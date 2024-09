Odzvonilo vječnim studentima, godina se skroz mora ‘očistiti’

Vječnim studentima je odzvonilo, ako je suditi prema naslovu iz Večernjeg lista od 30. rujna 1975. godine, koji sugerira da će studenti ubuduće moći upisati iduću studentsku godinu samo nakon što “očiste” sve ispite s prethodne. Doduše, bio je to tek prijedlog oko kojega se raspravljalo na Komisiji za reformu školstva u Saboru, uz pretpostavku da će to stupiti na snagu u školskoj godini 1976./1977. Ideja je bila da fakulteti utvrde listu predmeta koje studenti ne mogu prenositi u iduću godinu, a onima koji to zbog obimnog sadržaja predmeta ne bi mogli, predloženo je čak da produlje trajanje studija.

