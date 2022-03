Naučite dječake kako upravljati emocijama: Ne potiskujte ih ...

Ponekad se čini da su djevojčice suzdržanije, a dječaci imaju pravo izražavati osjećaje na načine koji nisu uvijek prihvatljivi. No to je posve netočno. Dječaci također moraju upamtiti da uvijek imaju izbor kako će odgovoriti na svoje osjećaje. Tako kaže autorica i pedijatrica Meg Meeker, a prenosi iMom.

Dr. Meeker objašnjava da je dio normalnog emocionalnog razvoja dječake u ranoj dobi naučiti kako osjećaji mogu biti iznimno intenzivni, no valja znati kako njima vladati. Zapravo, ona kaže da mame to sinovima mogu reći na ovaj način: "Hoćeš li dopustiti da tvoji osjećaji dominiraju tvojim odlukama ili ćeš sam preuzeti odgovornost za njih?" Evo kako naučiti sina da se nosi sa svojim emocijama na konstruktivan način.

1. Imenujte osjećaje

Prije nego što nauči kako se s njima nositi, dijete mora biti u stanju identificirati osjećaje. Dakle, iako se može činiti da je ljut na oca jer je zakasnio na utakmicu, ispod površine zapravo osjeća tugu. Naučite ga da svoje osjećaje promatra na dubljoj razini od površinske.

2. Ne potiskujte ih

Ne treba dijete tjerati da se osjeća krivim zbog emocija.

- Oni mogu snažno osjećati nešto, ali tada moraju odabrati kako odgovoriti na te osjećaje, odnosno što ne učiniti - kaže dr. Meeker.

Stoga nemojte učiti svog sina da potiskuje ljutnju, ljubomoru ili druge snažne emocije. Sve su one dio našeg iskustva.

3. Reakcija na osjećaje

Nakon što su priznali i identificirali osjećaje, dječaci moraju odlučiti što učiniti s njima. Potaknite sina da priča o tome što osjeća. Ne mora to previše analizirati, ali ako vam može verbalizirati svoje emocije, to je odlično. Tada ga možete usmjeriti kako da razriješi svoje osjećaje kroz vlastita moralna uvjerenja i bez da se pretjerano uplićete u njegove odluke.

4. Odredite autoritet

Vaš sin mora znati da je u konačnici on taj koji odlučuje kako će reagirati na svoje osjećaje. Naučite ga da je fizička sila neprihvatljiva i da je nikada ne smije koristiti s drugima. Ako se mora osloboditi agresije, može pronaći fizičko oslobođenje kroz vježbu, udaranje u jastuk ili čak vrištanje u jastuk. Dajte mu do znanja da samo on ima autoritet nad svojim emocijama.