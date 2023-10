Oduševljeni Srbin opisao kako mu je bilo na radu u Istri: 'Sljedeće godine ostajem i dulje'

Nenad Sitarica kod nas je na radu bio 204 dana te se sljedeće godine nada da će ostati i duže - oko 240 dana prema planu. Naime, oduševljen je svime te je svoje iskustvo opisao na društvenoj mreži X. Poslodavac mu je u to kratko vrijeme podigao osnovicu plaće te nagrade, što ga je ugodno iznenadilo. Oduševljen je i Istrom, kao lokacijom koja ima mnogo za ponuditi.

- Tako to rade poslodavci koji žele zadržati zaposlene. Promjenom u menadžmentu donio je još opušteniju atmosferu u timu, tako da je sezona, iako duga i s velikim brojem gostiju, prošla poprilično opušteno - objavio je Sitarica.

Što se tiče kolega na privremenom radu u turističkom sektoru, naglasio je da je ove godine kod nas došlo više Srba i Sjevernih Makedonaca.

- Kolega me sačekao s pitanjem što mi je potrebno. Kada sam rekao da je sve u redu, on se sljedeći dan pojavio s biciklom koji je parkirao ispred smještaja. I to mi je bilo otkriće godine - objavio je Sitarica.

- U prosjeku, vozio sam bar 20 km dnevno i svakoga dana otkrivao nove ljepote Istre. A ljepote Istre se ogledaju u predjelima, ali i ljudima koji tamo žive. Krenete od festivala piva u Žminju (kulturica, staklene čaše i dobro pivo lokalnih pivara), pa do festivala pršuta u Tinjanu (kafanska atmosfera, sa sve "a ja sam negdje rujno vino pio" u izvedbi lokalaca) - izjavio je.

- Sve u svemu, ja ne znam kako je Istra uspjela postati takvom kakva jeste, ali je definitivno mjesto gdje se planiram trajno preseliti u narednih par godina. Za sljedeću godinu, predviđeno je da boravak bude duži od 240 dana, tako da se lagano privikavam - najavio je Sitarica.