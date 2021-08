Nemojte nikad nositi kratke hlače dok ste u zrakoplovu, kazao je stjuard Tommy Cimato u videu koji je objavio na TikToku. Objasnio je i zašto.

- Nikad ne znate koliko je ljudi obrisalo ruke o sjedalo ili što ga je dotaklo. Ako nosite duge hlače, manje su šanse da dođete u doticaj s bakterijama - pojasnio je.

Upozorio je i kako nije mudro drijemati s glavom naslonjenom na prozor, također, zbog moguće prljavštine koju su ostavili drugi putnici.

Savjetovao je putnicima da svakako unose dovoljno vode u organizam dok lete kako bi bili adekvatno hidrirani.

Poznato je, kaže, da let zrakoplovom može dehidrirati tijelo.

A s tim se slaže i obiteljski liječnik dr. Matthew Goldman iz SAD-a.

- Zrakoplovne kabine imaju vrlo nisku razinu vlažnosti jer oko polovice zraka koji cirkulira dolazi izvan zrakoplova, a na velikim nadmorskim visinama zrak je gotovo potpuno lišen vlage. To može uzrokovati suhoću grla, nosa i kože - rekao je, a prenosi msn.com.

Također, Cimato upozorava nije pametno dirati golim rukama gumb ili ručicu u zahodu.

- To je prilično odvratno. Kad puštate vodu, posegnite za ubrusom ili maramicom - savjetuje.

Komentari njegovih pratitelja na TikToku nisu bili nimalo ugodni. Neki su mu rekli 'kako nije dovoljno dobro očistio zrakoplov', a on je na to odbrusio: 'To nije posao stjuarda!'.

Bilo je još nekih komentara:

- Ekipa na tlu se brine za čistoću aviona. Oni se svim silama trude održavati ga čistim, ali ovo vam govorim samo za slučaj da im nešto promakne - pravdao se Cimato.