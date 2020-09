Odredite svoj oblik očiju pa tek tada krenite sa šminkanjem

Razmaknute oči treba vizualno približiti pa se naglašavaju unutarnji kutovi, kod izraženih kapaka cijelo oko valja zatamniti, a kod spuštenih nacrtati lažni gornji rub

<p>Univerzalan način šminkanja ne postoji, pogotovo ako je riječ o očima. S obzirom na njihov oblik, nekoliko je preporučenih tehnika nanošenja sjenila. Stoga je najvažnije dobro se zagledati u zrcalo i otkriti svoj tip, nakon toga je sve lakše.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Bademaste oči</h2><p>Ovaj se oblik smatra prosjekom, najčešći je pa je i svojevrstan ideal ljepote. Stoga mu pristaje gotovo svaka šminka jer nijedan kut ne treba posebno "izvlačiti". Najbolje je blago naglasiti vanjski dio oka, ali i povući liniju sjenila preko gornjeg ruba kapka.</p><h2>Razmaknute oči</h2><p>Kod ovog je oblika najvažnije istaknuti unutarnji kut kako bi se oči vizualno "približile". Tamnije sjenilo, prema tomu, ide unutra, na sredinu kapka svjetlija varijanta, a na vanjski rub ponovno tamnija.</p><h2>Približene oči</h2><p>Obrnuto od razmaknutih, u ovom se slučaju treba stvoriti efekt "udaljavanja". Samo se na vanjski kut oka stavlja poveća količina tamnog sjenila, a ostala površina treba biti svijetla.</p><h2>Duboko usađene oči</h2><p>U ovom slučaju cilj je prikriti liniju gornjeg ruba kapka koja odaje duboko usađene oči, a to se postiže jednostavnim stavljanjem sjenila upravo na to mjesto. Tamnija nijansa sjenila ide u tankoj liniji preko udubine gdje počinje oko.</p><h2>Izraženi gornji kapci</h2><p>Ovdje je potrebno "zakamuflirati" površinu kapaka kako bi se vizualno činili manjima. Prema tomu, ne može se pogriješiti ako se tamnim sjenilom prekrije cijeli kapak, a pritom je najvažnije dobro obrubiti cijeli gornji rub.</p><h2>Spušteni kapci</h2><p>Žene sa spuštenim kapcima trebaju se fokusirati na predio iznad gornjeg ruba kapka s obzirom na to da se njegova površina gotovo i ne vidi. Najtamniji treba biti vanjski rub oka uz trepavice, a blagim se sjenčanjem prelazi lagano preko gornje linije. Na taj se način stvara lažni rub kapka i oči djeluju veće. </p>