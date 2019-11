'Okružite se ljudima koji bude najbolje u vama i potiču vas...'

Bill Gates (64) poslovni je magnat, investitor, autor, ali i filantrop i humanitarac. Najpoznatiji je kao začetnik revolucije 'mikro računala' i glavni osnivač Microsofta u kojem je obnašao dužnosti predsjedatelja, generalnog direktora i glavnog softverskog arhitekta, a istovremeno bio i najveći pojedinačni dioničar do svibnja 2014. godine.

Gates je i najbogatiji čovjek na svijetu i prvi najbogatiji Amerikanac, a u jednom satu zaradi oko 1,37 milijuna dolara.

Ipak, čini se da čak i on za nekim stvarima žali, te da bi mnogo toga u mladosti napravio drugačije - da zna što zna danas, piše Reader's Digest.

Evo što bi sve Bill Gates poručio mlađem sebi da može:

'Bio bih svjesniji svojih vrijednosti'

- Da se mogu vratiti u prošlost, bio bih svjesniji sebe i svojih vrijednosti, ali na način da ne izgubim fokus i želju za učenjem zbog toga - rekao je Gates u veljači ove godine za Reddit kad su ga pitali što bi poručio mladome sebi.

'Visok IQ nije jedino bitan'

- Bio sam naivan jer sam mislio da ako netko ima visok IQ nužno mora biti dobar u svemu. Zapravo, i danas me iznenađuje ideja o spajanju i miješanju različitih vještina. Ideja kako se samo sa inteligencijom sve može riješiti je pogrešna, danas to vidim i volio bih da sam to znao prije - rekao je Gates u veljači 2018. na Hunter Collegeu u New Yorku.

'Više je vrsta inteligencija'

- Kad se osvrnem na razdoblje kad sam napustio fakultet, vidim kako tad nisam bio svjestan da inteligencija ima mnogo različitih oblika. I da nije jednodimenzionalna. A ni važna koliko sam mislio - napisao je na Twitteru 2017. godine.

Foto: Britta Pedersen/DPA/PIXSELL

'Morao sam biti čudan i odrasti svojim tempom'

U mladosti nisam bio baš dobar u društvenom životu i nisam siguran da postoji savjet koji bih mogao čuti da to popravim u tom trenutku . Možda sam naprosto morao biti čudan i odrasti svojim tempom - rekao je u veljači 2017. za Reddit.

'Razlike među ljudima su ogromne'

Jednu stvar žalim - kad sam prekinuo školovanje još sam premalo znao o groznim nejednakostima u svijetu i trebala su mi desetljeća da naučim kolike su razlike među ljudima - napisao je na Twitteru 2017. godine.

'Budite uz one koji vas potiču da budete najbolja verzija sebe'

Okružite se ljudima koji vas potiču, podučavaju i guraju da budete najbolja verzija sebe, kao što moja supruga Melinda radi za mene - napisao je na Twitteru 2017. godine.

Foto: Reuters

'Nisam shvaćao koliko je učenje bitno'

- Kad sam bio mlađi nisam dovoljno cijenio specijalizacije i znanja ljudi o nekim područjima već sam mislio da svatko pametan neke stvari može 'usput' naučiti. Razmišljao sam na način, "prodaja ima profit i gubitak - oduzmete troškove... za to ne trebam ekonomsku školu". No nije tako i ja nisam imao dovoljno poštovanja prema prema drugačijim vrstama znanja - rekao je Gates u podcast intervjuu s Reidom Hoffmanom 2017. godine.

Dodao je i kako 'pogotovo nije shvaćao koliko vrijedi dobar menadžer i što je sve potrebno za dobro upravljanje s ljudima i s tvrtkama.

Foto: Profimedia

'Sada više ne bih ostajao u uredu danima'

- Prije dvadeset godina bi ostao u uredu danima ne razmišljajući da je to loše jer su i energija i neznanje bili na 'mojoj strani'. Sada imam malo više iskustva i mrvicu više mudrosti - rekao je Gates 2014. godine.

