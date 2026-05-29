DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Ključni trenutak dogodio se 29. svibnja 1953. godine, kad je taj preokret i formalno zaživio u kazališnoj svakodnevici Frankopanske 10
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Odmetnuti glumci napustili HNK i pokrenuli kazališnu revoluciju
Čitanje članka: < 1 min
U Frankopanskoj 10 u Zagrebu u svibnju 1953. godine skupina mladih glumaca i redatelja, uglavnom "pobunjenika" iz Hrvatskog narodnog kazališta, predvođena dr. Brankom Gavellom, preuzela je Malo kazalište i pokrenula Zagrebačko dramsko kazalište. Bio je to više kazališni udar nego administrativna odluka, a nova scena odmah je dobila reputaciju mjesta koje ne pristaje na rutinu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku