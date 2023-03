Odlučila je ispuniti posljednju želju pokojne majke, ali to će joj potpuno promijeniti život

Kad je majci Lise Stewart dijagnosticiran rak u terminalnoj fazi, pa joj je rečeno da ima još samo nekoliko mjeseci života, svojoj kćeri je rekla što bi željela. Rekla joj je da ne zaboravi iskoristiti život najbolje što može i da radi ono što ju čini sretnom. Lisa je dotad izgradila bogatu karijeru u sektoru financijskih usluga, kao i njezin suprug Robert, no jedva da su imali vremena za druženje sa svoja dva dječaka, Orranom, koji sada ima 13, i Blairom, koji sada ima 10 godina, piše The Mirror.

Prije toga, on je radio od 10 ujutro do 18 sati, kako bi djecu ujutro mogao otpremiti u školu, dok je Lisa radila od 7 do 15, tako da ih je poslije podne mogla pokupiti iz škole. Čak su i vikendima radili.

Nakon što je njena majka preminula nakon Božića 2016. Lisa je jednostavno odlučila prekinuti s takvim životom i ostavila je posao. Obitelj je uglavnom živjela od plaće supruga Roberta, dok je Lisa sa sestrom pokrenula vlastiti posao s proizvodnjom svijeća, da bi doprinijela obiteljskom budžetu. No, onda je i Rob u studenome prošle godine ostao bez posla, i tu usred krize zbog porasta troškova života, posebno hrane i režija. Odlučili su da će, umjesto da mu traže novi posao, smanjiti troškove i pokušati nešto posve novo.

Stavili su kuću u Bonnyrigg-u, neposredno pored Edinburga u Škotskoj na prodaju, s planom da će, kad se jednom proda, kupiti zemljište u seoskom području, u Midlothianu. Njih dvoje upoznali su se na sveučilištu, a danas se nadaju da će moći izgraditi potpuno samodostatnu eko-farmu, na kojoj će koja će proizvoditi vlastitu električnu energiju, dok bi okolno zemljište koristili za uzgoj vlastite hrane.

Iako su svjesni da im je Internet, na primjer, još uvijek nužan da bi djeca mogla rješavati školske zadatke, a potreban je i u poslu, žele se vratiti jednostavnom životnom stilu, kako bi mogli provoditi zajedno dovoljno kvalitetnog vremena, ne brinući zbog stresa i života koji ih nikud ne vodi. Povrh svega, Lisa je procijenila da će tako moći uštedjeti oko 2000 funti, ili oko 2260 eura mjesečno na računima.

- Želimo jednostavan život s održivom prehranom i više vremena za obitelj, kaže Lisa o tome što očekuje od života ubuduće. Dodaje kako neće zarađivati kao ranije, ali neće imati ni iste troškove. Ona se nada da će joj se život potpuno promijeniti, da će to biti kao noć i dan u odnosu na onaj koji su dosad vodili.

- Za vrijeme lockdowna sam provodila dosta vremena s djecom, radila s njima na tome da prate školu i jako sam uživala u tome. Ako budemo mogli provoditi više vremena s njima, uz manje stresa i manje troškova, to će zaista biti velika promjena – kaže. S druge strane, o vremenu kad je nerijetko radila i vikendom kaže kako je to znalo biti vrlo teško te da nikad nije uživala u tome.

- Jedva smo viđali djecu kad su bili mlađi, pogotovo ako bi imali naporan dan u vrtiću i zaspali bi do 19 sati, tad bismo imali tek sat ili dva zajedničkog vremena – kaže Lisa. Prisjeća se da je provela puno vremena u razgovoru s majkom prije nego što je preminula i savjeta da se posveti onome što ju čini sretnom.

- Kad sam dala otkaz, dogodio se i onaj trenutak kad sam pomislila da to nisam trebala učiniti. Za mene je bila velika promjena to da više nisam vezana obavezama, bilo je to odustajanje od ciljeva kojima sam oduvijek stremila. Puno vremena provela sam posvećujući se samo poslu, a odjednom sam imala sve vrijeme za to da ništa ne radim. Onda sam pokrenula tvrtku za izradu svijeća. Dugo vremena nisam znala koje bih joj ime dala, a onda mi se učinilo da mi je pokojna mati šapnula odgovor. Jednog jutra u ožujku pored moje kuće pronašla sam visibabu (engleski snowdrop), cvijet oko kojega se ne morate truditi, okopavati ga ili zalijevati, ali on jednostavno raste, tako sam tvrtku nazvala The Snowdrop Candle Company – priča Lisa.

Da bi dodatno zaradila, počela je raditi u školi za djecu s posebnim potrebama, no tijekom pandemije korona virusa morala je odustati. Tako su živjeli samo od plaće njenog supruga, a nakon što je lani izgubio posao trebalo je donijeti tu tešku odluku.

- Sada imamo 43 i 45 godina. Uvijek smo bili ekološki osviješteni i jednostavno želimo izaći iz te vječne utrke da bismo živjeli kvalitetnije. Na koncu, s porastom troškova električne energije i hrane ionako bismo se morali iseliti iz svog doma – priča Lisa, koja sada sa suprugom radi na planu novog života za obitelj.

Njihova kuća s tri spavaće sobe na tržištu je ponuđena za 325.000 funti, ili oko 368.000 eura, nakon što su godinama ulagali u nju i gotovo ju potpuno uredili. Inače, nakon vjenčanja kupili su još jednu manju nekretninu koju su donedavno iznajmljivali, pa sada žive u toj kući. Ona vrijedi oko 180.000 funti, ili oko 204.000 eura, a nada se da će postići i bolju cijenu kad ju budu prodavali. Tim bi novcem kupili parcelu od 20 hektara, otprilike za 100 000 funti, odnosno oko 115.000 eura. Bitno im je jedino da bude blizu dobre škole.

Zapravo se nadaju da će moći kupiti kuću sa zemljanom osnovom i drvenom konstrukcijom, koju su procijenili na oko 400. 000 funti, ili oko 450.000 eura, i to bez hipoteke, iako Lisa još nije sigurna da će to biti moguće. Već su pronašli i tvrtku koja bi im trebala osigurati materijal i voditi gradnju kuće, no sve će ovisiti i o tome kad će dobiti dozvolu za gradnju. Plan je izgraditi dom bez troškova za energiju, u kojem bi se kišnica koristila za tuširanje i zalijevanje biljaka.

- Želimo 4 spavaće sobe, tako da svatko ima svoju te da imamo jednu za goste, dok djeca žele i tunele i penjalice za penjanje, kako bi život u kući bio zanimljiviji. Okrenut ćemo se obnovljivim izvorima energije, no naravno – zbog djece i njihovog školovanja moramo imati Internet, iako smo se nedavno sasvim dobro provodili bez interneta, igrajući društvene igre. To je jedan od rijetkih troškova koje ne možemo srezati – priča Lisa. Računaju s tim da će kupovati u lokalnim trgovinama, gdje je sve jeftinije.

- Ako naši planovi ne uspiju zbog nečeg, jednostavno ćemo prodati imanje i vratiti se opet tome da kupimo negdje kuću. No, vjerujem da ćemo uspjeti, kaže, uvjerena da bi njena majka bila ponosna zbog njihovih planova.



