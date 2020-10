Određuju nas: Važne godine u životu za svaki znak horoskopa

Godine u kojima upoznajemo životnog partnera, ulazimo u brak, doživljavamo teške gubitke ili pak sretne trenutke poput rođenja djeteta su najznačajnije u našim životima - evo koje su to po horoskopu

<p>Jeste li primijetili da su neka životna razdoblja bila važna i nezaboravna, dok su druga prolazila nezapaženo i nisu imala gotovo nikakav utjecaj na vašu budućnost? Otkrijte koje su godine zaista značajne za vaš horoskopski znak.</p><h2>Ovan</h2><p>Glavni preokreti života i određivanje životnih razdoblja događaju se nešto kasnije u životu, nakon vašeg 35. ili čak 40. rođendana. Astrolozi 15., 19., 30., 35. i 40. godinu smatraju značajnom. U zrelijem životu to su 45., 57., 60., 66. i 67. godina. Istodobno, bit će više dobrih nego loših događaja, piše<a href="https://fabiosa.com/lbmkt-ctins-rslpr-audkz-pbdlr-important-years-in-the-life-of-each-zodiac-sign-1542032925/"> Fabiosa.</a></p><h2>Bik</h2><p>Turbulentna mladost može uzrokovati Biku prilično problema. Povoljnije razdoblje dolazi nakon 40. do 45. godine. Važne godine koje dovode do stvarnih promjena u životu za ovaj horoskopski znak su 16., 21., 24., 30., 33., 39., 51., 60. i 64..</p><h2>Blizanci</h2><p>Blizanci imaju ogroman energetski potencijal, pa će izdržati i najneugodnije godine s njihovom urođenom ustrajnošću. Blizanci trebaju obratiti pažnju na 'okrugle' godine - 10., 20., 30., 40. i 50.. Također, 64., 70. i 80. godina života su kad bi se moglo dogoditi nešto zaista važno i smisleno.</p><h2>Rak</h2><p>Njihovo vrijeme dolazi nakon 30-tog rođendana. Mnoge stvari za njih gube vrijednost. Posebne godine za ovaj znak su 15., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 60. i 75.. Isprva će značajne godine biti povezane s njihovim osobnim životom, a nakon 30-e, važni događaji će se odnositi na karijeru i ostale sfere.</p><h2>Lav</h2><p>Ovaj je znak uvijek spreman za promjenu, kakva god bila. Lavovi podnose sve preokrete sudbine zbog svoje fleksibilnosti i razuma. Posebne i važne godine za Lavove uključuju 19., 36., 40., 57., 60., kao i 67..</p><h2>Djevica</h2><p>Prekretnice u životu Djevice bit će oko profesionalnih postignuća. Važne godine njihova života padaju u 16., 21., 24. i 32. godini. Nakon 40. godine, zaokreti sudbine mogu se dogoditi u 41. i 50. godini.</p><h2>Vaga</h2><p>U životu Vage dogodit će se neobično mnogo okreta sudbine, kao i zaista značajnih i važnih datumi. Sa zahvalnošću prihvatite sve što vam se događa i obratite pažnju na ove godine svog života: 8., 16., 24., 32., 40., 48., 56., 64. i 72..</p><h2>Škorpion</h2><p>Glavna borba u životu Škorpiona je ona koju vode sami sa sobom. Glavni događaji za traženje smisla i važni događaji bit će u 15., 25., 30., 45. i 50. godini. Kasnije će 64. i 70. godina utjecati na sudbinu Škorpiona.</p><h2>Strijelac</h2><p>U svakoj od njihovih posebnih godina Strijelac će dobiti neko dragocjeno iskustvo. Ponekad gorko, ponekad ne, ali od nesumnjive važnosti za cijeli njihov budući život. Posebne godine za njih su 15., 19., 36., 38., 40., 45., 57. i 75..</p><h2>Jarac</h2><p>Promjene u njihovim životima mogu zateći pripadnike ovog znaka. Moraju naučiti biti fleksibilniji i otvoreniji za sve što im dođe u život. Morali bi znati koje su godine presudne kako bi se barem mogli pokušati pripremiti za njih. Jarcima su važne godine 16., 21., 30., 31., 33., 41., 50. i 57..</p><h2>Vodenjak</h2><p>Vodenjaci možda čak i ne pripisuju važnost događajima koji zapravo uvelike utječu na njihov život. Njihove posebne godine su 12., 22., 24., 32., 42., 48., kao i 50., 64. i 72.. Obratite pažnju na to, jer ovaj horoskopski znak, kao nijedan drugi, u stanju je uzeti život u svoje ruke i promijeniti doslovno sve u njemu.</p><h2>Riba</h2><p>Ribe imaju vrlo emotivnu reakciju na sve promjene, čak i ako su na bolje. Važna životna razdoblja u kojima će se dogoditi odlučujući događaji su 12., 24., 30., 36., 45., 48., 52. i 60..</p>