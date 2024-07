Odobrena je nabava Afrezze za Iru, lijek uskoro stiže u Hrvatsku

Bolničko povjerenstvo KBC Zagreb odobrilo je nabavu inhalacijskog inzulina Afrezza za Iru Mareković, čiji je tata Siniša Mareković ovih dana na Facebooku podijelio svoje iskustvo oko nabave posebnog lijeka. On i Ira za 24 sata su ispričali sve o Irinoj alergiji na inzulin, zbog koje Ira ne može nastaviti primati niti jedan od 7 inzulina dostupnih u Hrvatskoj i tome kako je došao do informacija o tom zamjenskom lijeku i onih koje su pomogle da se izbori za to da Ira ostvari pravo na njega iz bolničkog fonda za interventnu nabavu lijekova, koji pokriva HZZO.

POGLEDAJTE VIDEO: Testiraju se inzulini u tabletama

Pokretanje videa... 01:23 Tablete s inzulinom | Video: YouTube/HNK Rijeka

U petak je Siniša imao novu objavu:

- S obzirom na abnormalno divne reakcije svekolike fejsbuk publike na post o uvozu Afrezze za Iru, nekako se osjećam dužnim s vama podijeliti info da sam upravo saznao da je bolničko povjerenstvo odobrilo financiranje inzulina i prva narudžba prema USA ide vrlo brzo.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL



Nije svaki end, loš end, i nekad treba na vjetrenjače, ako baš previše ne puše. Hvala svima koji su sudjelovali u ovom trileru s natruhama znanstvene fantastike kojeg ni Crichton ne bi napisao, a bogumi ni Burton režirao - napisao je Siniša Mareković na Facebook profilu, objavljujući sretnu vijest i na sebi svojstven šaljiv način za kraj dodao jednu "misao Konfucija"

- Ako ti nitko ne odgovara na kucanje, raznesi vrata i sam uđi u dnevni boravak.

Dobra vijest na kraju ove priče daje nadu svim pacijentima za koje u Hrvatskoj ne postoji odgovarajući lijek da bi redovnim putem relativno brzo mogli ostvariti pravo na nabavu odgovarajućeg lijeka iz inozemstva, ako liječnici bolnice u kojoj se liječi smatraju da postoje medicinske indikacije za njegovu primjenu.