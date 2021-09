U povodu početka lovne sezone na prepelice u Hrvatskoj, udruga Biom upozorila je u četvrtak da, iako je korištenje električnih vabilica zabranjeno Zakonom o lovstvu, učestalo dobivaju dojave s terena o korištenju vabilica, od kojih godišnje strada i do 100.000 prepelica.

- Procjenjuje se da u Hrvatskoj 40.000 do 100.000 jedinki godišnje strada u protuzakonitom lovu uz pomoć električnog vaba - ističe u priopćenju Biom.

U cilju osvješćivanja javnosti o štetnoj i nezakonitoj praksi korištenja električnih vabilica, koje mogu prouzročiti značajne gubitke u populaciji određenih vrsta, Biom je pokrenuo kampanju putem 44 lokalne radijske postaje u Hrvatskoj kojom poziva građane da ako čuju zvuk vabilica taj slučaj odmah prijave policiji na telefon 112.

Projekt je usmjeren na podizanje razine svijesti javnosti i dionika u svrhu učinkovitije borbe protiv nezakonitog ubijanja i uzimanja divljih ptica iz prirode. Provedba projekta financirana je kroz Program LIFE EU, a sufinancira ga Ured za udruge RH.

U Biomu kažu da dobar lovac može odstrijeliti do pet prepelica u jednom lovu, ali krivolovac uz upotrebu vabilica može nezakonito odstrijeliti i do 50 jedinki. Naravno, uz to riskira kaznu do tri godine zatvora.

Ističu kako proteklih dana učestalo dobivaju dojave s terena o korištenju vabilica, u gotovo svakoj županiji na brojnim poljoprivrednim zemljištima po cijele noći odjekuje ilegalni elektronski 'puć-pu-ruć'.

Problem je prisutan diljem Hrvatske, tako da čak i Državno odvjetništvo u godišnjim izvještajima navodi kako je razmjer protuzakonitog lova veći nego što ima prijavljenih slučajeva, odnosno da se zbog nedovoljno razvijene svijesti javnosti takva kaznena djela ne prijavljuju.

