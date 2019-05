Ogrebla ju mačka pa je završila na infuziji s oteklinama po licu

Konzultantica s područja digitalnog marketinga Heidi Plamping (42) iz Cochranea u Kanadi redovito sa sobom na putovanja vodi i ljubimicu, mačku Storm staru tri godine. Početkom svibnja putovala je u posjeti prijateljima u British Columbiju i planirala je ondje ostati tijekom ljeta.

No prijatelji su od njezina zadnjeg posjeta nabavili dva poveća psa, danske doge. Kao i svaki put kad bi s mačkom stigla u posjet, otvorila je transporter kako bi je pustila van. Iako prijateljski raspoložene i vrlo uzbuđene oko mačke u kući, doge su prestrašile Storm i mačka se počela otimati.

- Njihovi su psi dobri, no moja mačka nikad prije nije vidjela psa i kad su se pojavili, ona se uspaničarila. Pokušavala sam je uloviti i uspjela sam je podignuti. No ona je bila toliko prestrašena da se popela na moje lice do vrha glave kako bih je konačno uzela na ruke i spremila u transporter, prisjetila se Plamping.

Rezultat te borbe bilo je nekoliko ogrebotina na licu i još tri ogrebotine po lijevoj ruci. Sljedeće jutra oko oka se pojavila modrica, no to je nije zabrinulo. Već nekoliko dana poslije pojavile su se otekline na rukama, ali i na očima. Budući da ima osjetljivu kožu, zaključila je kako je vjerojatno riječ o reakciji na prašinu ili neke druge čestice u njezinoj okolini.

- Nisam dugo imala kožnu reakciju na nešto, a od srednje škole znam da imam jako osjetljivu kožu. Zbog prašine, praška za rublje, boja ili parfema već sam znala dobivati osip, nastavila je Heidi dodajući kako je sljedećeg dana ipak posjetila liječnika. Ondje je dobila tablete i kazali su joj da se javi sutradan ako joj se stanje pogorša. No kroz sljedeća dva dana njezino je lice toliko oteklo i osip se proširio da su liječnici bili šokirani kad se vratila.

- Tad su već bili pomalo u panici i rekli su mi da mačji ugrizi ili ogrebi mogu biti jako opasni, te da mogu dovesti do sepse ili čak smrti, zabrinula se ona.

- Bolest mačjeg ogreba je zarazna bolest, ujedno i zoonoza, uzrokovana bakterijom Haemobartonella felis, po novoj klasifikaciji ubraja se u rod mikoplazmi. Uzročnik je prisutan kod mačaka u krvotoku i vrlo često ne uzrokuje vidljive simptome. Dijagnostiku u mačaka obavljamo putem pretrage krvi (razmaz krvi i /ili PCR metoda). Liječenje u mačaka je dugotrajno, najčešće minimalno 3 do 4 tjedna terapije. Kod ljudi, prvi znakovi bolesti se pojave 7 do 21 dan nakon ogreba. S obzirom da su ogrebotine najčešće prisutne na rukama, okolina dlanova, podlaktice, kod oboljele osobe će prvi biti primijećeno oteknuće najbližih limfnih čvorova (u području pazuha). Pri tom se javlja bolnost pazušnog područja, uz vidljivo crvenilo. Uz to, moguća je pojava vrućice. Kod sumnje na bolest, ili kod opisanih simptoma, obavezno je kontaktirati svog liječnika. Preventiva ne postoji, osim provjere zdravstvenog stanja mačke - pojasnili su iz tima Specijalističke veterinarske ambulante Marković.

Bakterijska infekcija tzv. bolest mačjeg ogreba opasno je stanje ukoliko se odmah ne liječi, pa su zato Heidini liječnici bili zabrinuti. Samo u SAD-u više od 12.000 ljudi na godinu preživi tu bolest. Heidi je odmah dobila transfuziju i još se četiri dana vraćala po nove doze antibiotika koje je primala.

- Rekli su da je uobičajeno da mačji ugrizi i ogrebotine izazivaju infekcije, no kad su naručili antibiotike i počeli mi ih davati intravenozno, znala sam da je situacija ozbiljna. Ipak, sretna sam što je sve dobro prošlo, kazala je ona. Već sljedećeg dana nakon prve doze antibiotika oteklina je splasnula, no osip se počeo širiti na ruku.

- Liječnici su rekli da, ukoliko se nastavi širiti, moram na Hitnu. Do jutra se stanje ipak smirilo, osim se nije više širio i dali su mi lijek koji je smirio imunološki sustav. Od tog sam lijeka bila pospana i bilo mi je mučno. Bila sam nervozna jer mi je lice bilo zategnuto i svrbjelo me. Znala sam sam da ću biti bolje, ali sam postala nestrpljiva jer nisam baš tako zamišljala prvi tjedan boravka kod prijatelja, kazala je.

Ispričala je i kako ju je njezina mačka nekoliko dana čudno promatrala dok oteklina nije splasnula, no uzajamno su si oprostile - ona mački ogrebotinu, a mačka njoj nenajavljeni susret sa psima. Heidi kaže kako bi je bez razmišljanja opet krenula spašavati u slučaju potrebe. Ima je godinama, otkad je maca navršila četiri mjeseca. Sad je opreznija kad izlazi iz kuće.

- Oklijeva kad treba izaći iz kuće, dok kod nas doma slobodno šeće. Ovdje je još nervozna zbog pasa. Opet bih je podignula da je treba spasiti. Nemam djece, pa je ona moja krznena beba. Nisam imala pojma da su ogrebotine tako opasne. Ako vas mačka ogrebe ili ugrize, odmah se javite doktoru, poručila je za kraj.