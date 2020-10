Srodna duša: Ovnu treba netko dovoljno snažan kao i on, a Ribi trebaju partnera koji ih štiti

Saznajte kakve osobine ima vaš savršeni ljubavni partner, kako ga najjednostavnije prepoznati te u kojem horoskopskom znaku se krije vaša srodna duša

<p>Znate li koje osobine kod potencijalnih partnera vam najbolje odgovaraju? Evo podsjetnika koji može pomoći da lakše pronađete svoju srodnu dušu, ili da se - dobro zabavite. </p><p>Horoskopi koji se odnose na glavne osobine koje se mogu povezati s datumom rođenja, ali i konstelacijom planeta u trenutku kad smo se rodili, često znaju iznenaditi time koliko se u njima možemo prepoznati. Donosimo savjete među kojim znakovima trebate tražiti svoju srodnu dušu, odnosno osobu koja ima najviše osobina koje vam odgovaraju.</p><p>Saznajte kakve osobine ima vaš savršeni partner, kako ga najjednostavnije prepoznati te u kojem horoskopskom znaku se krije vaša srodna duša. </p><h2>Ovan</h2><p><strong>Srodna duša Ovna: </strong>Vaša srodna duša je netko tko će vas naučiti da malo zastanete u životu, pogledate oko sebe, povedete više računa o ljudima koji vas vole. To je netko tko će biti dovoljno snažan boriti se s vašim egom i pokazati vam kako nekad sami sebe sabotirate, a što činite zbog nagona za pobjeđivanjem i potrebe da budete prvi i glavni. To neće biti netko tko će vas pasivno promatrati dok donosite pogrešne odluke i zabijate se glavom u zid. Riječ je o nekome tko će imati dovoljno snage i hrabrosti pogledati vas u lice i reći vam sve što misli o vama te vas potaknuti na razmišljanje.</p><p><strong>Potencijalne srodne duše: </strong>Ovan, Lav, Strijelac, Blizanci i Vodenjak</p><h2>Bik</h2><p><strong>Srodna duša Bika: </strong>Vaša srodna duša je netko tko će vas primorati na izlazak iz zone sigurnosti, pomoći vam da shvatite kako možete i zaslužujete više od onoga što ste skloni misliti. Ta osoba vidi vaše prave vrijednosti, dok ih vi zanemarujete i negirate. To je netko tko će vas probuditi iz lijenosti, pasivnosti, potaknuti na akciju. Skloni ste zadržavati stvari kakve jesu, a takvim načinom zadržavate život na mjestu. Vaša srodna duša vidi vaš potencijal, vidi na obzoru stvari koje možete ostvariti, a koje se vama čine daleke i nedostižne. S njom idete prema naprijed, zato ne pružajte otpor!</p><p><strong>Potencijalne srodne duše: </strong>Rak, Jarac, Djevica i Ribe</p><h2>Blizanci</h2><p><strong>Srodna duša Blizanca: </strong>Posebna osoba za vas je ona koja će vas prizemljiti, fokusirati na jednu stvar, pokazati vam kako tek upornost i ustrajnost u životu vode do vrhunskih rezultata. Ona će vam svojim primjerom pokazati kako se boriti za ono što je bitno u životu. S njom ćete shvatiti koliko propuštate kad pobjegnete ili okrenete glavu od problema. Pružit će vam stabilnost koja vama često nedostaje. Vaša srodna duša cijenit će vaš djetinjasti i zaigrani duh, ali vam i pomagati da odrastete, odnosno da budete odrasla osoba u situacijama kada je to zaista bitno za vas.</p><p><strong>Potencijalne srodne duše:</strong> Lav, Vaga, Ovan i Vodenjak</p><h2>Rak</h2><p><strong>Srodna duša Raka: </strong>Osoba ste koja često najbolnije lekcije dobiva kroz obitelj. Stoga je vaša srodna duša netko tko će vam moći pružiti ono što niste dobili u djetinjstvu, od roditelja, no istovremeno vam i pokazati kako je nužno da se pobrinete sami za sebe, prihvatite se, budete sami sebi podrška. Ona će vas svojim postupcima primorati da se zauzimate za sebe i ne dopuštate nikome da vas ugrožava. Pokazat će vam kako se povlače granice prema drugima i štiti sebe. Istovremeno će vam dati onaj osjećaj pripadanja i sigurnosti kojima toliko težite.</p><p><strong>Potencijalne srodne duše: </strong>Škorpion, Bik, Ribe i Djevica</p><h2>Lav</h2><p><strong>Srodna duša Lava: </strong>Srodna duša skida vaše maske, izvlači iz vas autentično “ja”. Ne dopušta vam da glumite kako biste osvojili obožavanje drugih. Možda će vas zaboljeti kada vam pokaže da niste savršeni i da vi imate mane i slabosti koje skrivate od drugih. Ona će vas primorati da svoju ranjivost izvučete na svjetlo dana. Voljet će vas u cijelosti, pokazujući vam kako da prihvatite svoje nesavršenosti i zavolite sami sebe takvi kakvi jeste. Ona vas spaja s vašim srcem jer vi ste vaša srčanost, pokazuje vam kako da strastveno živite svoj život i iskoristite svoje kreativne potencijale.</p><p><strong>Potencijalne srodne duše: </strong>Blizanci, Vaga, Strijelac i Ovan</p><h2>Djevica</h2><p><strong>Srodna duša Djevice: </strong>Toliko nekad znate biti kritični i osuđujući, ne samo prema sebi, već i prema drugima, a svoju srodnu dušu prepoznat ćete po tome što će vam ukazati upravo na to. Pomoći će vam da shvatite kako biti zadovoljni s onim što imate te da je i dobro, dovoljno dobro. Možda će i ona biti kritična prema vama kako biste upoznali taj dio sebe i shvatili njegovu toksičnost. Možda ćete kroz nju naučiti da vas perfekcionizam vodi u trajno nezadovoljstvo i život kojem nedostaje opuštenosti i uživanja. Divno je kad upoznate nekog tko vam dokazuje da ste vrijedni ljubavi, upravo takvi kakvi jeste.</p><p>Potencijalne srodne duše: Škorpion, Jarac, Rak i Bik</p><h2>Vaga</h2><p><strong>Srodna duša Vage: </strong>Trebate srodnu dušu koja će vam pomoći da cijenite svoju neovisnost i trenutke koje provodite u samoći. Vaša srodna duša je osoba koja će vam pomoći da shvatite kako se uzaludno dokazujete drugima s ciljem da biste bili prihvaćeni. Previše mislite na druge i skloni ste zanemariti vlastite potrebe. Kada vas zasmeta njezina sebičnost, znajte da je to nešto što ponekad trebate dopustiti i sebi. Kada vas zasmeta njezino “ne”, naučite i vi tu riječ plasirati onome što vas ugrožava. Samodostatnost je vaša životna misija.</p><p><strong>Potencijalne srodne duše: </strong>Blizanci, Vodenjak, Strijelac i Lav</p><h2>Škorpion</h2><p><strong>Srodna duša Škorpiona: </strong>Vama treba netko kome možete vjerovati, uz koga se možete opustiti bez straha da ćete biti iznevjereni ili razočarani. Bojite se ako vas netko uistinu vidi, ako s nekim uspostavite duboku intimnu vezu, da ćete biti odbačeni. A osoba koja vam je suđena inzistirat će upravo na tome, na otvaranju i prepuštanju s povjerenjem. Vaša srodna duša pokazat će vam ljubav kroz koju ćete shvatiti da seks nije glavni i osnovni sastojak odnosa, već da je to samo skromna zamjena za ljubav koja podrazumijeva poštovanje, prisutnost i prihvaćanje. Uz nju shvaćate svoju snagu i unutarnju moć.</p><p><strong>Potencijalne srodne duše: </strong>Ribe, Djevica, Jarac i Rak</p><h2>Strijelac</h2><p><strong>Srodna duša Strijelca: </strong>Trebate srodnu dušu koja će vam pomoći da otkrijete smisao svog života, a to otkrivanje dolazi kroz upuštanje u avanture nepoznatog ishoda. Riječ je o osobi koja će vam pomoći da u sebi razvijete vjeru u sebe i život. Nekad je to težak put jer treba iscijeliti sva ona razočaranja iz prošlosti i one poraze i gubitke vjere. S njom prepoznajete sve one svoje nesigurnosti zbog kojih propuštate ostvariti svoje snove. Jednom davno, prije rođenja dogovorili ste susret u ovom životu kako bi vam pomogla da dosegnete smisao svog postojanja. A kad se to dogodi, moguće je da će ona otići iz vašeg života.</p><p><strong>Potencijalne srodne duše: </strong>Lav, Vodenjak, Ovan i Vaga</p><h2>Jarac</h2><p><strong>Srodna duša Jarca:</strong> Vama treba netko tko će vas vidjeti, ne kao ozbiljnu, ponekad i krutu osobu, već dotaknuti one vaše ranjive i osjetljive dijelove vas koje toliko silno skrivate. Ona će biti uz vas dok se ostvarujete kroz karijeru, dok koračate prema svojim životnim ciljevima, no onog trenutka kada tamo stignete, lako je moguće da vaša srodna duša osjeti kako vam više nije potrebna, da se osjeti zanemareno i nepotrebno. Na vama je da prepoznate njezin ulog i zahvalite joj na svemu, odate joj priznanje što je bila uz vas u najtežim trenucima vašeg života. Nemojte to zaboraviti!</p><p><strong>Potencijalne srodne duše: </strong>Ribe, Bik, Djevica i Škorpion</p><h2>Vodenjak</h2><p><strong>Srodna duša Vodenjaka:</strong> Vi ste osoba slobodnog duha, puno toga možete sami, neovisni ste, no je li vam ikad palo napamet da ne morate baš sve sami. Srodna duša ulazi u vaš život kako bi vam pokazala da ste vrijedni ljubavi, pažnje i da ponekad u životu morate tražiti pomoć i podršku. Ona je netko tko ne osuđuje i ne kritizira vaše snove i ideje. Pokazuje vam što je realno i moguće i da za prave stvari nekad treba i pravo vrijeme. I ako se pustite u taj odnos, shvatit ćete da vam on neće oduzeti ono što vam ja najbitnije – a to je vaša sloboda i vrijeme koje imate za sebe.</p><p><strong>Potencijalne srodne duše: </strong>Vaga, Ovan, Blizanci i Strijelac</p><h2>Ribe</h2><p><strong>Srodna duša Ribe: </strong>Vi ste se skloni povući od drugih, nepovjerljivi ste. Kako i ne biste bili, toliko mnogo osjetljivosti i ranjivosti ponekad treba zaštititi. No srodna duša vas tjera da izađete izvan iz svoje sigurne zone. S njom se možete emocionalno povezati na vrlo dubokoj razini. Njezinim ulaskom u vaš život primijetit ćete kako drukčije vidite ljude koji vas okružuju. Shvaćate da ste nekima dopuštali više nego što ste smjeli i trebali. Ona vidi vaše kreativne potencijale, ohrabruje vas da ih živite i pustite u svijet. I ne dopušta vam da se na duže vrijeme osamljujete i budete zabrinuti.</p><p><strong>Potencijalne srodne duše: </strong>Jarac, Škorpion, Rak i Bik<br/> </p>