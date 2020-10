Ogledala ne želite u spavaćoj sobi: 'Prizivaju probleme u ljubavnu vezu i vode samoći'

Ovisno o vašem datumu rođenja i spolu, ogledala znaju aktivirati ono što se naziva vašim osobnim smjerom 'usamljenog jastuka', pojasnila je stručnjakinja za feng shui iz SAD-a

<p>Uređenjem spavaće sobe po feng shui pravilima stvara se mirno i uravnoteženo okruženje koje doprinosi boljem snu, ali i mnogim blagodatima u životu, poput pronalaženja kompatibilnog partnera.</p><p>- Suprotno uvriježenom mišljenju, feng shui nije kineski koncept dizajna interijera. Riječi feng shui u prijevodu doslovce znače 'vjetrovita voda' - tvrdi <strong>P.K. Odle</strong>, glavna savjetnica i izvršna direktorica poznatog američkog Instituta za feng shui.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Feng shui vodič za početnike:</p><p>- Baš kao i gravitacija, feng shui utjecaji postoje u prirodnim i umjetnim okruženjima. Vjerovali ili ne, oni već sada utječu na vaš svakodnevni život - dodala je.</p><p>Feng shui, kaže, nije nešto što radimo, to je nešto što je svugdje oko nas. </p><p>- To utječe na vas na načine koje možda niti ne shvaćate. Sve zgrade imaju jedinstveni feng shui energetski plan od trenutka kada su izgrađene, što možete smatrati DNK slijedom određene građevine - pojasnila je i napomenula kako ona feng shui doživljava kao umjetnost i znanost u jednom.</p><p>Ona smatra kako znanstveni predstavljaju vremenom iskušane metode izračuna koji otkrivaju feng shui energetski plan zgrade, koji se određuje kako magnetskom orijentacijom, tako i vremenom gradnje. </p><p>- Ove ponovljive kombinacije energije imaju predvidljive posljedice na život stanara zgrade zbog dugotrajnog izlaganja njima. Kao i kod svih stvari u životu, i u svakoj građevini postoji mješavina poticajnih i štetnih energetskih kombinacija - pojasnila je.</p><p>- Umjetnost feng shuija više se odnosi na uređenje i namještanje kako bi se stvorio pozitivan protok energije. Naime, prostor s neuravnoteženom energijom može utjecati na naše zdravlje, odnose i financije više nego što vjerojatno možemo zamisliti - kazala je Odle pa se osvrnula na uređenje spavaće sobe jer u njima ljudi provode jako puno vremena, trećinu života.</p><h2>Kako urediti spavaću sobu po feng shui pravilima?</h2><p>- Ispravno postavljanje namještaja i dodataka u srcu je stvaranja feng shui spavaće sobe, jer svaka zgrada ima energetsku mrežu nalik nevidljivim snopovima koji mogu prouzročiti zdravstvene probleme na području tijela koje boravi na križanju dva dijela te energetske mreže - kaže Odle.</p><p>Napominje da treba izbjegavati spavaće sobe s otvorenim gredama. Ali, ukoliko vaša soba već ima vidljive grede, pripazite da namještaj bude daleko od njih. Također, pripazite da je u sobi sve uredno i nema nereda jer je to neophodno za dobar protok energije. </p><p>Održavanje reda u vašoj spavaćoj sobi također je neophodno za dobar feng shui. Neuredna spavaća soba nije dobra za protok energije, čak i ako vam je sav namještaj na pravom mjestu. Stoga se posvetite održavanju urednog i urednog prostora.</p><p>Krevet postavite tako da dijelom gdje vam je glava bude naslonjen na čvrst zid.</p><p>- Ili, barem prema zidu sa zatvorenim prozorom tako da nema propuha. Tako ćete imati mirniji noćni san. Osim toga, ukoliko nikako ne možete namjestiti krevet tako da stoji uza zid, vrata sobe držite zatvorenima ili malo odškrinuta dok ležite u krevetu - savjetuje.</p><p>Važan je, kaže, i izbor kreveta. Najbolji su oni sa okvirom od punog drveta ili sa čvrsto tapeciranim uzglavljem. Treba izbjegavati uzglavlja koja se sastoje od više dijelova, potom ona koja imaju neku vrstu rešetke kroz koje se vidi zid te kreveta iznad kojih se nalaze police ili imaju prostor za skladištenje ispod podnice.</p><p>Što se tiče boja, savjetuje izbjegavanje crvene, ljubičaste, plave i crne boje.</p><p>- One mogu pokrenuti velike probleme ovisno o feng shui energiji prostora. Da biste odabrali najidealnije boje za svoju spavaću sobu, najbolje je naručiti profesionalnu procjenu prostora - kaže Odle.</p><p>Boje neka budu neutralne, od namještaja i posteljine do boje zidova.</p><h2>Ogledala ne želite u spavaćoj sobi</h2><p>Iako vam to može zagolicati maštu, ogledala u spavaćoj sobi izbjegavajte. </p><p>- Ogledala reflektiraju svjetlost, a to energiju u prostoru čini vrlo aktivnom, ili yang. Sve to za posljedicu ima poteškoće sa usnivanjem nakon gašenja svjetla jer treba proći neko vrijeme da se energije u spavaćoj sobi smire, postanu yin - objasnila je.</p><p>Još je jedna posljedica ogledala u spavaćoj sobi, napominje Odle. </p><p>- Ovisno o vašem datumu rođenja i spolu, ogledala znaju aktivirati ono što se naziva vašim osobnim smjerom 'usamljenog jastuka'. To pak može utjecati na vaše veze, spriječiti njihov napredak i dovesti do toga da spavate sami - pojasnila je.</p><h2>Uravnotežite energiju nekim od pet elemenata</h2><p>Drugi dio stvaranja feng shui spavaće sobe je uvođenje nekih osnovnih stvari koje nadopunjavaju prostor. Te stvari trebaju odražavati neki od pet elemenata: vodu, drvo, vatru, zemlju i metal.</p><p>Ali, ne radi se o tome da svi elementi trebaju biti zastupljeni u jednoj prostoriji već oni koji su potrebni obzirom na postojeću energiju.</p><p>- Matematički proračuni otkrivaju koji je element potreban za optimizaciju postojeće energije - kaže ova stručnjakinja, a prenosi <a href="https://www.realsimple.com/home-organizing/decorating/decorating-bedroom/feng-shui-bedroom-rules" target="_blank">realsimple.com</a>.</p>