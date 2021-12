Produljite crvenoj ljepotici vijek trajanja. Pružite joj dovoljno brige i ljubavi kako bi ona ukrašavala vaš dom i dugo nakon blagdana. Nekoliko savjeta, malo pažnje i truda pomoći će joj održati raskošne listove tijekom cijele godine. Često se događa da zbog neadekvatne brige ova biljka okonča zajedno s raskićivanjem jelke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Najvažnije je prilikom same kupnje ovog cvijeta paziti na odabir biljke koja ima čvrste stabljike sa zatvorenim pupoljcima. Zemlja treba biti vlažna, ni mokra ni suha.

Zvijezda bi također zbog svoje osjetljivosti trebala biti zaštićena nekakvom oblogom u trgovini i prilikom transporta te proći proces aklimatizacije prilikom dolaska u vašu kuću. Ostavite je malo u hodniku kako bi se prilagodila na klimu novog prostora.

Ona treba puno svjetlosti, ali daleko od toplog zraka, klime ili radijatora. Odgovara joj temperatura od 15 do 20 stupnjeva jer originalno potječe iz toplijih krajeva. Ona voli biti na jednom mjestu, stoga kad je jednom postavite na neku poziciju nemojte je premještati. Postavite je blizu prozora, ali ne na direktnu svjetlost.

Ona voli vlažno okruženje, a ne podnosi propuh. Božićnu zvijezdu zalijevajte uravnoteženo, odnosno umjereno, kada primijetite da je tlo suho, ili se listovi promijene. Preporučuje se zalijevati odozdo, napuniti podložak s vodom, pustiti da upije pa ukloniti višak vode.

Ako se odlučite održati je na životu i nakon blagdana morate je malo urediti. Kako bi ponovo procvjetala, nakon što joj otpadnu listovi i stabljike se osuše, nove izdanke treba skratiti na desetak cm visine. Zatim je premjestite u prostoriju gdje je temperatura između 10 i 15 stupnjeva.

Biljka ulazi u period hibernacije kad joj nije potrebno puno vode, ni puno svjetla. U drugoj polovici godine treba ju presaditi u veću teglu i više zalijevati te po potrebi gnojiti tekućim gnojivom. Dva mjeseca prije cvatnje, a cvate u prosincu, biljku treba držati na danjem svjetlu šest sati, a preostalo vrijeme je skloniti u neku mračnu prostoriju jer se na taj način omogućuje polagan razvoj cvijeta koji će biti trajniji.

Želite li da ponovno procvjeta kada dođe jesen obavezno je držite u mraku od 8 do 12 sati svaki dan jer zvijezde trebaju period od osam do deset tjedana dugih i mračnih noći. Spremite biljku u mračni prostor ili ju prekrijte kutijom i to radite sve dok ne počne ponovno cvjetati.

Kada biljka krene ponovo davati listove i razvijati se možete biti sigurni da ste svladali kako održavati i sačuvati Božićnu zvijezdu. Nakon što procvate nije više potrebno sklanjati cvijet u prostoriju s manje svjetla, već možete uživati u raskoši ovog prekrasnog božićnog simbola.