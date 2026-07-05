Od spontanih erekcija do vaginalne suhoće: Evo kako celibat utječe na vaše tijelo

Jasno je da ne moramo biti seksualno aktivni non stop da bismo se osjećali zadovoljni. Nema sramote u uzimanju pauze. Ali kakav utjecaj ima na tijelo ako nastupi dulje sušno razdoblje?

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Što se smatra celibatom?

Seks se može definirati na bilo koji način koji vam najbolje odgovara.

- Kao društvo, skloni smo izjednačavati seks s penetracijom, ali celibat značiti da se izbjegava svaki seksualni kontakt s partnerom - objašnjava dr. Angela Wright, klinička seksologinja u bolnici Portland.

Istovremeno, to ne mora značiti prekid od svih senzualnosti ili intimnosti s partnerom, ili od vlastitih navika samostalnog seksa. Dr. Wright ističe kako biti svjestan kakav dodir želite, a kakav ne, unutar veza ili sami, važan je dio definiranja i održavanja fizičkih i emocionalnih granica.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Poboljšano emocionalno blagostanje

Prvo, moguće je da celibat može donijeti pozitivno novo doba osobnog rasta. Annabelle Knight, psihoseksualna terapeutkinja i stručnjakinja za seks i veze iz Lovehoneyja, velika je zagovornica ovih emocionalnih koristi.

- Celibat vam može dati prostor da se ponovno povežete sa svojim tijelom i granicama te da shvatite što zapravo želite od intimnosti. Za mnoge je to vrijeme ponovnog otkrivan, fokusiranja na brigu o sebi, samopouzdanje i zadovoljstvo u drugim oblicima - od samostalnog istraživanja do emocionalne povezanosti - rekla je.

Suhoća vagine

Ipak, nije sve ružičasto. Dr. Bhavini Shah iz LloydsPharmacy Online Doctor kaže za Metro da žene mogu iskusiti suhoću vagine povezanu sa suzdržavanjem od intimnosti, što može učiniti penetraciju neugodnijom ako i kada se vratite seksu nakon nekog vremena.

To stanje poznato je kao dispareunija. Mogu je uzrokovati i neka druga stanja, od hormonalnih promjena i menopauze do infekcija prenosivih spolnim putem te infekcijama mokraćnog sustava.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Spontane erekcije

Muškarci mogu otkriti da se jutarnje erekcije javljaju rjeđe zbog smanjenja seksualne aktivnosti, ali ti učinci su privremeni i mogu se vratiti nakon što se seksualna aktivnost nastavi.

- Jutarnje spontane erekcije su potpuno normalne i događaju se bez obzira jeste li seksualno aktivni ili ne. One su prirodni sustav vašeg tijela, koji održava zdrav protok krvi - kaže Annabelle.

Tijekom celibata, one zapravo mogu biti umirujući znak da sve funkcionira kako treba. Nisu nužno povezane sa seksualnom frustracijom ili nezadovoljenom željom, one su samo fiziološki proces.

Promjene u libidu

Mnogi pretpostavljaju da će, ako su neko vrijeme bili bez seksa, biti napaljeni cijelo vrijeme. Ali zapravo, može biti suprotno. Možda ćete primijetiti niži libido ili otkriti da vaša želja varira. No sam čin seksa nije ono što pokreće (ili zadovoljava) libido.

Faktori poput raspoloženja, slike tijela, zadovoljstva vezom, pa čak i koliko se sigurno ili opušteno osjećate mogu utjecati na razinu vašeg libida - često više nego posljednji put kada ste imali seks.

Odmor za imunološki sustav

Kako je psihoseksualni i terapeut za veze Silva Neves rekao za Metro, smatra se da seks jača imunološki sustav, pozivajući se na studiju koja je pokazala da ljudi koji su češće imali spolne odnose imaju više imunoglobulina, proteina u krvi koji je dio imunološkog sustava.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Također znamo da kod muškaraca veća učestalost ejakulacije smanjuje rizik od raka prostate, a seks pomaže u snižavanju krvnog tlaka, pa je dobar za srce - rekao je.

Ali kada se situacija obrne, bez redovitog seksa vaše tijelo ima više šanse za oporavak i očuvanje zdravlja. To je zato što pauza od seksa omogućuje tijelu i umu da se ponovno uravnoteže, što može smanjiti razinu stimulacije, podržati dublji odmor i osloboditi mentalnu i emocionalnu energiju koja se može preusmjeriti negdje drugdje. Poput reseta.



