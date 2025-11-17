Obavijesti

Galerija

Komentari 1
ČUVAJU SVE ZA SEBE

Od velikodušnih do škrtica: Evo tko u Zodijaku ne voli dijeliti

Neki ljudi rado dijele sve što imaju, dok drugi čuvaju svaki resurs poput blaga. Prema zvijezdama, postoje horoskopski znakovi koji prirodno vole trošiti i dijeliti, ali i oni koji su izrazito oprezni i škrti
Od velikodušnih do škrtica: Evo tko u Zodijaku ne voli dijeliti
U nastavku donosimo rang‑listu znakova, od najmanje do najviše škrtih, uz male opise njihovog odnosa prema dijeljenju i trošenju. | Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
1/14
U nastavku donosimo rang‑listu znakova, od najmanje do najviše škrtih, uz male opise njihovog odnosa prema dijeljenju i trošenju. | Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025