Obavijesti

News

Komentari 1
UDAR NA DŽEPOVE RODITELJA

Poskupljuju vrtići u Hrvatskoj. U Đurđevcu cijena skočila više od 70 posto: 'Šok je, ali moralo se'

Piše Danijela Mikola, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Poskupljuju vrtići u Hrvatskoj. U Đurđevcu cijena skočila više od 70 posto: 'Šok je, ali moralo se'
vrtic | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA

Najveći šok doživjeli su roditelji u Đurđevcu, gdje je cijena vrtića za prvo dijete skočila s dosadašnjih 66 na čak 113 eura

Roditelje u brojnim gradovima Hrvatske ovih dana dočekao je neugodan udar po džepu. Cijene vrtića značajno su porasle, a u nekim sredinama skočile su i više od 50 posto. Glavni razlog rasta, kako objašnjavaju gradovi, leži u povećanim troškovima, ponajprije zbog rasta plaća zaposlenih u dječjim vrtićima.

Najveći šok doživjeli su roditelji u Đurđevcu, gdje je cijena vrtića za prvo dijete skočila s dosadašnjih 66 na čak 113 eura. Gradske vlasti priznaju da je šok, ali kažu - moralo se. Ukupni mjesečni trošak vrtića, ističu, iznosi oko 130.000 eura, a dodatna sredstva odlaze upravo na plaće zaposlenika. Ipak, poručuju da će svim mališanima biti osigurano mjesto u vrtiću.

'PRIJETIO BI STEČAJ' Pavliček ukida besplatne vrtiće u Vukovaru: 'Penava je uveo to zbog nešto dodatnih glasova'
Pavliček ukida besplatne vrtiće u Vukovaru: 'Penava je uveo to zbog nešto dodatnih glasova'

Slična je situacija i u drugim gradovima. U Požegi je cijena vrtića porasla sa 79 na 120 eura. 

Novi gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček poništio je odluku Gradskog vijeća grada Vukovara, iz ožujka ove godine, po kojoj su roditelji vrtićke djece u potpunosti oslobođeni plaćanja vrtića i time izazvao negodovanje velikog broja građana. Pojasnio je to tvrdnjom da je bivši gradonačelnik Ivan Penava tu mjeru iskoristio u predizborne svrhe, ali da ona nije financijski održiva jer bi grad Vukovar bacila u blokadu. Potom je uveo ponovno plaćanje vrtića i to ne po staroj cijeni od 70 eura za jedno dijete, nego je cijenu još i povećao, navodno zbog porasta ekonomske vrijednosti vrtićkog troška. Sada Vukovar ne samo da nema socijalnu i demografsku mjeru besplatnog vrtića, nego će roditelji djece plaćati jednu od najvećih cijena vrtića u Hrvatskoj. Naime, kako je Pavliček rekao roditelji će sada plaćati 95 eura za jedno dijete, 72 za drugo, dok je za treće i svako slijedeće vrtić besplatan. Grad u cijeni sudjeluje s 60 posto subvencije. Odluka stupa na snagu od listopada.

Ilustracija dječjeg vrtića
Ilustracija dječjeg vrtića | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

No, postoje i gradovi koji zasad odolijevaju trendu poskupljenja. Četiri najveća grada - Zagreb, Split, Rijeka i Osijek poručuju da neće dizati cijene, barem zasad, unatoč povećanim troškovima. Tako se u Rijeci cijene cjelodnevnog boravka kreću između 48 i 70 eura za prvo dijete, u Osijeku roditelji plaćaju 84 eura, a u Splitu oko 80 eura za standardni program. U Zagrebu su cijene najniže, od 20 do maksimalnih 80 eura mjesečno.

PROBLEMI S UPISIMA Očajni roditelji u Dugom Selu: 'Bez vrtića je ostalo 236 djece!' Grad: 'Sve radimo po propisima'
Očajni roditelji u Dugom Selu: 'Bez vrtića je ostalo 236 djece!' Grad: 'Sve radimo po propisima'

No, postoje i primjeri potpuno drukčijeg pristupa. U Umagu i Pločama vrtići su besplatni za sve polaznike, što ih svrstava među rijetke gradove u Hrvatskoj koji roditeljima u potpunosti olakšavaju troškove ranog odgoja i obrazovanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova
'OVO JOŠ NISMO DOŽIVJELI'

VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova

Legendarni tunolovac Roca lovio je tune kad je doživio scenu kao iz filma Ralje. Iako ovaj posao radi dugi niz godina, ovo još nije vidio. Stručnjak, Ugarković rekao nam je da je mako oduvijek prisutan u Jadranu
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
'SVE JE BILO BRZO'

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje
Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...
NEĆE GA PRODATI

Slovenska atrakcija u Puntu na Krku: Policija me zaustavi i traži fotografiju s našim kamperom...

Dejan Kolenc od starog kamiona iz ‘70-ih napravio luksuzni kamper. S njime uživa na Jadranu. Svi ga žele kupiti, ali nije na prodaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025