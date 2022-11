Odredite dan u tjednu kad ništa nećete trošiti i spasite budžet

Foto: Dreamstime

Odredite dane u kojima nećete ništa trošiti, dakle nećete potrošiti ni kune. Novčanik možete taj dan ostaviti doma. Nećete ostati gladni i žedni niti propustiti neki izlazak jer u frižideru i smočnici vjerojatno imate dovoljno hrane, ne samo za taj dan, nego i za sljedećih nekoliko dana. Foto: Dreamstime Umjesto odlaska na piće u kafić, družite se kod nekog doma ili prijatelje pozovite k sebi. Takvih dana trebalo bi biti više, kako biste naučili važno pravilo - da vi vladate novcem, a ne on vama. Najbolje da to bude jedan dan u tjednu. Najbolje usred tjedna.