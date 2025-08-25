Od barba Ivana do malog Roka: 120 članova obitelji Kovačević svake godine slavi zajedništvo!

U mirnom podnožju Mosora, u Žrnovnici, svake godine krajem ljeta okuplja se jedna posebna obitelj, obitelj Kovačević. Ove godine, u subotu 23. kolovoza, na Korešnici se okupilo više od 70 članova ove velike obitelji, koja danas broji čak 120 potomaka devetero djece pokojnih Joze i Matije Kovačević.

Najstariji član, 94-godišnji Ivan Kovačević, s ponosom je promatrao okupljanje. - Sritan sam i ponosan. Ima nas 120 i nitko ni s kim nije u svađi - rekao je. Ivan je rođen 1931. godine, a kroz priču se prisjetio i svojih korijena.

Poljoprivreda je bila život njegova oca i cijele obitelji, a majka mu je također nosila prezime Kovačević. Njegova sestra Luce osvrnula se na povijest obitelji i redoslijed rođenja djece, podsjećajući na devetero braće i sestara, od Milana rođenog 1925. do Marinka, najmlađeg iz te generacije, rođenog 1948. godine.

Danas je među živima još šestero iz prve generacije: Ivan, Ratko, Marinko, Marija, Luce i Ivanka. Iako su godine neumoljive, okupljanja krajem kolovoza postala su tradicija koju svi rado održavaju.

Atmosferu je dodatno začinio trenutak tijekom igre balota. Ivan, i dalje strastveni igrač, pokazao je da godine nisu prepreka za dobru zabavu. Smijeh, navijanje i veselje pratili su cijelu igru, podsjećajući na ono što ovu obitelj čini posebnom, zajedništvo, poštovanje i ljubav prema obitelji, bez obzira na generaciju, piše Dalmacija Danas.