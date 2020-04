Ljubav u doba korone: Kako preživjeti izolaciju s partnerom

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ovo bi muškarci najradije pitali partnericu, no neće iz straha

Došlo je do značajnog porasta zahtjeva za razvodom jer 'parovi provode previše vremena zajedno kod kuće'. Zbog toga je britanski bračni savjetnik Andrew G. Marshall odlučio dati šest savjeta kako osigurati opstanak braka ili veze u ovoj izolaciji.

1. Protiv straha borite se ljubavlju

Neuroznanstvenici su pokazali da mozak djeluje poput čička na negativna iskustava, ali kao teflon za pozitivna. Evolucija nam je dala mozak koji čini tri pogreške: precjenjivanje prijetnji, podcjenjivanje resursa da se možemo nositi s njima i sprečavanje da vidimo prilike. Ovakav mozak je izvrstan za našu zaštitu, ali ne i za dobar život.

Zato je dobro podsjetiti se da je prirodno biti uplašen, normalno je sjetiti se kada vas partner nervira i zaboraviti kako je, na primjer, dodatno provedeno vrijeme zajedno, iznjedrilo smiješne priče iz djetinjstva koje nikad prije niste čuli. Zato je jedini način za borbu protiv straha - ljubav. Bračni savjetnik je razvio mini test, zapitajte se: 'Hoće li moje riječi donijeti više ljubavi u moj život ili više straha?' Svaki dan odaberite ljubav, iako to nije uvijek lako.

Najbolji savjet: Ova metoda vam pomaže da shvatite zašto se vi i vaš partner sukobljavate. Na primjer, njegov stav prema bakterijama bi mogao biti drugačiji, jer je njegova majka slijedila pravilo 'pet sekundi' ako nešto padne na pod. Dok je u međuvremenu, vaša majka vjerovala da je pod prekriven klicama, hrana koja padne na pod već je bila u doticaju s njima i možete se razboljeti. Razumijevanje razlika među vama učinit će vašu svađu manje osobnom. To je prvotno više svađa između vaših majki nego vas dvoje.

2. Nađite prave granice

Trenutačno smo svjesni granica koje su nam nametnute, primjerice koliko daleko treba stajati od osobe u supermarketu i trebamo li posjetiti svog starijeg oca koji živi sam i prijeti li nam opasnost od depresije u potpunoj izolaciji. Međutim, kriza nas je također navela da primijetimo nevidljive granice: na primjer onu između našeg profesionalnog i privatnog života.

Najbolji savjet: Kad smo pod stresom, skloni smo se povlačiti iza svojih 'visokih' granica. Na primjer, jedna je žena svom mužu nakon svađe rekla da, pošto rade od doma, on radi u kuhinji, a ona će onda raditi u dnevnoj sobi i da će ostati tamo do ručka.

Ovakve visoke granice drže ih na sigurnom, ali im ne dopuštaju prisnost. No u ovakvim situacijama je bolje ne ograđivati se toliko. Ona je trebala reći: 'Žao mi je što sam te uznemirila, dođi u kuhinju kad god poželiš'. Iako njena metoda održava mir, ipak riskira da oboje postanu ogorčeni. Umjesto toga, odvojite dovoljno vremena za pregovaranje o pravim granicama: bez verbalnih prekida, u redu je poslati poruku svom partneru i zajedno otići na pauzu za kavu.

3. Ne spašavajte svog partnera

Ako ste uznemireni, zar ne bi trebao vaš partner biti tu da vas oraspoloži? To na prvi pogled zvuči točno, ali bi vam to moglo i stvoriti nove probleme. Na primjer, kako bi se borio protiv svog straha od korona virusa ili utjecaja istog na vaše financije, vaš partner bi vam mogao reći: 'Pretjerano reagiraš'.

S druge strane, kad ste ljuti na njega, možda će on pokušati spasiti situaciju tako što će vas zagrliti. Međutim, osjećate da vam on tako minimizira emocije i odgurujete ga. U tom trenutku se uznemirite i za sve krivite njega. Dobrodošli u dramski trokut. U ovoj situaciji postoje tri položaja, po jedan na svakom uglu trokuta, a to su: spasitelj, žrtva i počinitelj. Započeli ste kao žrtva, on je pokušao to spasiti i odjednom ste vi počinitelj (jer mu ne biste dopustili da vas smiri zagrljajem) i on je postao žrtva. Parovi se na taj način lako mogu zaglaviti u ovom začaranom trokutu.

Najbolji savjet: Pomaknite se u trokut pobjednika i umjesto 'spašavanja', sve što morate učiniti je pokazati da se brinete. Zato pokažite partneru da ga slušate i da razumijete ono što vam govori. Možete pokušati s rečenicom: 'Reci mi više o tome.' ili postavite otvorena pitanja poput: 'Što mogu učiniti drugačije?'. Ne nudite spremno rješenje, koliko god to izgledalo primamljivo. Umjesto toga pitajte: 'Kako ti mogu pomoći?'.

4. Prigrlite neke stare mudrosti

Nemojte biti ni previše optimistični niti pesimistični što se tiče situacije s korona virusom. No kako možete pronaći zlatnu sredinu? Kako se možete istovremeno držati i pozitivne i negativne strane? Na primjer, prihvatite to što ćete raditi na drugačiji način (od doma), ali također budite svjesni potencijalnog gubitka što se tiče vaših financija i odložite sve osim nužne kupnje.

Najbolji savjet: Probleme između vas zamislite kao klackalicu. U krizi postajemo sve sličniji sebi, drugim riječima, držat ćete klackalicu na svojem kraju dok će vas partner biti 'u zraku' i obrnuto. Rješenje je da se pomaknete na sredinu, nađete ravnotežu i pronađete kompromis. To možete postići tako da poslušate mišljenje vašeg partnera, kažete mu u kojoj točki se slažete i postavljate mu otvorena pitanja poput: 'Kako bi to moglo funkcionirati?'. Ako misli da ga shvaćate ozbiljno, uzvratit će vam kompliment i polako ćete se oboje odmaknuti od svojih krajnjih pozicija, te ćete uspostaviti balans.

5. Ostanite u sadašnjosti

Depresivni smo jer smo zaglavili u prošlosti: 'U posljednjoj recesiji sam izgubio posao' - ili smo previše fokusirani na budućnost i postanemo zabrinuti: 'Ostat ćemo zaglavljeni kod kuće do ljeta'.

Bolje je da se zapitate: 'Kakve su vam stvari sada?', a odgovor je i više nego dobar. Ptice pjevaju ispred vašeg prozora. Preko puta je drvo prekriveno ružičastim cvijećem. Imate sobni bicikl? Odlično, tako možete vježbati i osjećati se bolje i slično.

Najbolji savjet: Što danas možete napraviti s dodatnim vremenom? Postavite si to pitanje i to vrijeme u karanteni iskoristite korisno. Tijekom izolacije, pronađite zajednički interes. Radite na nečemu zajedno. To će vas dodatno zbližiti i bit ćete puno sretniji, i vi i vaš partner.

6. Sve što ste do sada znali više ne vrijedi

Kako se brak s prije korona virusa razlikuje od braka s korona virusom? Na prvi pogled promjena je zastrašujuća. Međutim, može biti predivno iskustvo prisjetiti se starih načina postupanja, starih pretpostavki jedni o drugima i pronaći nove načine suradnje.

Najbolji savjet: Umjesto da razgovarate o problemima (što vas čini obrambenim ili previše kritičnim), usredotočite se na one prilike kada su stvari dobro funkcionirale (to će povećati vašu kreativnost). U korporativnom se svijetu to zove 'pozitivna istraga'. Na primjer, kada je vaša podjela poslova funkcionirala? (Možda se dogodilo kad ste prošlog ljeta unajmili vikendicu za odmor? Što je svaki od vas učinio da su stvari tekle glatko? Zapitajte se o tome.

Kako možete nadograditi to iskustvu? (Ako naiđete na bilo kakav problem, zapišite ga za sljedeću raspravu). Na kraju, osmislite svoj prvi korak ka postizanju novog načina suradnje. Ne samo kod poslova, primjerice pranja rublja, već svih elemenata koji se tiču tog posla: vađenje veša iz mašine, peglanje i slaganje, te vraćanje u ormare.

Ne samo da ćete bolje razumjeti što svaki od vas radi, već će se istaknuti i preklapanja i bilo kakve zabune oko toga tko može dovršiti zadatak. Ponekad prepuštanje potpune odgovornosti jednom od vas može olakšati napetost, a drugog partnera potaknuti da preuzme nešto dodatno, piše Daily Mail.

