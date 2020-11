Covid-19 zasjenio brojne hitne zdravstvene probleme kojima se WHO 2020. bavila

Ove godine WHO je reagirala na više od 60 hitnih slučajeva, uključujući velike epidemije chikungunye u Čadu, žutu groznicu u Gabonu i Togu, ospice u Meksiku te velike poplave i oluje

<p>Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ima iza sebe godinu tijekom koje je vodila globalnu bitku protiv pandemije kakva se događa jednom u sto godina. No virus SARS-CoV-2, koji uzrokuje COVID-19 nije jedini patogen s kojim smo se suočili 2020. godine, to je zapravo bila jedna od mnogih hitnih zdravstvenih stanja kojima se WHO bavila, ističe se u izvješću o radu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Velike poplave u Zagrebu i drugim gradovima obilježile su 2020. i u Hrvatskoj</p><p>Ove godine Svjetska zdravstven organizacija reagirala je na više od 60 hitnih slučajeva, uključujući velike epidemije chikungunye u Čadu, žutu groznicu u Gabonu i Togu, ospice u Meksiku, poplave u Sudanu, oluje na Filipinima i u Vijetnamu te mnoge druge probleme. </p><p>Nakon 18-mjesečne borbe u istočnoj Demokratskoj Republici Kongo (DR Kongo), zajedno s vladom i našim partnerima, zabilježili smo drugo najveće izbijanje ebole na svijetu. Bila je to jedna od najsloženijih zdravstvenih hitnih situacija s kojima se ta zemlja ikada suočila, a koju je dodatno otežala najveća epidemija ospica u zemlji ikad. Sada odbrojavamo do završetka najnovijeg izbijanja ebole u zapadnom DR Kongu, ističe se. </p><p>- Nakon razorne eksplozije u Bejrutu u kolovozu, WHO je pružio skrb ozlijeđenima, podršku mentalnom zdravlju za zdravstvene radnike i zajednicu i pomogao u obnovi uništenih bolnica. Pružili smo hitnu potporu tisućama izbjeglica i migranata u Grčkoj nakon požara u centru za azil na Lesbosu - objavili su. </p><p>Nastavili smo pružati zdravstvenu zaštitu ljudima u zemljama suočenim sa sukobima, uključujući Afriku, Bliski Istok i Kavkaz - stoji u izvještaju o radu WHO. Također, 2020. godine afrička regija proglašena je godinom divljanja poliomijelitisa, odnosno dječje paralize. </p><p>Prošle smo godine vidjeli da su zemlje s robusnom infrastrukturom za pripravnost na hitne zdravstvene situacije mogle brzo djelovati kako bi obuzdale i kontrolirale širenje virusa COVID-19.</p><p>Stoga će 73. Svjetska zdravstvena skupština razmotriti nacrt rezolucije (EB146.R10 ) koja jača spremnost država članica za hitne zdravstvene slučajeve, uz snažnije poštivanje međunarodnih zdravstvenih propisa.</p><p>Ta rezolucija poziva globalnu zdravstvenu zajednicu da osigura da sve zemlje budu bolje opremljene za otkrivanje i reagiranje na slučajeve COVID-19 i druge opasne zarazne bolesti, zaključuje se u izvještaju objavljenom na stranicama <a href="https://medium.com/who/the-health-emergencies-you-didnt-hear-about-in-2020-3f0d665ceef0">WHO.</a></p>