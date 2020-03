Odčepite odvod posve prirodno: Donosimo vam 3 dobra načina

Pomiješajte pola šalice soli (šalica od 2,4 dl) sa istom količinom soda bikarbone pa to uspite u začepljeni odvod. Na to ulijte pola litre vrućeg bijelog octa, a nakon toga litru do dvije kipuće vode. Na kraju bi odvod trebao biti prohodan. Ukoliko voda i dalje ne otječe kako treba, ponovite postupak, prenosi Daily Mail.

Foto: Easy Last-Minute Cleaning Hacks/Facebook

Neki savjetuju da se soda i ocat, nakon što se zapjene, ostave oko sat vremena u odvodu pa se tek onda ulijeva vrela voda.

Odvod možete očistiti i bez octa. Pomiješajte pola šalice kuhinjske soli i pola šalice soda bikarbone. Tu smjesu uspite u začepljen odvod, ostavite 10 do 20 minuta pa ulijte vruću vodu. Sol, soda bikarbona i vruća voda će proizvesti kemijsku reakciju koja bi trebala riješiti problem.

Ponekad je dovoljna i samo vrela voda, ako se radi o nagomilanim masnim naslagama u odvodu. Zagrijte vodu do ključanja i polako je izlijevajte u odvod. Ponovite to dva do tri puta sa razmakom od nekoliko sekundi.

