Od Japana do Maroka: Ovo su najbolji prirodni sastojci svijeta za ljepšu kožu i kosu

Globalna tajna sastojaka za ljepotu je da se oslanjaju na prirodne, provjerene sastojke za postizanje blistave kože i zdrave kose. Svaka zemlja ima svoju tradiciju i savjete koji se prenose s koljena na koljeno
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Saznajte koje rutine koriste žene diljem svijeta za savršen ten i sjajnu kosu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Saznajte koje rutine koriste žene diljem svijeta za savršen ten i sjajnu kosu. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Saznajte koje rutine koriste žene diljem svijeta za savršen ten i sjajnu kosu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. INDIJA - Kurkuma: Kada se tradicionalna hinduistička mladenka udaje, na lice i ruke nanosi pastu od kurkume u onome što se naziva Haldi ceremonijom. To je simbolična gesta, no žene u Indiji često koriste maske s kurkumom za blistavu kožu. Kurkuma je snažna ajurvedska namirnica poznata po protuupalnim i antioksidativnim svojstvima. Miješanjem kurkume u prahu s jogurtom ili medom stvara se snažna pasta koja pomaže u smanjenju akni, smirivanju crvenila i ujednačavanju tena za živahan sjaj.
| Foto: DREAMSTIME
2. MEKSIKO - Agava i avokado: Nektar agave miješa sa zobenim pahuljicama ili kuhanom rižom i pretvara u piling za lice kako bi se iskoristila hidratantna svojstva biljke, za koja vjeruju da će pomoći u borbi protiv starenja i zacjeljivanju rana. Koriste i koru drveta Tepezcohuite ("drvo kože") za umirivanje akni, uklanjanje tamnih mrlja i zacjeljivanje ožiljaka. Astečke žene njegovale su kosu uljem prešanim iz koštica avokada, koji pruža dubinsku vlagu i intenzivan, svilenkast sjaj gustoj ili gruboj kosi.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
3. PERU I EKVADOR - Aloe Vera: Tamo se koristi za liječenje suhe kože, vlasišta i problema sa kosom. Najbolje je koristiti izravno iz biljke i utrljati u kožu nakon opeklina od sunca ili osipa od vjetra. Za masku za lice koja potiče elastičnost kože može se pomiješati sa zgnječenim borovnicama.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
4. AUSTRALIJA - Kakadu šljiva: Porijeklom iz Australije, ovo je najzdravija vrsta šljive. Bogata je vitaminom C i često se koristi u kremama za lice, a domoroci je koriste generacijama. Kažu da pomaže u sprječavanju starenja kože, izbijanja akni, liječi prištiće preko noći, smanjuje bore i potiče razvoj kolagena.
5. ZANZIBAR - Morske alge i klinčić: Tamo se morske alge koriste za izradu sapuna jer su pune vitamina A i B12, kao i željeza i cinka. Mještani kažu da pročišćavaju i hidratiziraju kožu. Također cijenjeni zanzibarski klinčići prirodno su antiseptički i pročišćavajući. Lokalne žene koriste vodu od klinčića kao paru za lice kako bi dubinski očistile pore ili miješaju mljevene klinčiće u kokosovo mlijeko kako bi neutralizirale tjelesni miris.
| Foto: Dreamstime
6. BRAZIL - Acai bobice: U Brazilu se smatraju glavnim proizvodom ljepote. Bogate vitaminima A, B, C i E, pune su antioksidansa, i smatra se da pomažu u usporavanju starenja. Ne samo da ih možete jesti, nego ih, poput Brazilki, možete koristiti kao kremu - samo ih zdrobite i utrljajte.
| Foto: DREAMSTIME
7. JAPAN - Matcha i riža: Dugogodišnja japanska tradicija ljepote koristi mliječnu vodu koja ostaje nakon pranja riže. Bogata vitaminima, antioksidansima i mineralima, rižina voda djeluje kao nježno, prirodno sredstvo za čišćenje lica i svilenkast sjaj kose. Japanci vjeruju i da nanošenje matche na vlasište može spriječiti gubitak kose i potaknuti sjaj. Matchu pomiješaju s jednim jajetom i malo kokosovog ulja prije nanošenja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. MAROKO - Glina i arganovo ulje: Marokanska kozmetika uvelike ističe hamam - lokalni ritual u kupalištu koji detoksicira tijelo parenjem, pilingom cijelog tijela i dubinskim čišćenjem. Često se koristi vulkanska mineralna rhassoul glina, koja uklanja toksine. Nakon tretmana, žene zadržavaju vlagu u koži čistim arganovim uljem, "tekućim zlatom" bogatim vitaminom E koje dubinski hidratizira kožu i kroti kovrčavu kosu.
| Foto: Tetiana Troichenko
9. HAITI - Crno ricinusovo ulje: Naširoko poznato jer je puno omega masnih kiselina koje mogu pomoći u hidrataciji i regeneraciji kose. Kao kozmetički sastojak ugrađuje se u sve više šampona i regeneratora. Dobiva se prženjem i kuhanjem sjemenki ricinusa. Za razliku od hladno prešanog, bogatije je hranjivim tvarima i lužnatijim pepelom, što ga čini idealnim za dubinsku hidrataciju suhe kose, poticanje rasta i njegu vlasišta.
10. FRANCUSKA - Jagode: Francuskinje su poznate po svojoj bezvremenskoj i ležernoj ljepoti. Za prirodan, blistav ten i mlađi izgled kože, popularni DIY recept uključuje gnječenje 4 do 5 svježih jagoda i miješanje s nekoliko žlica meda. Nanesena kao maska na lice 15 do 20 minuta, nježno pilingira prirodnim AHA kiselinama i dubinski hidratizira.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. KOREJA - Serum od puževa: Kozmetičarke tamo kažu kako je najvažnije dobro umasirati proizvode za njegu kože u lice prije nanošenja šminke. Nešto poput puževa seruma omogućuje porama da se otvore i upiju svi sastojci. To vam daje prirodni lifting lica i čini da sve što nakon toga koristite izgleda još bolje.
12. INDONEZIJA - Javanski Lulur: Podrijetlom s otoka Jave, Lulur je tradicionalni tretman ljepote izvorno rezerviran za kraljevske nevjeste. Ovaj raskošni ritual uključuje piling za tijelo napravljen od mljevene riže, kurkume, sandalovine i jasmina. Nakon toga, koža se masira bogatim uljima kako bi se poboljšala cirkulacija i ostavila baršunasto glatkom,
| Foto: 123RF
13. GRČKA - Ružmarin i jogurt: Grkinje prihvaćaju hidratantne i pilingirajuće prednosti tradicionalnog grčkog jogurta, koristeći njegovu prirodnu mliječnu kiselinu za nježno uklanjanje mrtvih stanica kože. Za njegu kose, ispiru se vodom od ružmarina, prirodnim tonikom koji stimulira vlasište, uklanja nakupine proizvoda i potiče sjajnu, elastičnu kosu.
| Foto: marhero