dosegnuti i zaštititi djecu. Ovaj strateški pomak partnerstva usredotočit će se na jačanje rutinske isporuke svih cjepiva te na brzo i učinkovito otkrivanje i reagiranje na epidemije ospica.</p><h2>Ospice je moguće spriječiti</h2><p>- Ove alarmantne brojke trebale bi djelovati kao upozorenje da si, s pandemijom COVID-19, koja zauzima zdravstvene sustave širom svijeta, ne možemo priuštiti zanemarivanje drugih smrtonosnih bolesti. Ospice je u potpunosti moguće spriječiti; u vremenu u kojem imamo snažno, sigurno i isplativo cjepivo nitko ne bi trebao umirati od ove bolesti.</p><p>Sve što se događalo oko COVIDA-19 rezultiralo je opasnim padom imunizacije, što dovodi do povećanog rizika od izbijanja ospica. Zbog toga zemlje hitno trebaju dati prioritet imunizaciji za suzbijanje ospica putem rutinskih usluga, kako bi ublažile rizik od izbijanja i osigurale da ni jedno dijete ne ostane bez ovog spasonosnog cjepiva - kaže dr. Seth Berkley, izvršni direktor tvrtke Gavi, iz Saveza za cjepiva.</p><p>- Činjenica da se epidemije ospica javljaju na tako visokoj razini nezamisliva je kada imamo sigurno, isplativo i provjereno cjepivo. Ni jedno dijete ne smije umrijeti od bolesti koju je moguće spriječiti cjepivom. Ponosni smo što smo s partnerima zacrtali hrabar put prema naprijed kako bismo premostili praznine u pristupu imunizaciji i brzo reagirali na izbijanje epidemije, kako bi svatko svugdje mogao živjeti zdravim životom - ističe dr. Elizabeth Cousens, predsjednica i izvršna direktorica, Zaklada Ujedinjenih naroda.</p><p>- Zabrinuti smo da će COVID-19 pridonijeti povećanju broja slučajeva ospica i smrtnih slučajeva uslijed te zaraze. Ospice ne poznaju granice i nužno je da zajedno radimo na cijepljenju više djece i nastavimo borbu protiv ove bolesti koja se može spriječiti. Širom svijeta volonteri Crvenog križa i Crvenog polumjeseca pomažu obiteljima u zajednicama s niskim brojem cijepljenih da zaštite svoju djecu. Pridružite nam se u ovom naporu - poziva i Gail McGovern, predsjednica i izvršna direktorica američkog Crvenog križa, piše na stranicama<a href="https://www.who.int/news/item/12-11-2020-worldwide-measles-deaths-climb-50-from-2016-to-2019-claiming-over-207-500-lives-in-2019"> WHO.</a> </p>