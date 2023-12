Odgovorite na 6 pitanja i bit će vam jasnije koliko ste stabilni kad su financije u pitanju

Velika kuća s dvorištem, luksuzni automobili parkirani ispred, šesteroznamenkasti bankovni računi i mogućnost da dobijete ono što želite kada to želite - zajedno oslikava sliku koja se često povezuje s financijskom stabilnošću, no je li to stvarno slučaj?

Za bivšu trgovkinju Morgan Vivian Tu (29), pravo značenje ide daleko iznad materijalnog bogatstva i bankovnog računa. Od siječnja 2023. šezdeset posto odraslih u Sjedinjenim Državama, odnosno četiri od deset zaposlenika sa visokim primanjima žive od plaće do plaće, prema izvješću LendingClub Corporationa, tvrtke za financijske usluge.

- Financijski stabilan ne znači biti bogat i mislim da je to ono što ljude često zbunjuje - kaže Tu u posljednjoj epizodi WorkPartyja. Kreatorica sadržaja, inače poznata kao stručnjakinja za financije, pokrenula je 2021. godine na Instagramu savjete kroz stranicu Your Rich BFF i od tada je prikupila više od tri milijuna vjernih sljedbenika koji traže savjete o svemu, od ulaganja do planova za vjenčanje.

Umjesto toga, ona definira pojam financijske stabilnosti temeljem nečije sposobnosti da odgovori potvrdno na sljedeća pitanja:

1. Zarađujete li dovoljno novca da pokrijete svoj proračun?

2. Donosite li odgovorne odluke?

3. Odvajate li novac za štednju?

4. Donosite li odluke o ulaganju sada ili o ulaganju u budućnost kada to budete mogli?

5. Imate li plan?

6. Postoje li stvari koje želite učiniti sa svojim novcem kako biste došli od sadašnjeg trenutka do kraja života?

- Možete biti multimilijunaš, ali ako trošite novac, trošite brže nego što ga zarađujete i nemate plan kako ću se 'današnji ja' pobrinuti za 'buduće ja' — onda još niste financijski stabilni, čak i ako zarađujete milijune svake godine - upozorava Tu ukazujući na primjere slavnih profesionalnih sportaša ili poduzetnika koji su bankrotirali, piše CreateCultivate.

Ona smatra kako je jedan od najboljih načina da osigurate stabilnost svog novčanog toka davanje prioriteta financijskom planiranju.

- Razgovor o financijskoj stabilnosti, razmišljanje o financijskoj budućnosti i izrada financijskog plana nisu stvari na koje trebate zaboravljati. To je nešto na čemu morate stalno raditi svake dvije godine, a najmanje svakih tri do pet godina jer se stvari nekad brzo mijenjaju - upozorila je Tu.

Promjena je nešto što ona dobro poznaje jer je prošla put od Wall Streeta do strateškog prodajnog partnera u BuzzFeedu i, naposljetku, dala otkaz na tom poslu kako bi postala kreatorica sadržaja s punim radnim vremenom.