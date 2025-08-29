Odgajateljica Aleta: Evo kako olakšati prilagodbu na vrtić

Polazak djeteta u jaslice ili vrtić jedan je od najvećih koraka, ne samo za dijete, nego i za roditelja. Dok mališan po prvi put ulazi u novu okolinu, roditelji se nose s nizom pitanja, emocija i dvojbi: hoće li moje dijete plakati? Hoće li ga tko utješiti? Kako će se snaći među nepoznatim licima? Hoće li jesti, piti, spavati? A kako će odgojiteljice znati što mu treba? Iako je faza prilagodbe često izazovna, uz dobru pripremu i suradnju s odgojiteljima, sve može proći puno lakše. Donosimo odgovore na najčešća roditeljska pitanja, savjete i iskustva odgojiteljice Alete Jurki, kako biste znali što vas čeka i kako najbolje podržati svoje dijete u ovoj važnoj životnoj promjeni.

Kako dijete pripremiti za odvajanje od roditelja?

Roditelj je jedan od najvažnijih faktora u procesu prilagodbe djeteta na vrtić. Prije polaska u vrtić svaki roditelj trebao bi postepeno pripremati dijete. Jedan od važnijih načina pripreme je razgovor o vrtiću.

Zagreb: Odgajateljica Aleta Jurki | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U svakodnevicu uvedite razgovor s djetetom što je vrtić, zašto ide u vrtić, koga će sve upoznati, što će raditi. Tijekom razgovora o vrtiću važno je da roditelj ima pozitivan stav. Iako je teško svakom roditelju ostaviti dijete u nepoznatoj okolini s nepoznatim osobama, pozitiva koju roditelji odašilju prema vrtiću uvelike će djetetu olakšati proces prilagodbe. Prošetajte s djetetom do vrtića, pokažite mu prostor u kojem će boraviti. Ostvarite kontakt s odraslima i djecom različite dobi. Objasnite djetetu gdje će boraviti i što će u kojoj prostoriji raditi. Neposredno prije polaska u vrtić zajedno s djetetom odite u kupovinu kupiti stvari koje će mu biti potrebne u vrtiću. Neki roditelji prema vlastitom iskustvu navode kako uvelike pomaže čitanje slikovnica o odlasku u vrtić, što se u vrtiću radi. Preko čitanja priče dijete prihvaća vrtić kao nešto zabavno. Za svako pitanje, strah i nedoumicu vezanu uz boravak djeteta u vrtiću pitajte odgojitelje. Oni su uvijek tu, spremni olakšati prijelaz iz obiteljskog doma u vrtić. Upoznajte odgojitelje sa svim značajnim informacijama o djetetu kako bi prilagodba prošla što bezbrižnije i lagodnije. Budite otvoreni, suradljivi i iskreni prilikom prenošenja informacija. Saznanje o tome kako prolazi prilagodba, ponašanju djeteta i njegovim emocijama roditelji dobivaju najviše kroz razgovor s odgojiteljima. Prilikom boravka djeteta u vrtiću, odgojitelji postaju važne osobe u obiteljskoj svakodnevici. Dijete će se osjećati sigurnije i smirenije ako vidi da roditelji imaju povjerenja u odgojitelje.

Trebaju li roditelji nešto mijenjati u djetetovoj rutini prije polaska u jaslice?

Prije polaska u vrtić pokušajte prilagoditi djetetov dnevni ritam da bude što sličniji onome koji će imati u jaslicama ili vrtiću (hranjenje, spavanje). Ako dijete još nije samostalno u oblačenju, hranjenju ili pranju ruku, možete polako poticati te vještine. Važno je da neposredno prije polaska u vrtić ne uvodite nove stvari u rutinu (odvikavanje od dude, pelena..) djeteta niti da mijenjate navike. Rutina djetetu predstavlja sigurnost. Polazak u vrtić već je dovoljna promjena.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kako roditelji mogu prepoznati da njihovo dijete ima poteškoća s prilagodbom i kada se treba zabrinuti?

Prilagodba na vrtić je individualan proces koji svako dijete prolazi na svoj način kroz različite reakcije na novu situaciju. Za samo odvajanje djeteta od roditelja nemoguće je u potpunosti pripremiti dijete, posebice ono mlađe dobi.

Neke od najčešćih emocionalnih reakcija na odvajanje djeteta od roditelja su: plač, protestiranje, ispadi bijesa (prema odrasloj osobi, drugom djetetu ili stvarima), odbijanje ulaska u vrtić, bacanje po podu, nezainteresiranost i pasivnost, odbijanje kontakta s odgojiteljem ili potpuna orijentiranost na odgojitelja, privrženost za prijelazni objekt (duda, deka, igračka..) odgurivanje, odbijanje jela ili smanjenje apetita, griženje noktiju, sisanje palca, odbijanje spavanja, boležljivost, regresija nedavno stečenih znanja i vještina. Promjene u ponašanju djeteta uglavnom su prolazne te će nestati kada će se dijete osjećati sigurno u novoj okolini, odnosno prilagoditi se.

Koliko traje prosječna prilagodba i što roditelji mogu očekivati u tom razdoblju?

Prilagodba može trajati od dva tjedna do nekoliko mjeseci. Laka prilagodba traje između dva i četiri tjedna. Kroz taj period dijete ima različite emocionalne reakcije prema vrtiću, roditeljima i odgojiteljima. Teška prilagodba može potrajati i nekoliko mjeseci. Teško prihvaćaju druge osobe (odrasle i djecu) ako prije polaska u vrtić nisu imala socijalnih interakcija s drugim odraslim osobama i djecom. Prilagodba započinje plačem, raznim emocionalnim i tjelesnim reakcijama djeteta. Nakon nekog vremena dijete se umiruje nakon rastanka s roditeljima. Nakon nekoliko dana plač se smanjuje. Prilagodba je završila kada je dijete opušteno i veselo prilikom ulaska u vrtić, raduje se odgojitelju i igri s drugom djecom te priča o onome što je radilo u vrtiću.

Koja je najčešća pogreška koju roditelji rade tijekom perioda prilagodbe i kako je izbjeći?

Jedna od najčešćih pogrešaka koju roditelji rade tijekom perioda prilagodbe je prikriven negativan stav prema vrtiću. Iako s radošću pričaju s djetetom o odlasku u vrtić zapravo se osjećaju tužno, prestrašeno tjeskobno, a kad sama prilagodba krene također i bespomoćno, umorno i frustrirano. Sve te negativne reakcije i emocije su normalne i prirodne te većina roditelja prolazi kroz isto. Teško je roditelju, teško je djetetu. Ali osluškujući potrebe djeteta i razgovor s odgojiteljima može uvelike olakšati proces prilagodbe. Druga pogreška koju roditelji rade je predugo zadržavanje na rastanku, odnosno produživanje rastanka. Dijete plače, roditelj ga pokušava smiriti dugim objašnjavanjima, vraćanjem po još jedan poljubac.. Taj način zbunjuje dijete koje osjeća nesigurnost roditelja koji šalje poruku da nešto nije uredu s tim što ostaje u vrtiću. Kad roditelj ostavlja dijete u vrtiću trebao bi se pozdraviti, reći za koliko će doći te poštivati vrijeme koje je rekao djetetu.

Zagreb: Odgajateljica Aleta Jurki | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Što biste savjetovali roditeljima iz vlastite prakse?

Koliko god se dobro informirali i pripremali, emocije će vas preplaviti kad stvarno dođe dan polaska. I to je u redu. Budite usmjereni na svoje dijete, pratite njegove potrebe i reakcije. Nemojte uspoređivati svoje dijete s drugom djecom niti tijekom razdoblja prilagodbe, ali ni u razvoju. Svako dijete je individua za sebe, ima svoje želje, potrebe i interese te put razvoja. Isto tako, nemojte sebe uspoređivati s drugim roditeljima. Nasmiješite se svom djetetu na rastanku, čak i ako vam je jako teško jer ono će tijekom dana pamtiti vaš osmijeh, a ne tugu. Imajte povjerenja u sebe, odgojitelja ali najviše svoje dijete koje kreće u novu avanturu zvanu vrtić.