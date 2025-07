'Od srca do ruku': Fantastična izložba kreativnosti i umijeća dvojca Dolce & Gabbana

Raskošna izložba slavnog modnog dvojca Dolce & Gabbana, "From the Heart to the Hands" otvorena je u Rimu (nakon Pariza i Milana) te je dostupna do sredine kolovoza. Ova posveta talijanskoj kulturi smještena u samom srcu talijanske prijestolnice, vodi posjetitelje u autentični DNK kreativne duše brenda. Kroz 14 tematskih prostorija izloženo je više od 200 unikatnih couture komada koji otkrivaju predivan stilski svijet Dolce & Gabbane.

Bilo da se radi o referencama na talijansku operu, folklor, arhitekturu ili tradicionalno kazalište, u središtu pažnje su konstantno iznimna izrada i umijeće zanata. Iako je karakter brenda ponekad zabavan, iza priče se krije ozbiljno znanje ne samo o konstrukciji, već i povijesnom identitetu Italije.

Izložba ujedno demonstrira pristup koji se temelji na emocijama prema domovini i naslijeđu, kroz očuvanje kulture oblikovanja i visoku kvalitetu ukrašavanja i ručnog rada.

Sicilijanski dvojac Domenico Dolce i Stefano Gabbana svoju je prepoznatljivu, zavodljivu mediteransku estetiku kroz više dekada pretočio u globalni modni brend vrijedan milijarde dolara.

Izložba otkriva mnoge detalje Sicilije, rodnog mjesta Domenica, koja je jedan od osnova brenda, kad je riječ o detaljima i bojama.

Rimsko izdanje izložbe donosi i tri nove prostorije, uključujući onu u potpunosti posvećenu talijanskoj kinematografiji.

Njihov zajednički put počeo je kad je Dolce nazvao modnu kuću u kojoj je Gabbana tada radio. Gabbana je u početku bio mentor mlađem kolegi, a nakon što je završio vojni rok, udružili su se i pokrenuli dizajnerski studio, koji je kasnije prerastao u brend „Dolce & Gabbana“.

Prvi put su se na pisti predstavili 1985. na Tjednu mode u Milanu.

Postupno su razvijali linije pletiva, dodataka i donjeg rublja, a osobitu su prepoznatljivost stekli senzualnim haljinama i muškom odjećom, za što su 1991. osvojili Woolmarkovu nagradu.

Početkom 1990-ih Madonna ih je angažirala kao kostimografe za svoju „Girlie“ turneju i prošetala u njihovom korzetu optočenom draguljima crvenim tepihom Cannesa. U desetljeću koje je prigrlilo minimalizam, njihova raskošna, ženstvena i vizualno bogata estetika postala je njihov zaštitni znak.

Za svoje kampanje i revije često su birali svoje nepoznate sunarodnjake, a surađivali su i s nogometnim klubom AC Milan, Motorolom te objavili niz knjiga o svojim kolekcijama i stvaralaštvu.

No, imali su i svojih loših trenutaka u poslovanju. Naime, godine 2013. optuženi su i osuđeni za utaju poreza, no nakon žalbe, talijanski Vrhovni sud ih je 2014. pravomoćno oslobodio svih optužbi.

- Uvijek smo bili iskreni i iznimno smo ponosni na ovu presudu. Viva l’Italia - izjavili su tada.

Krajem 2018. suočili su se s valom kritika nakon što su objavili reklamu s talijanskim modelom koji jede talijansku hranu štapićima, što je ocijenjeno kao kulturno neosjetljivo prema kineskoj publici.

Uslijedila je online kontroverza u kojoj se Gabbana sukobio s korisnicima Instagrama, što je dodatno pogoršalo situaciju. Brend je tada izgubio velik dio azijsko-pacifičkog tržišta, a revija u Šangaju otkazana je svega nekoliko sati prije održavanja. U prvom tromjesečju 2019. društveni angažman brenda pao je za 98 % u usporedbi s godinom prije.

Unatoč krizama, iste su godine proširili svoju ponudu veličina do konfekcijskog broja 18, a Alta Moda reviju organizirali su u hramu Concordia – UNESCO-vom lokalitetu pretvorenom u antičkom nadahnutu modnu pistu.

Iako su kao par prekinuli 2005., njihova poslovna suradnja traje i dalje. Kako piše The New Yorker, „Gabbana je oči za Dolceove ruke“, a ono što su zajedno stvorili jest jedinstveno carstvo temeljeno na ljubavi prema Italiji i snazi romantične mašte.