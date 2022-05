Odgojila posvojene blizance i biološkog sina kao trojčeke: 'Nije bitna boja kože već ljubav'

Alicia Dougherty, mama desetero djece, ispričala je kako svog biološkog sina i posvojenu braću blizance odgaja kao trojke. Ona je usvojila čak šestero djece, a rodila ih je četvero.

Sve to je podijelila na svom TikTok profilu, a zapravo je oko cijele te priče 'neobično' to što su dječaci različitih rasa i visina. Svi dječaci su istih godina i svi su u drugom razredu osnovne škole.

- Posvojeni blizanci i biološki sin su rođeni 2014. godine, u drugom su razredu osnovne škole i odgajani su kao trojke većinu života. Ne smijete im reći da nisu trojke jer će se jako naljutiti na vas - kazala je mama.

Ljudi su zbog toga pohvalili Aliciju, ali i dječake te su potvrdili da izgledaju potpuno predano jedni drugima.

- Nije važna boja kože, vidi se koliko ljubavi pružaju jedni drugima - pisalo je u jednom komentaru.

- Vidi kako su ponosni! - dodao je drugi.

Alicia je ranije ispričala kako su je maltretirali zbog tolikog broja djece, ali da je to uvijek ignorirala.

- Ljudi stalno ostavljaju grozne komentare na mojim videima, ali ja to brišem zato što znam da to dolazi od tuđih nesigurnosti. Nije do nas. Također cijenim one koji nas podržavaju - rekla je.

Alicia redovito objavljuje sve o njezinom obiteljskom životu na društvenim mrežama.

- Postali smo poznati kao roditelji koji se mogu nositi s teškim ponašanjem - rekla je Alicia, piše New York Post.

