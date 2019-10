Odabir partnera otkriva mnogo o vama i čemu težite u životu

Iako nas cijeli život uče da ne vjerujemo onome što je najočitije i da se zagledamo dublje u osobu koja stoji nasuprot nas, u ubrzanu ritmu u kojem živimo često se zateknemo da smo počinili 'grijeh površnosti'. Koliko ste samo puta nesvjesno 'razvrstali' ljude po ladicama (neozbiljan, zaigran, nepouzdan, odgovoran, mamin sin…) na temelju samo nekoliko zapažanja poput odjeće, frizure i nekog, možda i jedinog, zakašnjavanja na sastanak.

Opravdanje da nemamo vremena davati nove šanse ljudima koji nas okružuju jer se oni moraju potruditi da ostave besprijekoran prvi dojam, možda je presudilo tome što ste još sami ili u nezadovoljavajućoj vezi, zaključili su psiholozi. Naime, i iza pogleda katkad ima nečega vrijednog otkrivanja, nečega što će se pokazati tek kad uložimo trud u otkrivanje.

To jednako vrijedi za izbor prijatelja i partnera. A koliko je riječ o kontroverznom pitanju govori i to da jednako stoji izreka da se različitosti privlače, kao i to da najbolje paše slično sa sličnim. No i ovdje, kao i u svemu drugome u životu treba uzeti u obzir da smo različiti i pokreću nas različiti prioriteti. Ako vam je najvažnija karijera, vjerojatno će uz vas biti osoba koja će misliti slično i podržavati vas u tome, možda i sama graditi karijeru.

Ako vam je najvažnije da se uz partnera opustite i smijete, vjerojatno će partner biti opušteniji, možda i umjetničkog zanimanja. Odabir partnera će, dakle, odati vaše prioritete, vaše pravo ja. Stoga ako ste se našli zatečeni ljubavnim izborom svoje kolegice kad vas je upoznala sa svojim partnerom, jer vam se čini na prvi pogled da dotjerana i odgovorna žena ne može imati ništa zajedničko s dugokosim rokerom, očito je niste upoznali dovoljno. To što su takvi parovi rijetki jer odudaraju od onoga što se smatra skladnim parom ne znači da su njihovi odnosi imalo lošiji od drugih.

Samo se ljudi češće priklanjaju sličnijima jer od drukčijeg zaziru ili ih opterećuju predrasude o tome da su osobe opuštenije vanjštine i manje odgovorne, raspršenije i manje pouzdane. No sigurno ste čuli da je vanjština samo maska kojom se prikriva pravo lice. Možda je vaša uvijek točna i precizna prijateljica u svom razbarušenom partneru napokon našla način da se oslobodi opterećenja da uvijek sve oko nje mora biti savršeno i napokon počela uživati u životu.

Možda i sami, u težnji da nađete partnera koji vam je jako sličan, (ponajprije se ravnamo prema vanjštini) zapravo propuštamo prepoznati srodnu dušu u nekom tko je tu uz nas, ali nam se čini da nikad ne bismo mogli biti s takvom osobom jer previše odudara od predodžbe o tome kako treba izgledati naš idealan partner. Zato je zanimljivo čuti rečenice poput: 'Cijeli mi se život sviđaju visoke plavuše, a oženio sam se niskom crnom buckom'.

