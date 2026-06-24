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Od kamene ruševine uz more do malog mediteranskog raja: 'Zadržali smo duh Dalmacije'

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 2 min
Od kamene ruševine uz more do malog mediteranskog raja: 'Zadržali smo duh Dalmacije'
Foto: Karini studio

Stara kamena kuća uz more pretvorena je u svijetao mediteranski prostor za potpuni odmor i uživanje s predivnim pogledom. Iskorištena je i visina kuće gdje je smještena galerija na kojoj se spava...

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Na jednoj od najljepših jadranskih lokacija, s pogledom koji se proteže preko plavetnila mora i obližnjih otoka, nekad zapuštena kamena kuća pretvorena je u elegantan mediteranski dom koji spaja našu tradiciju i suvremeni luksuz. Prije obnove prostor je bio potpuno ogoljen.

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