Odgađa se Interliber, planiraju web stranicu za prodaju knjiga

Zagrebački Interliber, godišnji sajam knjiga, znalo je posjetiti i 120.000 ljudi. Zbog pandemije korona virusa, Zajednica nakladnika i knjižara najavljuje online platformu na kojoj će svi moći kupiti knjige povoljnije

<p>Zbog epidemiološke situacije, a slijedom preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Grada Zagreba nažalost odgađa se 43. međunarodni sajam knjiga Interliber 2020., koji se trebao održavati od 10. do 15. studenoga, stoji u priopćenju Zagrebačkog velesajma.</p><p>U službenom dopisu upućenom nakladnicima, ističe se da će se novonastala situacija analizirati tijekom ovoga tjedna s predstavnicima Zajednice nakladnika i knjižara pri HGK, te će se zajednički razmotriti više terminskih opcija u cilju što skorijeg održavanja sajma, a sukladno smirivanju epidemiološkog stanja, kao i zdravstvenog rizika za izlagače i posjetitelje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je bilo prošle godine na Interliberu</strong></p><p>Predmnijevajući mogućnost ovakve situacije, a kako bi se barem djelomično umanjio gubitak prihoda zbog neodržavanja Interlibera, Zajednica nakladnika i knjižara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori već dva mjeseca radi na pripremama projekta "Knjiga svima i svuda", koji će, kako objašnjava predsjednik ZNK-a Slavko Kozina, interliberske aktivnosti prenijeti na online platforme, u knjižare i na HRT3.</p><p>"Očekujući probleme, mi smo se paralelno spremali s alternativama koje su bile epidemiološki i ekonomski odgovorne", kazao je Kozina Hini. Pojasnio je kako je riječ o platformi pod nazivom "Knjiga svima i svuda", "a uključuje jednu zajedničku web stranicu, gdje će se raditi online kupnja, uključuje popularne sajamske cijene u svim knjižarama diljem Republike Hrvatske - dakle, preko 100 knjižara, te 'Premium program' koji rade hrvatski urednici, a koji uključuje organizaciju susreta 'Promotor s piscem' predstavljanja novih knjiga".</p><p>Sve će se raditi uz streaming na web stranici ZNK-a, odnosno, na trećem programu Hrvatske radio televizije.</p><p>"To drugim riječima znači da ćemo imati Interliber dislociran u online svijet, u knjižare i na HRT3", istaknuo je Kozina.</p><p>Čitav projekt odvija se u organizaciji ZNK HGK, Hrvatske gospodarske komore, te u suorganizaciji s Ministarstvom kulture i Gradom Zagrebom, a javnost će o detaljima projekta biti obaviještena na konferenciji za medije koja bi se trebala održati do konca ovoga tjedna.</p><p>"Nakladnici i knjižari između sebe komuniciraju i sve će biti uskoro objavljeno. Nama je žao jer smo podupirali taj projekt do zadnjeg časa, i želimo barem malo od tog šušura, gdje je godišnje na Interliber dolazilo i 120 tisuća ljudi, prenijeti u tu priču. Ono što je dobro je to što će ovaj put ljudi i u Metkoviću moći kupiti po dobrim cijenama knjige, čuti nove stvari od pisaca i mislim da ćemo ovime na najbolji mogući način odgovoriti na neodržavanje Interlibera", poručio je Kozina.</p>