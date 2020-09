Odredite oblik svoga lica

Stručnjaci su objasnili kako prepoznati oblik vašeg lica te kako izabrati frizuru koja mu 'laska', odnosno ističe ono najbolje. Iako je samo šest oblika lica, trebat će vam malo vremena za procjenu

<p>Iako se čini da je jednostavno odrediti svoj oblik lica - što može biti korisno ako želite izabrati novu frizuru ili učite kako se našminkati, na primjer - to može biti dosta kompliciran zadatak. Postoji šest tipova lica, no kako znati odgovara li vaše lice pravokutniku ili kvadratu, ili je, možda, bliže obliku dijamanta, odnosno srca, ako uzmemo u obzir da oblik lica može i odudarati od modela, odnosno da kod nekih ono može biti i kombinacija dvaju oblika. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo vježbi koje će vam pomladiti lice </p><p>Srećom, profesionalni frizeri i make-up artisti znaju to procijeniti na temelju strukture čovjekovih kostiju i onda znaju odrediti kako oblikovati frizuru i koje detalje lica treba naglasiti. Zato se najmudrije poslužiti njihovim profesionalnim savjetima, kako bismo lakše shvatili s kojim tipom lica se naše lice podudara te koja mu vrsta frizure i šminke najbolje odgovara.</p><p>Dakle, evo informacija koje su pripremili stručnjaci, koje i laicima mogu poslužiti kao vodič za odluku oko toga koju frizuru i kakvu šminku izabrati: </p><h2>Ovalno lice </h2><p>- Kod ovog oblika lica postoji jedno zlatno pravilo: Kad se usredotočite na njega nema nikakvih oštrih rubova, svi vanjski rubovi su zaobljeni - kaže frizer Nick Stenson, umjetnički direktor tvrtke Matrix. Kod tog oblika lica čelo je šire od brade (mogli bismo reći da lice izgleda kao jaje okrenuto naopako). </p><p>Ovom obliku lica odgovaraju sve vrste frizura, jer dodavanje 'mekoće', odnosno omekšavanje rubova kosom nije potrebno. </p><p>- Usredotočite se na odabir oblika zbog kojih će lice izgledati ovalno kakvo i jest - kaže. </p><h2>Kvadratno lice </h2><p>Najšire točke vašeg lica jednake su njegovoj dužini. Vjerojatno imate oštro naglašenu liniju čeljusti. </p><p>- Što se tiče frizura, dugi prozračni slojevi kose i šiške počešljane na stranu djeluju vrlo lijepo na vama - kaže Michelle O'Connor, umjetnička direktorica u Matrixu. U osnovi, stvar je u tome da kosa koja pada u slojevima različite dužine oko lica može ublažiti oštrinu kuteva na vilici, kaže. </p><p>S time se slaže i Stenson, koji kaže kako je idealna frizura ona sa slojevitim uvojcima koji nježno uokviruju lice. </p><h2>Okruglo lice </h2><p>Slično kvadratnome licu, najšire točke okruglog lica jednake su njegovoj dužini, jedino kod tog lica nema oštrih kutova. Usprkos tome, u ovom slučaju frizurom trebate dodati neku 'definiciju' i oblik licu. Stenson kaže da se najčešće odlučuje za sada opet moderni bob, počešljan na stranu, ili uvijanje kose na jednu stranu, odnosno kratke pixie rezove. </p><h2>Oblik dijamanta</h2><p>To su vrlo 'uglata' lica, kaže O'Connor te dodaje kako to podrazumijeva visoke jagodične kosti i šiljastu bradu. Za takav oblik lica ona najčešće predlaže kosu srednje dužine, ili dulju, šišanu u slojevima i uz duboki rez sa strane, kako bi se ublažili kutevi lica.</p><p>Kad je riječ o oblikovanju frizure, najbolje rješenje su valovi, ili uvijeni pramenovi koji su ispali iz punđe koji će ublažiti te rubove. </p><h2>Pravokutno lice </h2><p>Kao i kod kvadratnog lica, te oblika dijamanta, pravokutno lice također ima dosta oštrih rubova, samo što je mnogo duže nego što je široko.</p><p>- Pravokutnom obliku laskaju kratki rezovi i ovalni oblik frizure srednje dužine - kaže Stenson. Na taj se način kutovi lica ne čine tako oštri i cijelo lice poprima više ovalni izgled, kaže. </p><h2>Srce</h2><p>Lica u obliku srca često se brkaju s dijamantom, jer oba imaju istaknutu šiljastu bradu. Međutim, dijamantna lica imaju usku čeljust i liniju kose, dok lica u obliku srca imaju užu čeljust s puno širim čelom. Dvoje stručnjaka predlaže da se frizurom doda punoća vilici.</p><p>- Treba istaknuti kosu sa strane lica, pa tupi ili slojeviti bob mogu biti dobar izbor jer će dodati širinu u području čeljusti - napominje Stenson. O'Connor kaže da i duge, bočno počešljane šiške laskaju tom obliku lica.</p><h2>Kako izmjeriti lice?</h2><p>Evo kako 'tehnički' odrediti kojem obliku lica vaše lice odgovara: Prvo: Jednostavno izmjerite lice s metrom tako da ga izmjerite po širini i po dužini (mjerite na najudaljenijim točkama). </p><p>- Ako je vaše lice iste širine i duljine, najvjerojatnije je četvrtasto ili okruglo - kaže O'Connor. Tada ćete procijeniti kojem tipu pripada tako da procijenite oštrinu kuteva. </p><p>- Ako je lice šire na čelu, najvjerojatnije je to dijamantno lice ili oblik srca, tada provjerite koliko je uska linija kose da biste to procijenili.</p><p>- A ako je vaše lice duže nego široko, vjerojatno je to ovalno ili pravokutno lice, opet ovisno o tome kakvi su kutevi lica. </p><p>Ako se želite i malo zabaviti dok odmjeravate svoje lice, isprobajte ovu jednostavniju metodu: Zavežite kosu u rep i opalite selfie, objašnjava O'Connor. Isprintajte fotografiju, pa olovkom pojačajte obrise svog lica, kako biste lakše prepoznali kojem tipu pripada, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-determine-your-face-shape">MindBodyGreen.</a> </p>