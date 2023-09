Odličan beauty dodatak rutini za kraj ljeta: Formule i tretmani koji potiču ujednačen ten

Hiperpigmentacija je uzrokovana povećanjem melanina, prirodnog pigmenta koji se nalazi u koži, kosi te očima daje boju. Brojni čimbenici mogu potaknuti povećanje proizvodnje melanina, ali glavni su izlaganje suncu, hormonalni utjecaji, dob i ozljede kože ili upale.

Foto: Dreamstime

Ovaj kozmetički problem gotovo je regularan nakon ljeta, kad se vratimo preplanuli s odmora te boja polako blijedi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Postoji više pristupa liječenju hiperpigmentacije, najčešći su tretmani i kreme s posebnim sastojcima. Od popularnih tu je i vitamin C koji djeluje na ujednačenost tena.

Uobičajeni lokalni tretmani uključuju formule za posvjetljivanje kože kao što su hidrokinon (HQ) i retinoidi.

Od tretmana dokazali su se kemijski pilinzi i LED terapije, no njih treba ponoviti više puta. Uostalom, to je spori proces, no učinkovit te se nakon sređivanja tena treba koristiti krema sa zaštitnim faktorom.

Foto: Dreamstime_

Sunčeve zrake mogu opet utjecati na pojavu mrlja na licu, stoga je bitno i tijekom i nakon tih tretmana štititi lice.

Nadalje, potrebno je koristiti kreme za izbjeljivanje navečer, a ne ujutro, jer su fotosenzibilne.

Foto: Dreamstime

Koža se konstantno obnavlja, no neka su oštećenja dubinska, što se vidi kad se mrlja uporno ne skida, odnosno postaje dugotrajna.

Za takve probleme su tretmani u dermatološkim klinikama koje posebnim procedurama skidaju hiperpigmentacijske poremećaje. No, na koncu, ništa ne garantira da se mrlje neće vratiti, zato je dobro štititi se od sunca i paziti da lice ne izgori.

Sada dolazi hladnije vrijeme, stoga je pravi trenutak da se odlučite na ovakve tretmane.