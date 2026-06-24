Stara kamena kuća uz more pretvorena je u svijetao mediteranski prostor za potpuni odmor i uživanje s predivnim pogledom. Iskorištena je i visina kuće gdje je smještena galerija na kojoj se spava...
Nevjerojatna transformacija PLUS+
Od kamene ruševine uz more do malog mediteranskog raja: 'Zadržali smo duh Dalmacije'
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Na jednoj od najljepših jadranskih lokacija, s pogledom koji se proteže preko plavetnila mora i obližnjih otoka, nekad zapuštena kamena kuća pretvorena je u elegantan mediteranski dom koji spaja našu tradiciju i suvremeni luksuz. Prije obnove prostor je bio potpuno ogoljen.
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