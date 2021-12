Demi Skipper, voditeljica popularnog TikTok računa 'Trade Me Project', napokon je došla do cilja. U svibnju lanjske godine krenula je razmjenjivati stvari, od malih do sve većih i većih. Danas tvrdi da je od one prve ukosnice došla do kuće, nakon 28 razmjena.

Prisjetila se početaka svoje avanture.

- Mnogi negativni ljudi su mi govorili kako to nije moguće. Nisam se dala smesti, bila sam spremna raditi to i pet godina samo da dođem do kuće. Danas se probudim i pitam sama sebe: Je li ovo zbilja stvarno? Imam kuću. Došla sam do nje zahvaljujući ukosnici za kosu - ispričala je.

Pogledajte njezinu priču u kratkom videu:

Ukosnicu je zamijenila za par naušnica

Kako bi postigla svoj krajnji cilj posjedovanja kuće, Skipper je rekla da je nastavila mijenjati nakon što je svoju skromnu pribadaču zamijenila za par naušnica, njih za naočale... Stigla je malo pomalo do vrjednijih stvari. Pa je tako u jednom trenutku u rukama držala 'Chipotle celebrity', karticu lanca trgovina, koja omogućuje uzimanje neograničene količine hrane godinu dana i vrijedi oko 20.000 dolara (oko 130.000 kuna).

Tu karticu je zamijenila za prikolicu vrijednu 40.000 dolara, koja je uključivala Teslin zid za napajanje i solarne ploče, plus veliki hladnjak. Taj detalj je objavila na TikToku krajem kolovoza. I to je bio taj zadnji korak - zamijenila je prikolicu za ključ od kuće u Clarksvilleu u Tennesseeju.

Trenutak dolaska do kuće je nazvala 'nadrealnim osjećajem'. Kaže da planira sa suprugom preseliti u kuću, renovirati ju i ostati živjeti u njoj.

Planira opet napraviti sličnu stvar, ali ovaj put će kuću do koje dođe razmjenom darovati nekome tko si je ne može priuštiti.

- Mislim da sam postala puno bolja u uočavanju negativnosti i preokretanju na pozitivno. Nakon ovog iskustva imam osjećaj da je u životu sve moguće - rekla je, a prenosi People.

Njezino putovanje od ukosnice do novog doma na TikToku prati čak 5 milijuna ljudi.