Okreću se 'kako vjetar puše': Ovi znakovi su upitnog morala

Njihov osjećaj za moral je u najmanju ruku iskrivljen. Znaju oni što je, a što nije u redu, ali naći će izliku da to ne poštuju i da okrenu stvari u svoju korist. Neki znakovi su skloniji korupciji, izvrtanju moralnih vrijednosti i okrivljavanju drugih za svoje nemoralno ponašanje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Provjerite koji su najskloniji takvom ponašanju:

1. Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Koliko su Vage šarmantne i divne, toliko mogu biti samodopadne i površne. Ponekad mogu učiniti stvari koje će poniziti druge, poput afere s oženjenima ili veze samo na bazi dobrog izgleda.

Vage vole dobiti nešto za ništa, čak i ako moraju lagati i varati kako bi to dobile. Nije im strana ni gluma neke ozljede za dobivanje parkinga.

Foto: Dreamstime

2. Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)

Mogu biti nedosljedni i mijenjati svoj moralni kodeks u skladu sa svojim tadašnjim potrebama. U jednom trenutku nikada ne bi lagali, dok će u sljedećem lobirati za neku svoju korist.

Oni su moralni kada im to odgovara; ako moralno ponašanje u tom trenu ne funkcionira, oni će se okrenuti i slijediti potpuno drugačiji etički moral.

3. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Budući da Blizanci nisu dosljedni općenito, za njih je velik izazov držati se uvjerenja. Ako im postane dosadno ili im nešto ne odgovara, oni će svoj moralni kod okrenuti u smjeru koji im odgovara.

Oni znaju razliku između ispravnog i pogrešnog, ali ponekad je pogrešna stvar zabavnija. Slijediti pravila cijelo vrijeme nije za Blizance - radije će to mijenjati putem.

4. Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Budući da su Ovnovi skloni impulzivnosti i glupostima, oni rijetko uzimaju u obzir kako će njihovi postupci utjecati na druge ljude. Oni nisu savjesni na taj način.

Ponekad imaju problema s pridržavanjem pravila i nisu sjajni u samodisciplini. Oni rade ono što žele, a ako je to u suprotnosti s nekakvim moralnim kodeksom ili obvezom, njima je to skroz u redu.

Foto: Dreamstime

5. Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Vodenjaci su tip ljudi koji postavljaju svoja pravila i žive po moralnim pravilima koja su sami utvrdili. Ponekad se njihov moralni kompas usklađuje s tradicionalnim vjerovanjima i standardima, a ponekad to nije tako.

Vodenjak, poput Ovna, je izuzetno neovisan i ne voli da mu netko govori što bi on trebao raditi. To ih samo tjera da to žele još više, piše Your Tango.

POGLEDAJTE VIDEO: