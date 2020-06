Odgovor na vječno pitanje: Je li krumpir zdraviji ako se ne guli?

Krumpir sadrži osam važnih nutrijenata - osim što je bogat vlaknima i proteinima, obiluje kalijem, vitaminima E i C, kalcijem, željezom te magnezijem, tvrdi nutricionistica

<p>Vrlo je česta zabluda da se svi hranjivi sastojci nalaze u kori krumpira. Ništa nije dalje od istine, kaže nutricionistica Constance Brown-Riggs te dodaje da se više od polovice hranjivih sastojaka nalazi u samom krumpiru.</p><p>Jedini važni sastojak koji gubimo ako gulimo krumpir su vlakna, tvrdi ona dodajući da je riječ o 1 gramu vlakana. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najzdravije namirnice na svijetu</strong></p><p>- Neoguljeni krumpir srednje veličine ima oko 2 grama, a oguljeni 1 gram vlakana. Iako u kori ima i vitamina C i kalija, guljenjem se gubi zanemariva količina ovih sastojaka. Naime, neoguljeni krumpir srednje veličine sadrži oko 629 miligrama kalija i 27 miligrama vitamina C, a oguljeni ima oko 150 miligrama kalija i 4,5 grama vitamina C - govori. </p><p>Sadržaj vrijednih sastojaka kojima krumpir obiluje, svakako ovisi i o sorti, no ova namirnica svakako zaslužuje malo više pozornosti nego što je dobiva. Većina ljudi ne razmišlja o tome da je krumpir bogat kvalitetnim ugljikohidratima i mnogim važnim nutrijentima, kaže Brown-Riggs. Prema podacima studije objavljene u časopisu Journal of The Academy of Nutrition and Dietetics, krumpir u odnosu na mnoge vrste povrća, ima visok udio osam važnih nutrijenata - kalij, vlakna, proteine, vitamin E i C, kalcij, željezo i magnezij pa ga svakako, u razumnim količinama, uvrstite u svoj jelovnik, savjetuje nutricionistica. </p><p>No, vratimo se na početak - je li ga bolje guliti ili ne? Oguljen je skoro podjednako zdrav kao neoguljeni, tvrdi Brown-Riggs te dodaje da je puno važnije kako ga pripremate. Kao što važi i za većinu hrane, način pripreme i termička obrada uvelike utječu na zadržavanje vrijednih sastojaka. Nutricionistica savjetuje da krumpir ili pečete u pećnici ili na roštilju te kuhate. Volite li hrskave krumpiriće, umjesto u dubokom ulju, radije ih spremite u fritezi na zrak. Kuhane pa ohlađene krumpire možete dodati i u zelenu salatu ili izrezati na kriške pa dodati u vegetarijanski sendvič, piše <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/recipe-collections-favorites/healthy-meals/potato-nutrition">Real Simple</a>. </p>