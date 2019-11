Zapalio se avion s 347 putnika: 'Kroz prozor smo vidjeli vatru!'

Zrakoplov filipinske kompanije koja je iz Los Angelesa trebao letjeti za Manilu, prisilno je sletio nedugo nakon uzlijetanja zbog kvara motora.

Nitko od 347 putnika i 18 članova posade nije ozlijeđen.

POGLEDAJTE VIDEO:

Do incidenta je došlo kada je pilot Boeinga 777 objavio izvanredno stanje i moguć kvar motora, priopćio je glasnogovornik iz zračne luke u Los Angelesu, dok je jedan od svjedoka opisao da su iz motora vidjeli plamen.

Is a plane suppose to spew flames? #airplane #lax @AmericanAir @flyLAXairport pic.twitter.com/62sqcnsW8M

Avion se nakon prijave kvara vratio u zračnu luku i sigurno sletio, a plamen su ugasili vatrogasci.

Prisilno slijetanje tog aviona nije ugrozilo druge letove, a još nije jasno zbog čega je izbio kvar.

Delta Airlines for Philippines here at LAX!!! Happy they landed safely after this!!! pic.twitter.com/jjvNkWsMgZ