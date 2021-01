Znanstvenici iz Population Reference Bureaua izračunali su da se do 2015. godine u svijetu ukupno rodilo 108,2 milijarde ljudi. Ako od tog broja oduzmemo oko 7,4 milijarde koliko nas je živih dana, ispada da je prije nas umrlo 100,8 milijardi ljudi, prenosi Big Think.

Čak je 14 puta više umrlih nego živih. To bi bila ogromna vojska zombija i duhova. Ili, ako želite optimističniji pogled, možete na to gledati kao na činjenicu da je trenutačno živo 6,8 posto svih ljudi. Radi jednostavnosti i činjenice da su se ljudi rađali i prošle godine, zaokružimo to na sedam posto. Mi smo tih sedam posto, pa pokušajmo to iskoristiti najbolje što možemo!

Kako su znanstvenici uopće procijenili taj broj? Početna točka za računanje bila im je početak onoga što se smatra ljudskom poviješću, negdje oko 50.000 godina prije Krista. Tada se pojavio moderni Homo Sapiens. Ta je godina upitna jer su raniji hominidi hodali Zemljom milijunima godina prije, no 50.000 godina prije Krista je period koji su u obzir uzeli i United Nations Determinants te Consequences of Population Trends.

Podatak o tome koliko se ljudi nakon toga rodilo zasigurno se temelji na znanstvenim pretpostavkama. Zbog nedostatka lijekova, hrane i klimatskih promjena te međusobnog ubijanja, ljudi su u početku imali vrlo nisku očekivanu životnu dob, i to od svega 10 godina tijekom željeznog doba. Također, mnogo je bilo mrtvorođenih, a pretpostavka je da na na 1.000 poroda bilo 500 mrtvorođene djece.

Također, ljudi su se do 1650 slabije množili zbog smrtonosnih bolesti poput kuge. No nakon industrijske revolucije kreće ekspanzija. Od 1850. godine do dana broj ljudi na Zemlji porastao je za šest puta.

Dakako, o nekima od ovih brojeva dalo bi se raspravljati. Znanstvenici su morali pretpostaviti stopu rađanja i ustanoviti konstantan rast populacije koji je sigurno varirao. No ipak, predviđanja nam daju perspektivu našeg mjesta u životu na Zemlji.