Ogorčeni tata: 'Ja neću čistiti sve dok djeca ne moraju ništa'

Jedan se 37-godišnjak nedavno na forumu Reddita požalio kako nikako ne može svoju suprugu uvjeriti da bi i djeca trebala obavljati neke, barem one najlakše kućanske poslove. U braku su, piše on, 'već neko vrijeme', a žena mu iz prošlog braka ima troje djece, prema njegovim riječima 'troje sjajnih klinaca od 12, devet i sedam godina - koji su najbolji ljudi koje je on upoznao.'.

Njegov je otac, piše, umro kad mu je bilo samo devet godina, a kad mu je mama upoznala drugog muškarca i udala se, taj je očuh radio sve da ona ima što manje posla i obaveza, da bi što više vremena mogla provoditi s njim dok je bio klinac

Isto to on sad pokušava napraviti za svoju ženu preuzimajući na sebe sve kućanske poslove da bi ona što više kvalitetnog vremena mogla provoditi sa svoje troje djece, no i sebe smatra njihovim ocem zbog povezanosti koju imaju.

Međutim, piše on, u zadnje se vrijeme prepiru (a to je kaže inače i jedina stvar oko koje se prepiru) jer ona odbija djecu prisiliti da doma rade neke, makar najmanje kućanske poslove.

- Ne moraju doslovno ništa, niti odnijeti svoje tanjure do sudopera nakon jela ili očistiti wc školjku za sobom, pa naravno da ni ne pomišljaju na to da usisavaju ili peru nešto. Zbog toga sam jako ljut na nju - napisao je, a kako je sad sve petero 'zaglavilo' u kući zbog koronavirusa i izolacije, problem se samo pogoršao, s je vidljiviji nego ikad, a kućanski se poslovi samo gomilaju.

On istovremeno pokušava i raditi od kuće, a budući da je supruga odbila svaki pokušaj razgovora o tome da se djecu prisili da nešto naprave, sada gotovo ni ne razgovaraju.

- Ne tražim od njih da četkaju pod sa četkicom za zube, no mislim da bi sad dok su po cijele dane doma, uz to što se igraju trebali i naučiti napraviti neke najjednostavnije poslove, poput spremanja suđa iz perilice na mjesto - piše on i objašnjava da je, kako ona ne želi za to ni čuti, odabrao drugačiju taktiku, pa jednostavno ni on ništa ne radi.

- Pospremim za sobom ono osnovno, ali to je sve - kaže i tako će dok djeca ne počnu nešto raditi.

- Supruga misli da sam idiot koji je ne podržava sad kad joj je to najpotrebnije, a ja mislim da je ona jer radi 'debile' od djece na taj način i mene preopterećuje. Što vi mislite? - pitao je muškarac na Redditu, gdje je dobio jednoglasnu podršku. Reddita, uz jedan odgovor:

- Niti ne čiste WC za sobom? To je odvratno - napisao je jedan korisnik na Mirroru i pitao 'misli li ona stvarno da tako odgaja ljude koji će sutra biti produktivni članovi društva'.

'Ostani ustrajan', dodao je, a i drugi su se složili kako mu ona, budući da o svemu ne želi ni pričati, ni ne ostavlja nikakvu drugu mogućnost.

