Od maslinovog do bademovog - koja su ulja za nas najzdravija

Na policama trgovina postoji bogat izbor različitih vrsta biljnih ulja, no nisu sva zdrava. Pojedinima su tijekom obrade uklonili sve antioksidanse i minerale, pa valja pametno birati

<p>Općenito gledano, ulja koja nastaju od većih orašastih plodova ili sjemenki zahtijevaju manje obrade i općenito mogu imati više koristi za zdravlje, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/healthy-cooking-oils">MindBodyGreen.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice koje pomažu zdravlju</p><p>Dijetetičari su objasnili koja je najbolje koristiti u kulinarstvu i na koji način.</p><h2>1. Ekstra djevičansko maslinovo ulje</h2><p>Ekstra djevičansko maslinovo ulje je najmanje obrađeno i zato ima najveći nutritivni benefit u usporedbi sa ostalim maslinovim uljima.</p><p>- Tiještenjem iz maslina ostaju očuvane velike količine antioksidansa, fitosterola i vitamina. Bogato je vitaminom E, antioksidansom koji se rastapa u masti i pomaže održati integritet stanica te štititi organizam od opasnih slobodnih radikala - pojašnjava dijetetičarka <strong>Titilayo Ayanwola</strong>.</p><p>Studije su utvrdile da nezasićene masti iz maslinova ulja mogu utjecati na snižavanje razine lošeg kolesterola, pa je ovo ulje dobar prijatelj zdravlja srca.</p><p>Najbolje ga je koristiti tako da se nakapa po salati, tostu ili jelu s tjesteninom. Nije idealno za pečenje, prženje ili sotiranje. Točka dimljenja je od 163 do 190 stupnjeva Celzijevih</p><h2>2. Kokosovo ulje</h2><p>Kokosovo ulje bogato je trigliceridima srednjeg lanca, a riječ je o masnoćama koje tijelo apsorbira i pretvara u energiju. Pomaže u kontroli tjelesne težine. Također, bogato je lauričnom kiselinom koja pomaže u snižavanju lošeg kolesterola. Zbog visokog sadržaja zasićenih masnoća (80 do 90 posto), treba ga koristiti u jako malim količinama.</p><p>Najbolje ga je koristiti za pečenje, prženje, zamjenu za maslac u veganskim slasticama te za pirjanje. Nije idealno za duboko prženje. Točka dimljenja je od 177 za nerafinirano te do 232 Celzijevca za rafinirano ulje.</p><h2>3. Ulje avokada</h2><p>- Slično kao i maslinovo, ulje avokada bogato je mononezasićenim mastima, siromašno zasićenim masnoćama i sadrži visoke količine vitamine E - kaže dijetetičarka <strong>Mascha Davis</strong>. Pojašnjava da je ulje avokada bogato antioksidansima i karotenoidima. - Karotenoidi su važni u prevenciji kroničnih bolesti i smanjuju rizik pojedinih vrsta karcinoma i očnih bolesti - dodala je.</p><p>Kvaliteta ulja ovisi o podrijetlu avokada te metodi izrade ulja, pa radije birajte nerafinirano. Takva su ulja uglavnom i puno skuplja.</p><p>Najbolje ga je koristiti za grilanje, pečenje, sotiranje, dressing za alate ili umakanje kruha. Nije idealno za duboko prženje. Točka dimljenja je od 250 do 270 stupnjeva Celzijevih.</p><h2>4. Ulje sezama</h2><p>Ulje sezama bogato je polinezasićenim i mononezasićenim masnoćama.</p><p>- Otporno je na oksidaciju što znači da je stabilnije i dulje će potrajati u smočnici, a sadrži antioksidanse koji pomažu u snižavanju visokog krvnog tlaka - kaže dijetetičarka <strong>Maggie Moon.</strong></p><p>Najbolje ga je koristiti za sotiranje i tostiranje začina. Nije idealno za jela koja ne trpe okus sezama jer ima snažnu aromu. Točka dimljenja je od 176 do 210 stupnjeva Celzijevih.</p><h2>5. Laneno ulje</h2><p>Ulje sjemenki lana je rijetki biljni izvor omega 3 masnih kiselina koje su izvrsne za zdravlje mozga. Čajna žličica sadrži sedam grama omega 3 masnih kiselina, no samo 10 do 15 posto pretvara se u aktivnu formu u tijelu.</p><p>- To znači da imate 700 miligrama po serviranju, što čini pristojnu dnevnu dozu koju preporučuju istraživanja o zdravlju srca i mozga - kazala je Moon.</p><p><br/> Toplina može promijeniti svojstva ulja i nutritivnu vrijednost.</p><p>Najbolje ga je koristiti kao dodatak salati ili sastojak dipa i umaka. Nije idealno za bilo kakvo tretiranje toplinom. Točka dimljenja je 107 stupnjeva Celzijevih.</p><h2>6. Bademovo ulje</h2><p>- Bademovo ulje ima posebnu orašastu aromu i bogato je mononezasićenim mastima. Ima protuupalna svojstva, a zbog izvrsnog djelovanja na kožu koristi se u kozmetici. Konkretno, omekšava kožu i tako pomaže u postizanju boljeg tena i tona kože - kazala je Ayanwola. Sličnog je djelovanja kao maslinovo ulje i pomaže u snižavanju lošeg kolesterola.</p><p>Najbolje ga je koristiti za prženje, pečenje, grilanje i pečenja koja trpe orašaste arome. Ako je nerafinirano, neće dobro podnositi visoke temperature. Točka dimljenja je 220 stupnjeva Celzijevih.</p><h2>7. Lješnjakovo ulje</h2><p>- Kao i kod lanenog ulja, lješnjakovo ulje je izvrstan izvor omega 3 masnih kiselina. Sadrži antioksidanse te male količine vitamina K - kaže Davis upozoravajući kako ulje ne treba izlagati toplini jer može postati gorko.</p><p>Najbolje ga je koristiti kao začin već kuhane hrane ili za salate te umakanje kruha. Nije idealno za visoke temperature. Točka dimljenja: 160 stupnjeva Celzijevih.</p><h2>8. Ulje kikirikija</h2><p>- Ulje kikirikija sadrži 50 posto nezasićenih masnoća i izvrstan je izvor vitamina E. Taj antioksidans u kombinaciji sa zdravim masnoćama štiti zdravlje srca. Ulje ima visoku točku dimljenja što ga čini izvrsnim u kulinarstvu - kaže Davis pojašnjavajući da će jela pripremljena na ovom ulju također imati aromu kikirikija.</p><p>Najbolje ga je koristiti za pečenje slastica, sotiranje, dinstanje, prženje ili pečenje kokica. Nije idealno za jela koja se ne slažu s okusom kikirikija. Točka dimljenja je 230 stupnjeva Celzijevih.</p>