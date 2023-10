Savjeti za introverte: Evo kako se snaći na poslu ako ste povučeniji tip i ne želite društvo

Prošlih je godina riječ introvert postala sve popularnija, opisuje osobu kojoj je ugodnije da bude solo nego u društvu, a tako je i na poslu. Često se desi da ih potom okolina pokušava promijeniti - da budu otvoreniji, što im predstavlja problem, na njih djeluje vrlo stresno.

Skylar Liberty Rose jako dobro poznaje taj osjećaj - prije 20-ak godina živjela je u Londonu i radila kao recepcionerka. Većina njezinih suradnika, uključujući i njezina šefa, bili su stereotipni ekstroverti, pričljivi, društveni, natječući se tko će biti u središtu pozornosti. Naravno, pokušala se uklopiti u to okruženje.

- Bilo je iscrpljujuće. Svake sam večeri odlazila doma s osjećajem da mi je duša isisana - ispričala je Rose za NY Post.

A onda su tu bili česti sastanci. Rose je osjećala sram zbog pokušaja da se uklopi u veliku grupu te nije mogla ostvariti neke značajne odnose.

- Nisam vjerovala da mogu biti svoja, a da i dalje budem istinski uspješna. Godinama sam se borila - izjavila je.

Tek kad je u kompaniji provedeno testiranje osobnosti Myers-Briggs, Rose je otkrila da je posebna vrsta introverta - i tek tada je osjetila olakšanje.

- Bio je to prvi put u mom životu da sam se doista osjećala viđenom - rekla je.

Ali Rosein šef nije bio sretan.

- Morat ćeš polagati test još jednom, jer ako je točan i ako si introvert, svi će te gaziti - komentirao je.

Srećom, budući da je provedeno više istraživanja te su oni 'otkriveni', introverti sada stvaraju vlastiti put do uspjeha na radnom mjestu.

- Introvertnost se često pogrešno shvaća - rekao je John Hackston, ovlašteni psiholog i voditelj misaonog vodstva u tvrtki Myers-Briggs.

- Ne radi se o sramežljivosti ili društvenoj nesposobnosti, već o energiji i fokusu. Introverti crpe energiju iz svojih unutarnjih misli i osjećaja i radije usmjeravaju pozornost na njih - naglasio je Hackston.

Ekstroverti, s druge strane, više vole djelovati na načine koji privlače pozornost drugih, poput pokazivanja entuzijazma, uzbuđenja i pozitivnih emocija.

Karen Eber, autorica i konzultantica na temama tog tipa, ističe da su introverti obično kreativni, izvrsni su kao slušatelji, izvrsni su u rješavanju problema.

Eber, čija knjiga, 'The Perfect Story: How To Tell Stories That Inform, Influence and Inspire', stiže u trgovine ovog mjeseca, naglasila je da ključ uspjeha za introverte nije učenje kako se ponašati kao ekstroverti. Bolje je da se oslanjaju na vlastite prednosti, primjer je sklonost opažanju detalja.

Također je zagovarala stvaranje narativa o sebi koji jača povjerenje i uspostavlja jače odnose i veze. To im pomaže u prezentacijama, u načinu na koji se predstavljaju, u načinu na koji pričaju o sebi sa suradnicima, u razgovorima za posao te brojnim situacijama.

Pretvorite razgovore za posao u priču o sebi

Introverti se mogu unaprijed dobro pripremiti te time smanjiti stres i napetost.

Prvo: definirajte tri riječi ili fraze koje opisuju ono što želite da osoba koja vas intervjuira zapamti o vama. Identificirajte određene riječi ili fraze koje vas najbolje opisuju; izbjegavajte uobičajene pojmove poput 'savjestan'.

Na primjer, možete reći da ste skloni promjenama koje će ljudima dati okvire za nove načine razmišljanja. Nakon toga treba osmisliti odgovore na pitanja koje biste mogli dobiti, savjetuje Eber.

I na koncu, prisjetite se neke izazovne poslovne situacije te kako ste je riješili.

Uredska zabava nije noćna mora

- Uredska rođendanska zabava (ili nešto slično) može biti noćna mora introverta - naglasila je Laurie Helgoe, klinička psihologinja i autorica knjige 'Introvert Power: Why Your Inner Life Is Your Hidden Strength'.

No, postoje načini kako da se iz toga izvučete - shvatite to kao posao. Nema potrebe da budete društveni, umjesto toga, ako želite sudjelovati, ponudite pomoć oko posluživanja torte ili neke druge slične neobavezne aktivnosti.

Ili napišite imena na pločice s imenima ako se sudionici međusobno ne poznaju ili sami dijelite piće.

Nakon što je zadatak dovršen, slobodni ste otići, ali prije toga odaberite jednu osobu s kojom ćete se oprostiti.

Definirajte granice

- Introvertima treba vremena da se povuku i promisle, kad nisu s ljudima - rekla je Rose.

Skenirajte perimetre

- Vjerojatno niste jedini introvert u okolini - naglasio je Ben Tobin, profesionalni trener za tehnološku industriju i poremećaj pažnje/poremećaj hiperaktivnosti.

- Ako vam je neugodno družiti se, nađite nekoga tko je također sam. Introvertima je često ugodnije jedan na jedan nego jedan na više - savjetuje.

Na kraju, napomena menadžerima: kada planirate zabave, team building događaje, radna okupljanja uživo i na Zoomu ili bilo koji drugi događaj vezan uz posao, imajte na umu da su oko polovice prisutnih ljudi introverti.

Budite kreativni, planirajte za sve, a ne samo neke. Upamtite da introvertima treba vremena da budu sami i razmisle, piše NY Post.