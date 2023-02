Odjeću kupujte izvan sezone, uštedite i čuvajte ju za iduću

Vrijeme je sniženja i sad se razne zimske jakne, kaputi, ali i džemperi, mogu pronaći po mnogo povoljnijim cijenama nego inače jer izlaze iz kolekcije.

Super je i to što ćete tu odjeću i sad moći nositi jer i dalje nije previše toplo, a imat ćete ju i za sljedeću godinu. Najbolje je da posjetite obližnji shopping centar ili omiljenu trgovinu te proučite modele koji vam se sviđaju. Popusti idu i do 50 ili 60 posto. Primjerice, cijene debljih zimskih jakni kreću se od 20 do 35 eura, a moguće je da će biti i još niže.

Općenito, odlična metoda za uštedu je kupnja robe izvan sezone ili na prijelazu iz jednoga godišnjeg doba u drugo. Tad su popusti najveći jer se roba mora prodati, a vi ćete uloviti najjeftinije i najbolje komade.

Kad je ljeto, isplati se kupovati zimsku odjeću, a zimi se isplati kupovati ljetnu. Samo treba pratiti akcije i na vrijeme odabrati komade koji su vam zapeli za oko.

