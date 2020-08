Odjednom vas odbija u krevetu? 10 skrivenih razloga zbog kojih muškarci ne žele seks s vama

Ne osjećanje želje i nikakav ili ograničeni fizički kontakt mogu stvarno naštetiti vezi. Gubitak seksualnog nagona za muškarca ne znači samo probleme u spavaćoj sobi

<p>Tjelesna privlačnost i seks zaštitni su znakovi zdrave veze. Ali kako se seksualna intimnost između partnera prilagođava dobi? Kako muškarci odrastaju, prirodno je da imaju pomalo smanjeni seksualni nagon. Seksualna se želja smanjuje oko 45. godine i nastavlja opadati s godinama. </p><p>Fiziološke komponente mogu biti važne, poput promjena u protoku krvi povezanih s godinama i promjena hormona. Ostale prepreke seksualnoj intimnosti mogu uključivati ​​zdravstvena stanja, nemogućnost orgazma, nedostatak samopouzdanja u spavaćoj sobi i općenito pad želje za bavljenjem seksualnim aktivnostima, bez obzira na vaše osjećaje prema partneru.</p><p>Možda i dalje pokušavate zadržati uzbudljive stvari u spavaćoj sobi, ali možete osjetiti kako se vašem suprugu smanjuje seksualni nagon. Za početak, vjerojatno niste vi razlog...</p><p><strong>Evo glavnih razloga zbog kojih je vaš muškarac možda izgubio libido:</strong></p><h2>1. Možda mu se teško nositi s poslom</h2><p>Kad se muškarci strastveno uključe u svoju karijeru, može im se smanjiti seksualna želja. Priznanja, novac i ego pružaju mu uzbuđenje koje bi inače tražio kroz seks. Pokušajte razgovarati s partnerom o nekim načinima na koji možete uravnotežiti njegove radne i životne odgovornosti i koje granice možete uspostaviti da posao ne bude u spavaćoj sobi.</p><h2>2. Mogao bi imati nižu razinu testosterona</h2><p>Jeste li znali da je testosteron jedan od najčešćih propisanih hormonskih lijekova u SAD-u? Razina testosterona opada s dobi 0,4 do 2 posto godišnje nakon 30. godine života. Osim niskog libida, simptomi niskog testosterona mogu uključivati ​​smanjenu energiju, slabo raspoloženje, umor, gubitak mišićne mase, pa čak i poremećaje erekcije. Niska razina testosterona ima negativan utjecaj na seksualni život. Srećom, to stanje se može liječiti nadomjesnom hormonskom terapijom, savladavanjem stresa i savjetovanjem.</p><h2>3. Mogao bi proživljavati mušku menopauzu</h2><p>Pojam 'menopauze kod muškaraca', medicinski nazvan 'andropauza', opisuje spuštanje nivoa testosterona u muškaraca koje je povezano s dobi. No, ne brinite se - nije tako iznenadno ili intenzivno kao što su tjelesne promjene s kojima se žene ponekad mogu suočiti. Razlog može biti jednostavno biološki, a ne psihološki. Razgovarajte s njim o njegovim seksualnim osjećajima i potrebama i vašim.</p><h2>4. Mogao bi gledati pornografiju zbog seksualnog zadovoljstva</h2><p>Širenje pornografije prirodna je posljedica sposobnosti prenošenja i gledanja necenzuriranog internetskog sadržaja u današnjem sve više digitaliziranom svijetu. Vjeruje se da muškarci koji više konzumiraju porniće imaju znatno niže razine zadovoljstva sa svojim partnericama, u smislu intimnosti i romantične vezanosti. </p><p>Kad pornografija postane ovisnost, muškarac se oslanja na to da bi mogao biti stimuliran umjesto da se oslanja na partnericu. </p><h2>5. Možda će biti anksiozan zbog slabog seksualnog nagona</h2><p>Preuranjena ejakulacija i odgođena ejakulacija mogu biti uobičajeni problemi kod muškaraca s erektilnom disfunkcijom, a to definitivno može utjecati na njegovo samopouzdanje. Erektilna disfunkcija, rana ejakulacija i odgođena ejakulacija mogu imati različite uzroke, ali njihovi zajednički faktori - čovjekova frustracija, briga i osjećaj neadekvatnosti mogu seksualno zatvoriti stvari između vas. </p><h2>6. Može imati i problema sa zdravljem</h2><p>Gubitak seksualnog nagona za muškarca ne znači samo probleme u spavaćoj sobi. Njegov slabi libido mogao bi imati veze sa zdravstvenim problemima. Penis se može smatrati barometrom ukupnog zdravlja muškaraca, a ako postoje problemi na ovom području, to bi moglo biti simptomom većih zdravstvenih problema poput dijabetesa, raka prostate ili srčanih bolesti. Iako gubitak seksualnog nagona ne znači uvijek da ima problema sa zdravljem, ne bi škodilo spomenuti vašu zabrinutost prema njemu pa će sva pitanja prenijeti liječniku.</p><h2>7. Mogao bi imati višak kilograma</h2><p>Da, moguće je da bi težina umanjila želju vašeg partnera za intimnošću. Pretilost i nedostatak tjelesne aktivnosti dovode do porasta seksualnih disfunkcija kod 43 posto žena i 31 posto muškaraca. Dijabetes i pretilost smanjuju seksualnu aktivnost. Velika tjelesna masa i loša slika tijela uništavaju intimnost. Vježbanje povećava endorfin i može učiniti da se ljudi osjećaju bolje, kao i da jedu zdravu hranu. Oni koji jedu tešku, masnu ili pretjerano slatku hranu mogu se osjećati umorno i tromo, a ne seksi.</p><h2>8. Možda je pod stresom</h2><p>Može li preopterećenje poslom ili financijska nesigurnost doista ometati libido? Oni koji su pod velikim stresom često gube seksualni nagon. Jasno je da ne možete ukloniti izvor njegovog stresa, ali možete ga potaknuti na jednostavne promjene koje će poboljšati njegovo zdravlje i libido.</p><h2>9. Možda previše masturbira</h2><p>Drugim riječima, vaš bi partner mogao previše masturbirati, umjesto da to zadovoljstvo dijeli s vama. Ne želi razgovarati o seksu pa uzima doslovno stvar u svoje ruke. Kao rezultat toga, muškarci mogu masturbirati na porniće ili vlastite maštarije jer je to brzo i učinkovito.</p><p>Također bi mogao biti slučaj da više uživa u svom vremenu. Ako muškarac provodi puno vremena masturbirajući, može se naviknuti na višu, intenzivniju razinu seksualne stimulacije koja je jača nego što se može dobiti iz vagine. To mu na kraju može otežati uživanje u seksu. Razgovarajte o načinima na koji oboje možete preinačiti stvari kako biste oboje učinili seks ugodnijim.</p><h2>10. Ne prima dovoljno fizičke naklonosti od vas</h2><p>Iako je ta točka više usmjerena na vas, to je jedna od najlakših stvari koje možete promijeniti kako biste poboljšali svoj seksualni život. Njegova bi nezainteresiranost za seks mogla biti jer mu ne pokazujete dovoljno svakodnevne naklonosti. Ne osjećanje želje i nikakav ili ograničeni fizički kontakt mogu stvarno naštetiti vezi. Pokušajte sa spontanim zagrljajem ili poljupcem, što bi moglo imati velike promjene na vaš seksualni život, piše <a href="https://www.womansday.com/relationships/sex-tips/a967/8-reasons-he-doesnt-want-to-have-sex-91131/" target="_blank">Woman's day.</a></p>