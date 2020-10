Margaret Atwood napisala je vi\u0161e od deset romana, a njezina najve\u0107a uspje\u0161nica je upravo Slu\u0161kinjina pri\u010da koja joj je donijela slavu, te je postala svjetski priznata i nagra\u0111ivana knji\u017eevnica. Knjiga je napisana 1986. godine. U to vrijeme, kritike su varirale i \u010desto se o njoj polemiziralo. Dok su jedni bili odu\u0161evljeni, drugi su joj zamjerali na njezinoj surovosti. Nakon trideset godina, knjiga se na\u0161la na vrhu top \u2013 ljestvica najprodavanijih knjiga i to nakon dolaska Donalda Trumpa na mjesto ameri\u010dkog predsjednika. 2017. godine, osvojila je dvije ugledne nagrade \u201eFranz Kafka\u201c u Pragu i nagrada za mir na 69. me\u0111unarodnom sajmu knjiga u Frankfurtu. Napravljena je i Tv serija kojoj je dodijeljeno osam nagrada. Zahvaljuju\u0107i na\u0161oj izdava\u010dkoj ku\u0107i Lumenu, knjiga je dobila novo ruho.

Od trenutka kada je stigla na police knji\u017eara, \u017eeljela sam ju pro\u010ditati. Nikako ne \u017eelim zvu\u010dati seksisti\u010dki, ali vjerujem da \u0107e \u017eene ovu knjigu do\u017eivjeti na jedan druk\u010diji, empati\u010dniji na\u010din. Distopija koja se bazira na teokratskoj potla\u010denosti \u017eena, pa ga samim time mo\u017eemo svrstati u kategoriju romana koji se bavi feministi\u010dkim pitanjima.

Radnja je smje\u0161tena u budu\u0107nost. Nakon zaga\u0111enosti okoli\u0161a, stanovni\u0161tvo nestaje te se samim time smanjuje broj ljudi koji su sposobni dobiti zdravu djecu. Republika Gilead je fiktivna totalitaristi\u010dka dr\u017eava koja se bazira na puritanskim idejama iz sedamnaestog stolje\u0107a. Vi\u0161e ne postoji ustav, kao niti kongres. Dru\u0161tvo se striktno raspodijelilo na mu\u0161karce koji \u017eele uspostaviti ekstreman oblik patrijarhalnog dru\u0161tva i na \u017eene me\u0111u kojima postoji podjela, a temelji se na socijalnom statusu i plodnosti. Supruge koje su nosile plave haljine u znak \u010disto\u0107e i Djevice Marije, su \u017eene dr\u017eavnih du\u017enosnika koje nisu u mogu\u0107nosti podariti potomke, a Ekonosupruge su u braku s mu\u0161karcem koji je slabijeg socijalnog polo\u017eaja i one su nosile prugaste haljine.. Vladaju\u0107oj klasi dodjeljuju se fertilne \u017eene koje nose naziv \u201eSlu\u0161kinje\u201c i prepoznatljive su po crvenim haljina koje simboliziraju krv pri poro\u0111aju. Marte su zadu\u017eene za ku\u0107anstvo, a Tetke su nadre\u0111ene i vode ra\u010duna o Slu\u0161kinjama. Ono \u0161to je svim tim \u017eenama zajedni\u010dko je to da ne smiju biti socijalno aktivne, odnosno nemaju pravo glasa.

Sve Slu\u0161kinje prolaze kroz jedan proces prije nego li budu dodijeljene obiteljima, a kroz to ih vode takozvane Tetke. To je neka vrsta ispiranja mozga. Klju\u010dno je da zaborave tko su bile i da nau\u010de svoje du\u017enosti. Cilj je posti\u0107i da prihvate takav \u017eivot, da se ne bude i da ne poku\u0161avaju pobje\u0107i, a to posti\u017eu tiranskim re\u017eimom. Ba\u0161 kao \u0161to su opisane na po\u010detku, neke od njih su sadistkinje, a neke oportunistkinje koje vjeruju u svoje poslanje.

Slu\u0161kinje dobivaju ime ovisno u kojoj se obitelji nalaze, a sastavlja se od mu\u0161kog imena i prefiksa \u201cof\u201d koji ozna\u010dava pripadnost. Glavna protagonistkinja nosi naziv Offred, ali autorica knjige je otkrila kako to ime skriva jo\u0161 jedno zna\u010denje: \u201eRije\u010d offered u kontekstu obreda ozna\u010dava \u017ertvu koja \u0107e biti prinesena ili osobu koja \u0107e biti \u017ertvovana\u201c.

\u201cNekada sam razmi\u0161ljala o svom tijelu kao sredstvu za u\u017eivanje ili kretanje ili kao napravi za izvr\u0161avanje moje volje\u2026 Sada sam oblak, ukru\u0107en oko sredi\u0161njeg objekta, kru\u0161kolikog, koji je tvrd i stvarniji od mene, s crvenim odsjajem ispod providna omota\u010da. Unutar njega je prostor, golem poput no\u0107nog neba i taman i zakrivljen poput neba, premda je vi\u0161e crnocrven nego crn. To\u010dkice svjetlosti bujaju, blistaju, pr\u0161te i skupljaju se u njemu, bezbrojne poput zvijezda. Svakog mjeseca pojavi se mjesec, gigantski, okrugao, te\u017eak, koban znak. Prelazi svoj put, zastajkuje, nastavlja i nestaje iz vida, i vidim o\u010daj kako me spopada poput gladi. I osje\u0107am tu prazninu, ponovno. Slu\u0161am svoje srce, valovi nadiru jedan za drugim, slani i crveni, i sve se to nastavlja i \u010deka i odga\u0111a.\u201d

Offred pri\u010da o stravi\u010dnom \u017eivotu unutar ku\u0107anstva. Sada\u0161njost se isprepli\u0107e flashbackovima koji do\u010daravaju turobnu i depresivnu atmosferu. Dok se poku\u0161ava asimilirati, tuguje za svime \u0161to je izgubila. Prisje\u0107a se svojeg \u017eivota prije Republike Gilead, svoje obitelji i slobode koja joj je okrutno oduzeta. Unato\u010d \u017eeljama da pobjegne u kolonije i da prona\u0111e svoju obitelj, Offred ne poduzima ni\u0161ta, ve\u0107 se miri sa \u017eivotom.

\u201cKuhinja odi\u0161e mirisom kvasca. Podsje\u0107a me na druge kuhinje, kuhinje koje su nekad bile moje. Odi\u0161e mirisom majke; premda moja majka nikad nije pekla kruh. Odi\u0161e mojim mirisom, nekada\u0161njim, kada sam bila majka. To je izdajni\u010dki miris i znam da ga moram isklju\u010diti\u2026\u201d

Stil pisanja je realan i krajnje uvjerljiv. Prisutan je osje\u0107aj kao da doista \u010dita\u0161 proro\u010danstvo koje stoji na pragu. Kao djevojci koja ima dvadeset i jednu godinu, te\u0161ko mi je pomisliti da bismo mogli svjedo\u010diti ne\u010demu toliko stravi\u010dnom. \u017dene su postale strojevi za ra\u0111anje i kao \u0161to pi\u0161e na pole\u0111ini: vrijedile su onoliko koliko i njihove maternice. To je svijet u kojem, ne samo da vlada seksizam, ve\u0107 mizoginija.

Knjiga je uznemiruju\u0107a, ali pokre\u0107e mnogobrojna pitanja i tjera \u010ditatelja na spekuliranje o stvarima o kojima treba razmi\u0161ljati. Margaret Atwood je stvorila apati\u010dne likove koji se mire sa surovim \u017eivotom, ali se istovremeno nadaju da \u0107e se, ako ni\u0161ta drugo, \u010duti njihova pri\u010da. Te\u0161ko se \u010dita i sporo. To definitivno nije roman za jednu ve\u010der. Potrebno je vremena da se procesuira pro\u010ditano i shvati \u0161to je autorica htjela re\u0107i. Ono \u0161to me se najvi\u0161e dojmilo je njezina sposobnost za naraciju. Duga\u010dki i \u0161iroki opisi su prete\u017eno zastupljeni u tre\u0107em licu, pa me fascinira kako je vje\u0161to uklopila sve to opise u prvom licu pripovijedanja.

Nakon dugo vremena, nemam niti jednu kritiku. Ina\u010de ne volim knjigama davati ocjenu, ali kada bih to radila, Slu\u0161kinjina pri\u010da bi dobila besprijekornu desetku. Od mene imate zeleno svjetlo! Zapravo, stvarno se nadam kako \u0107ete pro\u010ditati ovu knjigu. Ja se bacam na gledanje serije, pa \u0107u vam nakon gledanja napisati svoje dojmove. \u010cisto sumnjam da \u0107e nadma\u0161iti knjigu, ali svejedno imam velika o\u010dekivanja.

Izdava\u010d je Lumen, a knjigu je prevela Nedeljka Paravi\u0107. Predgovor na po\u010detku, prevela je Ana Josi\u0107. Knjiga je izdana 2017. godine i ima 297 stranica.To je sve od mene. Nadam se da \u0107ete u\u017eivati u knjizi, koliko god je to mogu\u0107e. Za kraj vam ostavljam tekst u kojem se nalazi opis pogubljenih ljudi.

\u201cNajstra\u0161nije su zapravo vre\u0107e navu\u010dene na glave, gore no \u0161to bi bila otkrivena lica. Zbog njih mu\u0161karci nalikuju na lutke kojima jo\u0161 nisu oslikana lica; na stra\u0161ila, \u0161to donekle i jesu, jer su zami\u0161ljeni za zastra\u0161ivanje. Glave im se doimaju poput vre\u0107a napunjenih nekakvim homogenim materijalom, bra\u0161nom ili tijestom. Te\u0161ke su, bezizra\u017eajne, gravitacija ih vu\u010de nadolje, i u njima nema \u017eivota koji bi ih podigao. Njihove su glave nule. Ipak, ako gleda\u0161 i gleda\u0161, kao \u0161to mi \u010dinimo, vidi\u0161 obrise lica ispod bijele tkanine, poput sivih sjena. To su glave snjegovi\u0107a s o\u010dima od ugljena i nosovima od mrkve koji su otpali. Glave se tope. No na jednoj je vre\u0107i krv \u0161to je prokapala kroz bijelu tkaninu, na dijelu pod kojim su zacijelo usta. Tako su nastala druga usta, mala crvena, poput usta \u0161to ih djeca u vrti\u0107u boje debelim kistom. Onako kako djeca zami\u0161ljaju osmijeh. Upravo taj krvavi osmijeh prikriva pa\u017enju. Ipak to nisu snjegovi\u0107i.\u201d

Sluškinjina priča od Margaret Atwood: 'Najduže čitanje i najduže pisanje recenzije - ikad'

Od trenutka kada je stigla na police knjižara, željela sam ju pročitati. Nikako ne želim zvučati seksistički, ali vjerujem da će žene ovu knjigu doživjeti na jedan drukčiji, empatičniji način

<p>Recenzija: SLUŠKINJINA PRIČA, Margaret Atwood<br/> - Teokratska potlačenost žena</p><p>Najduže čitanje i najduže pisanje recenzije – ikad. Već mjesec dana smišljam što napisati, kako vam adekvatno prenijeti izazvane emocije. Ne znam hoću li uspjeti, ali dat ću sve od sebe. Ne sjećam se kada me zadnji put neka knjiga toliko šokirala. Napisana je na jedan jeziv, realističan način.</p><p>Margaret Atwood napisala je više od deset romana, a njezina najveća uspješnica je upravo Sluškinjina priča koja joj je donijela slavu, te je postala svjetski priznata i nagrađivana književnica. Knjiga je napisana 1986. godine. U to vrijeme, kritike su varirale i često se o njoj polemiziralo. Dok su jedni bili oduševljeni, drugi su joj zamjerali na njezinoj surovosti. Nakon trideset godina, knjiga se našla na vrhu top – ljestvica najprodavanijih knjiga i to nakon dolaska Donalda Trumpa na mjesto američkog predsjednika. 2017. godine, osvojila je dvije ugledne nagrade „Franz Kafka“ u Pragu i nagrada za mir na 69. međunarodnom sajmu knjiga u Frankfurtu. Napravljena je i Tv serija kojoj je dodijeljeno osam nagrada. Zahvaljujući našoj izdavačkoj kući Lumenu, knjiga je dobila novo ruho.</p><p>Od trenutka kada je stigla na police knjižara, željela sam ju pročitati. Nikako ne želim zvučati seksistički, ali vjerujem da će žene ovu knjigu doživjeti na jedan drukčiji, empatičniji način. Distopija koja se bazira na teokratskoj potlačenosti žena, pa ga samim time možemo svrstati u kategoriju romana koji se bavi feminističkim pitanjima.</p><p>Radnja je smještena u budućnost. Nakon zagađenosti okoliša, stanovništvo nestaje te se samim time smanjuje broj ljudi koji su sposobni dobiti zdravu djecu. Republika Gilead je fiktivna totalitaristička država koja se bazira na puritanskim idejama iz sedamnaestog stoljeća. Više ne postoji ustav, kao niti kongres. Društvo se striktno raspodijelilo na muškarce koji žele uspostaviti ekstreman oblik patrijarhalnog društva i na žene među kojima postoji podjela, a temelji se na socijalnom statusu i plodnosti. Supruge koje su nosile plave haljine u znak čistoće i Djevice Marije, su žene državnih dužnosnika koje nisu u mogućnosti podariti potomke, a Ekonosupruge su u braku s muškarcem koji je slabijeg socijalnog položaja i one su nosile prugaste haljine.. Vladajućoj klasi dodjeljuju se fertilne žene koje nose naziv „Sluškinje“ i prepoznatljive su po crvenim haljina koje simboliziraju krv pri porođaju. Marte su zadužene za kućanstvo, a Tetke su nadređene i vode računa o Sluškinjama. Ono što je svim tim ženama zajedničko je to da ne smiju biti socijalno aktivne, odnosno nemaju pravo glasa.</p><h2>“Bolje nikad ne znači bolje za svakoga, nego uvijek znači gore za neke.”</h2><p>Sve Sluškinje prolaze kroz jedan proces prije nego li budu dodijeljene obiteljima, a kroz to ih vode takozvane Tetke. To je neka vrsta ispiranja mozga. Ključno je da zaborave tko su bile i da nauče svoje dužnosti. Cilj je postići da prihvate takav život, da se ne bude i da ne pokušavaju pobjeći, a to postižu tiranskim režimom. Baš kao što su opisane na početku, neke od njih su sadistkinje, a neke oportunistkinje koje vjeruju u svoje poslanje.</p><p>Sluškinje dobivaju ime ovisno u kojoj se obitelji nalaze, a sastavlja se od muškog imena i prefiksa “of” koji označava pripadnost. Glavna protagonistkinja nosi naziv Offred, ali autorica knjige je otkrila kako to ime skriva još jedno značenje: „Riječ offered u kontekstu obreda označava žrtvu koja će biti prinesena ili osobu koja će biti žrtvovana“.</p><p>“Nekada sam razmišljala o svom tijelu kao sredstvu za uživanje ili kretanje ili kao napravi za izvršavanje moje volje… Sada sam oblak, ukrućen oko središnjeg objekta, kruškolikog, koji je tvrd i stvarniji od mene, s crvenim odsjajem ispod providna omotača. Unutar njega je prostor, golem poput noćnog neba i taman i zakrivljen poput neba, premda je više crnocrven nego crn. Točkice svjetlosti bujaju, blistaju, pršte i skupljaju se u njemu, bezbrojne poput zvijezda. Svakog mjeseca pojavi se mjesec, gigantski, okrugao, težak, koban znak. Prelazi svoj put, zastajkuje, nastavlja i nestaje iz vida, i vidim očaj kako me spopada poput gladi. I osjećam tu prazninu, ponovno. Slušam svoje srce, valovi nadiru jedan za drugim, slani i crveni, i sve se to nastavlja i čeka i odgađa.”</p><p>Offred priča o stravičnom životu unutar kućanstva. Sadašnjost se isprepliće flashbackovima koji dočaravaju turobnu i depresivnu atmosferu. Dok se pokušava asimilirati, tuguje za svime što je izgubila. Prisjeća se svojeg života prije Republike Gilead, svoje obitelji i slobode koja joj je okrutno oduzeta. Unatoč željama da pobjegne u kolonije i da pronađe svoju obitelj, Offred ne poduzima ništa, već se miri sa životom.</p><p>“Kuhinja odiše mirisom kvasca. Podsjeća me na druge kuhinje, kuhinje koje su nekad bile moje. Odiše mirisom majke; premda moja majka nikad nije pekla kruh. Odiše mojim mirisom, nekadašnjim, kada sam bila majka. To je izdajnički miris i znam da ga moram isključiti…”</p><p>Stil pisanja je realan i krajnje uvjerljiv. Prisutan je osjećaj kao da doista čitaš proročanstvo koje stoji na pragu. Kao djevojci koja ima dvadeset i jednu godinu, teško mi je pomisliti da bismo mogli svjedočiti nečemu toliko stravičnom. Žene su postale strojevi za rađanje i kao što piše na poleđini: vrijedile su onoliko koliko i njihove maternice. To je svijet u kojem, ne samo da vlada seksizam, već mizoginija.</p><p>Knjiga je uznemirujuća, ali pokreće mnogobrojna pitanja i tjera čitatelja na spekuliranje o stvarima o kojima treba razmišljati. Margaret Atwood je stvorila apatične likove koji se mire sa surovim životom, ali se istovremeno nadaju da će se, ako ništa drugo, čuti njihova priča. Teško se čita i sporo. To definitivno nije roman za jednu večer. Potrebno je vremena da se procesuira pročitano i shvati što je autorica htjela reći. Ono što me se najviše dojmilo je njezina sposobnost za naraciju. Dugački i široki opisi su pretežno zastupljeni u trećem licu, pa me fascinira kako je vješto uklopila sve to opise u prvom licu pripovijedanja.</p><p>Nakon dugo vremena, nemam niti jednu kritiku. Inače ne volim knjigama davati ocjenu, ali kada bih to radila, Sluškinjina priča bi dobila besprijekornu desetku. Od mene imate zeleno svjetlo! Zapravo, stvarno se nadam kako ćete pročitati ovu knjigu. Ja se bacam na gledanje serije, pa ću vam nakon gledanja napisati svoje dojmove. Čisto sumnjam da će nadmašiti knjigu, ali svejedno imam velika očekivanja.</p><p>Izdavač je Lumen, a knjigu je prevela Nedeljka Paravić. Predgovor na početku, prevela je Ana Josić. Knjiga je izdana 2017. godine i ima 297 stranica.To je sve od mene. Nadam se da ćete uživati u knjizi, koliko god je to moguće. Za kraj vam ostavljam tekst u kojem se nalazi opis pogubljenih ljudi.</p><p>“Najstrašnije su zapravo vreće navučene na glave, gore no što bi bila otkrivena lica. Zbog njih muškarci nalikuju na lutke kojima još nisu oslikana lica; na strašila, što donekle i jesu, jer su zamišljeni za zastrašivanje. Glave im se doimaju poput vreća napunjenih nekakvim homogenim materijalom, brašnom ili tijestom. Teške su, bezizražajne, gravitacija ih vuče nadolje, i u njima nema života koji bi ih podigao. Njihove su glave nule. Ipak, ako gledaš i gledaš, kao što mi činimo, vidiš obrise lica ispod bijele tkanine, poput sivih sjena. To su glave snjegovića s očima od ugljena i nosovima od mrkve koji su otpali. Glave se tope. No na jednoj je vreći krv što je prokapala kroz bijelu tkaninu, na dijelu pod kojim su zacijelo usta. Tako su nastala druga usta, mala crvena, poput usta što ih djeca u vrtiću boje debelim kistom. Onako kako djeca zamišljaju osmijeh. Upravo taj krvavi osmijeh prikriva pažnju. Ipak to nisu snjegovići.”</p>