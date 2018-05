Odlični trikovi kako zaustaviti svrab nakon ugriza komarca

Aspirin je zbog svojih protuupalnih svojstava odličan i kod smanjivanja crvenila, oteklina i boli nakon uboda komaraca i ostalih kukaca. Recept je jednostavan - navlažite jedan aspirin, stavite ga na mjesto uboda i zalijepite flasterom. Ostavite da djeluje nekoliko minuta i bit će vam lakše, prenosi BrightSide.

Postoji još jedan način kako ublažiti svrab, a to je pomoću antihistaminika - lijeka koji se koristi kod alergija.

Ugriz komarca potiče naš imunološki sustav na reakciju. Naime, slina komarca u sebi sadrži tvari koje sprječavaju zgrušavanje krvi, a sve kako kako bi je ovaj napasnik lakše popio. Naše tijelo tada reagira na način da šalje antitijela u borbu protiv tih stranih enzima koji su se našli u organizmu. To pak vodi pojačanom otpuštanju histamina u krvotok. U konačnici, nakon ugriza komarca dolazi do širenja krvnih žila i kože oko mjesta uboda te crvenila i svraba.

Antihistaminici blokiraju histamine da ne uzrokuju upalu, a njihovo oralno uzimanje pokazalo se djelotvornim, piše Business Insider.

Foto: Dreamstime

Ipak, kao i s ostalim lijekovima, i s antihistaminicima treba biti oprezan.

- Većina antihistaminika uzrokuje pospanost. Zapravo, zbog svoga jakog sedativnog djelovanja, antihistaminici su jedine djelotvorne sastavnice mnogih sredstava za spavanje koja se mogu kupiti bez recepta. Većina antihistaminika također ima jako izražen antikolinergični učinak, koji uzrokuje zbunjenost, omamljenost, suhoću usta, zatvor stolice, poteškoće pri mokrenju i zamagljenje vida, osobito kod starijih osoba. Međutim, većina ljudi ne osjeća nepovoljne učinke i može rabiti lijekove koji se mogu dobiti bez recepta i čija je cijena manja od onih s manje izraženim sedativnim učinkom - objašnjeno je u MDS medicinskom priručniku.

Postoje biljke koje komarci ne vole

Komarci ne vole miris lavande, cimeta, ružmarina, limunskog eukaliptusa. Ne vole ni češnjak, ali njegov miris ne vole ni mnogi ljudi pa vam nećemo preporučiti da se premažete češnjakom i takvi izađete iz kuće.

Eterična ulja ne smijete stavljati direktno na kožu jer su jaka već ih razblažite, naprimjer, nekoliko kapi stavite u maslinovo ulje i tek tada našpricajte na kožu. Uz to, nakapajte ih na komadić vate ili wc papira pa stavite na tanjurić pokraj mjesta gdje sjedite. Miris će tjerati krvopije. Jednak učinak imat će i ako ga nakapate u svijećnjak za eterična ulja.

Cijena eteričnim uljima ovisi o vrsti. Od citronele ili limunskog eukaliptusa stoji 30-ak kuna za bočicu od oko 10 ml.

Foto: 123RF

Komarce tjeraju eterična ulja od:

limunskog eukaliptusa

citronele

lavande

ružmarina

cedra

paprene metvice

klinčića

cimeta

limunske trave

Napravite svijeću koja će tjerati komarce, muhe, mušice...

Potrebne stvari:

vosak - možete iskoristiti staru svijeću ili ga kupiti

eterično ulje citronele

eterično ulje eukaliptusa

2 drvena štapića

staklena posudica u kojoj će biti svijeća

fitilj

ljepljiva traka

Foto: Dreamstime

Postupak:

Stavite fitilj u staklenu posudicu tako da ga drveni štapići drži odozgo, a donji dio zalijepite trakicom za dno posude. Štapiće stavite vodoravno na posudu i fitilj pričvrstite tako da stoji u sredini i ne miče se kasnije dok ulijevate smjesu voska i eteričnog ulja.

Vosak otopite tako da ga stavite u lončić koji se zagrijava u vodi koja se nalazi u drugom loncu, na srednjoj temperaturi. Kad se otopi, umiješajte eterično ulje citronele - 10 do 13 kapi i 5 do 8 kapi ulja od eukaliptusa (za svijeće srednje veličine). Polako to sipajte u staklenu posudicu i pazite da se fitilj ne pomakne. Ostavite nekoliko sati da se stvrdne pa uklonite štapiće koji drže fitilj.

Ako konstantno imate komarce oko sebe, pregledajte balkone i dvorišta - obratite pažnju na mjesta na kojima se zadržava voda.

To, na primjer, mogu biti duplje drveća, stare automobilske gume, vaze, teglice, začepljeni slivnici i oluci, kanali, otvoreni spremnici za vodu, stare boce, krupni otpad itd. Zapravo baš sva mjesta na kojima se voda nakuplja i stoji. Naime, ženke komaraca na površini vode polažu jajašca iz kojih se razvijaju ličinke, iz njih kukuljice pa komarci kakvi nam zuje oko glave. Tijekom ljeta treba svega tjedan dana da od jajašca dođe do odraslog komarca.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

Top savjeti za suzbijanje komaraca:

* savjetuju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

ukloniti nepotrebne predmete i posude u kojima se nakuplja voda: kante, automobilske gume, boce, igračke i druge posude

redovito (jednom tjedno) prazniti ili mijenjati vodu u posudama koje su u upotrebi i zadržavaju vodu

spremnike za vodu u okućnicama i vrtovima zatvoriti poklopcem, gustom mrežom ili folijom

propisno odlagati krupni otpad

održavati otvorene bazene, ukrasna jezerca i fontane

održavati ispravnim sustave za odvodnju, drenažu i prikupljanje voda (krovni oluci, ulični slivnici, kanalizacija)

propisno držati gume u vulkanizerskim dvorištima

održavati septičke jame, držati ih propisno zatvorene

održavati zelene površine, uređivati vrtove da se u njima što manje zadržavaju odrasli komarci

Foto: Dreamstime

Savjeti za borbu s ostalim kukcima

Aspirin ili andol dobro je imati u blizini i kada hodate prirodom. Ubode li vas pčela, osa, stršljen, obad ili neki drugi insekt, odmah malo navlažite tabletu i stavite na mjesto uboda. Držite tako neko vrijeme i više ne bi trebalo biti boli i otekline kao ni svraba, ili će njihov intenzitet biti daleko manji. Imate li s čime, prije stavljanja tablete izvadite žalac. Osim andola i aspirina pomaže i soda bikarbona.

Kako izvaditi žalac?

Naš čitatelj nam je jednom prilikom u komentarima dao odličnu ideju kako odmah izvaditi žalac: "Ja sam davno otkrio trik kako to riješiti. U ljekarni kupiti špricu i ljeti je uvijek imati u blizini. Tako kad te osa/pčela ubode staviti otvor šprice na to mjesto i povući. Zrak izvuče žalac. Nema boli nema otoka nema crvenila nema svrbeži."