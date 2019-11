Od SAD-a do Kanade i Kariba sada leti i "Star Wars" avion

Iako je Luke Skywalker kad je prvi put ugledao Millennium Falcon rekao da je 'komad smeća', ovaj Boeing 737-800 bi mu se vjerojatno i svidio.

Da obilježe skori izlazak zadnjeg filma u sagi o Luke Skywalkeru, "Rise of Skywalker“ koji u kina dolazi u prosincu, tvrtka United Airlines lansirala je zrakoplov "United Star Wars" s temom 'Ratova zvijezda', a ovaj je mjesec prvi put poletio iz Houstona u Orlando na Floridi.

Boeing 737-800 je izvana oslikan temom galaksije i pun je detalja iz kultnih filmova, a izvana i iznutra prikazuje bitku između zla i dobra, tamne i svijetle sile, Dark Force i Light Force.

Pazilo se na svaki detalj pa i nasloni na sjedalima imaju i simbole otpora, a na svom putovanju putnici mogu čuti i poznatu glazbu iz filmova. Na prvom je letu avion prevozio i nekoliko stormtroopersa, a aerodrom je šetalo i nekoliko droida među kojima možda i BB-8.

Umjesto do neke udaljene galaksije, novi je avion rezerviran za letove od SAD-a do Kanade, po centralnoj Americi i do Kariba, a oni koji su imali sreće da nedavno putuju s njim slažu se da nikako nije riječ o "komadu smeća" i da je pravi raj za fanove kultnih filmova Georgea Lukasa.