Od velikodušnih do škrtica: Evo tko u Zodijaku ne voli dijeliti

Neki ljudi rado dijele sve što imaju, dok drugi čuvaju svaki resurs poput blaga. Prema zvijezdama, postoje horoskopski znakovi koji prirodno vole trošiti i dijeliti, ali i oni koji su izrazito oprezni i škrti
U nastavku donosimo rang‑listu znakova, od najmanje do najviše škrtih, uz male opise njihovog odnosa prema dijeljenju i trošenju.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
U nastavku donosimo rang‑listu znakova, od najmanje do najviše škrtih, uz male opise njihovog odnosa prema dijeljenju i trošenju. |
Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
U nastavku donosimo rang‑listu znakova, od najmanje do najviše škrtih, uz male opise njihovog odnosa prema dijeljenju i trošenju.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
12. Ovan (najmanje škrt).
Ovnovi su impulzivni i vole uživati u životu, pa im škrtost nije prirodna. Troše brzo i rado dijele iskustva s drugima.
| Foto: Fotolia
11. Blizanci.
Blizanci su društveni i znatiželjni, uvijek spremni za zabavu i razmjenu iskustava. Škrtost im nije jača strana jer vole dijeliti ono što imaju.
| Foto: Fotolia
10. Rak.
Rakovi su brižni i orijentirani na emocije, više vole davati nego štedjeti. Dijeljenje s voljenima za njih je način pokazivanja ljubavi.
| Foto: Fotolia
9. Lav.
Lavovi vole raskoš i pažnju drugih, pa rado troše kako bi impresionirali. Njihovi darovi i gesta velikodušnosti često ostavljaju dojam.
| Foto: Fotolia
8. Strijelac.
Strijelci vole slobodu i avanture, pa više ulažu u iskustva nego u štednju. Troše bez previše razmišljanja, uživajući u trenutku.
| Foto: Fotolia
7. Vodenjak.
Vodenjaci su originalni i nekonvencionalni, pa im materijalno posjedovanje nije prioritet. Njihova škrtost je minimalna jer više cijene ideje nego stvari.
| Foto: Fotolia
6. Vaga.
Vage vole estetiku i lijep život, često troše na društvene događaje i ljepotu. Ipak, mogu biti oprezne s financijama kad je potrebno.
| Foto: Fotolia
5. Ribe.
Ribe su osjetljive i nesebične, lako dijele s drugima ono što imaju. Njihova prirodna empatija čini ih rijetko škrtima.
| Foto: Fotolia
4. Djevica.
Djevice su praktične i organizirane, vole imati kontrolu nad resursima. Njihova škrtost proizlazi iz želje za sigurnošću i planiranjem.
| Foto: Fotolia
3. Bik.
Bikovi su oprezni i vole materijalnu sigurnost, pa rijetko dijele svoje resurse. Štednja im je važna i smatraju je nužnom za budućnost.
| Foto: Fotolia
2. Jarac.
Jarci su disciplinirani i ambiciozni, vrlo promišljeno troše i štede. Svaka njihova odluka o dijeljenju pažljivo je isplanirana.
| Foto: Fotolia
1. Škorpion (najviše škrt).
Škorpioni su tajnoviti i kontrolirani, dijele samo s onima kojima vjeruju. Njihova škrtost je duboko utemeljena i dio njihove prirodne strategije.
| Foto: Fotolia