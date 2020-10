Odredite oblik svojih obrva: Evo kako ih pravilno uređivati

Umjetnost oblikovanja obrva zahtijeva malo vještine, jer željeli oblik treba uskladiti s obrvama koje imate i oblikom vašeg lica. Evo nekoliko savjeta za iscrtavanje i uređivanje savršenih obrva

<p>Umjetnost oblikovanja obrva zahtijeva malo vještine. Mogu proći i godine dok ne svladate željeni izgled, no većina stručnjaka ističe kako je za to ključno da otkrijete svoj prirodni oblik obrva i krenete od toga. Dakle, prije nego uzmete u ruke pincetu i olovku za obrve, prvo provjerite koji oblik obrva imate. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Spojene obrve neko vrijeme bile su trend</p><p>Pomoći će vam da ih malom četkicom počešljate, kako biste mogli utvrditi pravo oblik. </p><h2>1. Zaobljene obrve </h2><p>Okrugle obrve izgledaju zaobljenije na vrhu,obično s malo zakrivljenim lukom, ali nemaju definiranu najvišu crtu, kaže Joey Healy, stručnjak za obrve. Te su obrve mekanih rubova, te dobro pristaju ako imate izražene kuteve lica: četvrtastu liniju čeljusti, možda izraženiju bradu ili nos. Drugim riječima, one mogu ublažiti jake crte lica. </p><h2>2. Obrve u obliku luka</h2><p>Nasuprot zaobljenim obrvama kod njih postoji povišenje prema najvišoj točki. Ove obrve pristaju mekšim, zaobljenijim crtama lica. One daju malo geometrije zaobljenom licu. Kod ovih obrva postoji i nekoliko vrsta: one s mekanim lukovima, s laganim podizanjem prema vrhu, one sa srednjim lukom, kod kojega se vrlo malo povećava intenzitet, kao i one s vrlo povišenim lukom i jako naglašenim vrhom. </p><h2>3. Zakrenute prema gore</h2><p>Obrve prema gore nemaju definiran luk, već tendenciju da se prema kraju kose podižu prema gore. To su pomodne obrve, kaže Healy, zbog čega mnogi traže da im iscrta baš te, u nadi da će im to dati šik-izgled. No, to mora biti prirodno vaš oblik, jer ih je jako teško iscrtati. </p><h2>4. Ravne ili plošne obrve </h2><p>Ponekad se tako nazivaju obrve koje idu prema gore, no postoji razlika između tih i plošnatih. Ravne su kad imate dvije paralelne crte izravno iznad očiju. dok obrve prema gore ne moraju nužno imati luk, ali imaju lagani nagib pri kraju. </p><h2>5. Obrve S-oblika</h2><p>Obrve u obliku slova S predstavljaju neku vrstu anomalije, kaže Healy. Krajevi se nekako pomiču, a prednja strana se pomalo spušta. Često su posljedica kozmetičkog tretmana ili čupanja koji su pošli po zlu. </p><h2>Kako poboljšati obrve koje imate?</h2><p>Nakon što prepoznate svoj prirodni oblik obrva, imajte na umu nekoliko savjeta za njegu svake vrste. Evo pravila kojih se pritom treba držati: </p><p><strong>1. Radite s onim što prirodno imate</strong></p><p>Ako imate zaobljene obrve, bit će prilično teško postići pravu, ravnu obrvu, a da ih ne počupate pretanko, na primjer. Možete ih malo izmijeniti kako bi odgovarali određenom obliku, ali oblik mora ostati vaš, kaže Healy. </p><p><strong>2. Utvrdite koji oblik laska vašem licu.</strong></p><p>Za okrugla lica: dobar izbor je srednji, čak i visoki luk ako vam odgovara, to će okruglom licu dati malo oštrine. <br/> Za četvrtasta lica: Držite se ravnih ili zakrenutih prema gore. I zaobljene obrve također djeluju kako bi nadoknadile oštre kutove. <br/> Za dijamantna lica: Ovi su oblici lica uski i uglati, pa je dobro ublažiti obrve. Neka to bude mekani ili srednji luk.<br/> Za ovalna lica: Preporuka su ravni, mekani luk ili srednji luk. <br/> Za lica u obliku srca: Oštru bradu treba ublažiti mekšim obrvama, a mekani luk je najbolji izbor <br/> Za pravokutna lica: Dobro funkcionira zaobljena obrva, a zakrivljeni vrh također može biti dobar izbor. </p><p><strong>3. Iscrtajte ih i u skladu s tim dotjerajte ili popunite</strong></p><p>Prvo, trebali biste biti sigurni da je svaka obrva simetrična - s početkom, završetkom i vrhom na istom mjestu. Vizažistica Riku Campo sugerira da koristite olovku kao mjerni alat: 'Postavite olovku na jednoj strani nosa i usmjerite ravno prema obrvama: To je mjesto gdje obrva treba početi. Sve dlačice između te točke i vaše druge obrve treba počupati. </p><p>Evo kako odrediti vrh: Ostavljajući olovku uz bok nosa, usmjerite je dijagonalno od nosnice do vanjskog ruba irisa - tu bi se obrve trebale saviti.</p><p> I na kraju odredite završetak: Usmjerite olovku od vanjskog kuta nosa dijagonalno prema vanjskom kutu oka: Ovdje bi trebale završiti vaše obrve. </p><p>Nakon što ste ih zacrtali, uklonite sve dlačice koje su višak i popunite praznine unutar željenog oblika, prenosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/eyebrow-shapes-explained">MindBodyGreen.</a> </p>