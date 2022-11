Odjeća za muzeje i galerije: Art strana krojeva koje tako volimo

Prostore za izlaganje posljednjih desetljeća sve više nastanjuju haljine, modni dodaci i tekstili kojima se divimo. Upravo oni zaslužuju biti viđeni od strane široke publike, što posebno vrijedi za haljine Visoke mode te slične kreacije koje autori rade tjednima. Već stoljećima je luksuzna moda rezervirana za visoki stalež i bogataše, stoga su tijekom prošloga stoljeća popularni postali modni muzeji, kako bi i svakodnevna publika uživo vidjela tu stilsku umjetnost.

Modni muzeji diljem svijeta brinu se o tome da kreacije vrijedne proučavanja predstave publici koja pritom otkriva još nešto - odjeća je trag vremena, ona otkriva kako su ljudi nekada živjeli, što im je bila preokupacija te kako im je izgledao klasičan dan.

Dakle, nije samo Visoka moda u muzejima, tu su i specijalizirane institucije koje čuvaju svakodnevne predmete, od lepeze do štikle, kao svjedoke vremena i učitelje povijesti. Nerijetko su tu putujuće izložbe velikih brendova koje onda idu svijetom i posjećuju razne gradove i kulturne centre.

No publiku najviše uglavnom privlače kreacije koje graniče s umjetnošću, bilo da se radi o haljinama u koje su autori uložili tjedne rada ili neke kreacije koja i bez ljudskog tijela izgleda avangardno. Dakle, sve te kreacije zaslužuju biti u muzejima i galerijama, a u svijetu ima nekoliko najvažnijih, koji su itekako cijenjeni te svako malo rade nešto novo. Odnosno - prikupljaju građu koja otkriva majstorstvo ljudskih ruku.

Najveći modni muzej na svijetu je londonski Victoria & Albert, koji sustavno i organizirano promatra, skuplja građu i obrađuje modu kroz njezine brojne povijesne etape. Često ima izložbe koje su svjetski poznate, i to ne samo one koje se tiču lokalne mode. Čuvaju modne predmete stare i po 400 godina, a tu su i velike retrospektive, od McQueena do Diora. Modna publika obožava ovaj muzej, svaka je njegova revija popraćena u medijima diljem svijeta.

U New Yorku se nalazi The Metropolitan Museum of Art, koji ima značajan Institut za kostime i odjeću. Svake godine ima otvorenje neke veličanstvene modne izložbe, a sami događaj praćen je diljem svijeta. Naime, vodeće zvijezde odijevaju se po temi izložbe i time populariziraju ovaj način prezentiranja kulture odjeće. Obrađuju teme domaćih i svjetskih dizajnera te imaju impresivan način izlaganja.

Jedan od najljepših modnih muzeja na svijetu je kuća iz djetinjstva Christiana Diora, odnosno vila u predgrađu Granvillea u Francuskoj. U muzej je pretvorena 1988, godine, kad je svijetu predstavljena zbirka koja sadrži ne samo dizajnerove kreacije, uključujući legendarnu 'New look' kolekciju, već i komade drugih autora koji su radili za Dior, kao što su Yves Saint Laurent, Marc Bohan i John Galliano.

I Firenca, predivan grad u Italiji, ima značajan modni muzej, to je Ferragamo Museo, koji čuva čuvene kreacije autora s polovice prošloga stoljeća. Ovaj muzej posvećen Salvatoreu Ferragamu, autoru super kreativnih potpetica i dizajna cipela otvoren je 1995. Iako je dizajner iz Firence, bio je vrlo moćan u Hollywoodu te ga povijest ističe i kao jednog od autora koji je djelovao u SAD-u. Mnoge zvijezde su nosile njegove cipele, među njima i Marylin Monroe.

U istom gradu nalazi se i muzej modne kuće Gucci, koja je danas jedan od najpoznatijih svjetskih brendova. Od 2011. muzej donosi kreativnost kuće osnovane davne 1921. godine, kad je Guccio Gucci pokrenuo liniju modnih dodataka. Čudesna kolekcija torbica i haljina te modnih detalja otkiva majstorstvo ovog super brenda koji njeguje specifičan stilski izričaj.

Danas je ime Balenciage jedno od najpoznatijih, stoga i autor iz Španjolske ima svoj muzej. Smješten u Getariji, muzej Cristóbala Balenciage predstavlja njegove slavne balon haljine te niz drugih kreacija kojima je promijenio svijet Visoke mode tijekom prošloga stoljeća.

Njujorški Fashion Institute of Technology također ima veličanstveni muzej te ugošćuje razne izložbe brendova slavnih diljem svijeta - kao što su Chanel, Halston, Alaia i Balenciaga. Nedavno je tamo bila izložena vintage kolekcija donjeg rublja, koja je prikazala promjene kroz dekade i povijest.

Parižani imaju niz omiljenih modnih lokacija, jedna od njih je Fondacija Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. Projekt je otvoren 2002. godine, kad je Laurent najavio povlačenje s modne scene. Cilj je bio i ostao - sačuvati 5000 odjevnih predmeta i 15.000 modnih dodataka s potpisom YSL Haute Couture. No tu su i tisuće crteža te detalja koji su ostali iza jednog od najvećih dizajnera svih vremena.

U Francuskoj se nalazi još jedan impresivan modni muzej, koji obrađuje tematiku čipke, značajne ukrasne umjetnosti u povijesti mode. Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle nalazi se u Alençonu, oko 173 kilometra od Pariza. Grad je ujedno poznat po proizvodnji čipke te je s vremenom postao turističko mjesto za ljubitelje mode i povijesti tekstila.

I Amsterdam ima svoj odličan modni muzej. Radi se o Tassenmuseum Hendrikje koji ima najbolju i najveću kolekciju torbi kroz povijest. Neke stižu čak iz 16. stoljeća. Torbe otkrivaju promjene u odijevanju, nekad su se nosile kao kožnate vrećice ispod slojeva robe, danas su stvar prestiža.

Još jedan muzej vrijedi posjetiti - ModeMuseum (MoMu) nalazi se u Antwerpenu, u Belgiji te obrađuje avangardu. Naime, njihova je modna scena posebna, tu su stasali veličanstveni autori kao što su Walter van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs i Marina Yee. Poznati su kao 'antwerpenska šestorka' te ljudi njihov specifičan rad mogu upoznati upravo u spomenutom muzeju.

